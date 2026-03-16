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lunedì 16 marzo 2026  | aggiornato alle 23:18 | 118021 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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Italia sul podio del Bocuse d’Or Europe per la prima volta: 3° posto a Marsiglia

Dietro alla Danimarca e alla Norvegia, l’Italia conquista un podio che mancava nella storia della competizione europea più difficile dell’alta cucina, segnando così il miglior risultato di sempre. A guidare la brigata azzurra lo chef Matteo Terranova con il commis Edoardo Magni, sostenuti dal team della Bocuse d’Or Italy Academy

di Redazione Italia a Tavola
16 marzo 2026 | 19:35
Italia sul podio per la prima volta del Bocuse d’Or Europe: 3° posto a Marsiglia
Italia sul podio per la prima volta del Bocuse d’Or Europe: 3° posto a Marsiglia

Italia sul podio del Bocuse d’Or Europe per la prima volta: 3° posto a Marsiglia

Dietro alla Danimarca e alla Norvegia, l’Italia conquista un podio che mancava nella storia della competizione europea più difficile dell’alta cucina, segnando così il miglior risultato di sempre. A guidare la brigata azzurra lo chef Matteo Terranova con il commis Edoardo Magni, sostenuti dal team della Bocuse d’Or Italy Academy

di Redazione Italia a Tavola
16 marzo 2026 | 19:35
 

Indice

Per la prima volta nella sua storia, l’Italia sale sul podio del Bocuse d’Or Europe. A Marsiglia, nell’edizione 2026, la squadra azzurra guidata da Matteo Terranova ha chiuso al terzo posto dietro alla Danimarca dello chef Christian Wellendorf e alla Norvegia di Christian André Pettersen, in una delle competizioni più dure e osservate della cucina mondiale. Un risultato che pesa, perché non era mai arrivato a questo livello e perché arriva a pochi mesi dal riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, un passaggio simbolico che rafforza il significato di questo podio.

Il podio del Bocuse d’Or Europe 2026
Il podio del Bocuse d’Or Europe 2026

La squadra azzurra compie così un salto netto rispetto al passato. Il terzo posto migliora infatti il settimo ottenuto due anni fa e garantisce all’Italia l’accesso alla finale mondiale come terza nazione europea. In un contesto storicamente dominato dai Paesi nordici, riuscire a inserirsi tra Danimarca e Norvegia significa quindi entrare stabilmente nella parte alta della competizione.

Cos’è il Bocuse d’Or

Il Bocuse d’Or è la più prestigiosa competizione internazionale di alta cucina. È stata creata nel 1987 dallo chef francese Paul Bocuse, figura centrale della gastronomia del Novecento e promotore della nouvelle cuisine. L’idea era trasformare la cucina in una vera gara, con chef che lavorano davanti al pubblico e a una giuria internazionale, come in una competizione sportiva. Ogni squadra rappresenta il proprio Paese e deve realizzare piatti complessi in tempi rigidissimi, valutati per tecnica, gusto e presentazione. Vincere o salire sul podio del Bocuse d’Or significa entrare nell’élite mondiale della cucina professionale.

Il Team Italia e i piatti che hanno conquistato il podio

Il candidato italiano, ricordiamo, era lo chef Matteo Terranova, affiancato dal commis Edoardo Magni, sostenuto da una squadra costruita negli ultimi anni proprio con l’obiettivo di rendere l’Italia competitiva nel Bocuse d’Or. Attorno alla coppia in gara hanno lavorato il coach Alessandro Bergamo, il junior coach Noel Moglia, il presidente della Bocuse d’Or Italy Academy Enrico Crippa e il direttore Lorenzo Alessio. Un gruppo che da mesi ha preparato ogni dettaglio della gara con allenamenti serrati, prove tecniche e simulazioni, perché il Bocuse d’Or è una sfida dove la precisione conta quanto l’idea di cucina. La proposta italiana ha scelto di raccontare un Mediterraneo contemporaneo, costruito su ingredienti identitari e su una composizione tecnica molto calibrata.

Il Team Italia ha scelto di portare nei piatti un Mediterraneo contemporaneo
Il Team Italia ha scelto di portare nei piatti un Mediterraneo contemporaneo

Nel tema servito al piatto la brigata ha presentato “Surf and Turf” di toro e seppia con emulsione al bergamotto e patata novella, mentre il tema di scena ruotava intorno a bergamotto e aglio toscano “aglione” lavorati in una emulsione all’olio d’oliva. Il grande vassoio, uno dei momenti più attesi della competizione, ha portato invece una sequenza di preparazioni che guardano al Mediterraneo con una lettura contemporanea: triglia in stile porchetta con finocchio e limone, tartelletta di ceci con gelatina di aceto balsamico di Modena, carciofino violetto con menta e pecorino, il tutto legato da una salsa al riccio di mare. Una costruzione pensata per tenere insieme identità territoriale e precisione da competizione.

Ora la finale mondiale: appuntamento a Lione 2027

Ora l’orizzonte è Lione, dove nel gennaio 2027 si terrà la finale mondiale del Bocuse d’Or. Arrivarci da terza squadra europea cambia il punto di partenza e anche le aspettative. Non significa che la strada sia più semplice, perché la finale mondiale resta una delle arene più dure della gastronomia contemporanea. Significa però che l’Italia ha trovato una struttura e un metodo per stare dentro questa competizione... ad altissimi livelli.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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