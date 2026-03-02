Campionati italiani di panificazione: vincono Michilin, Serangeli e Travagin

Nella cornice della Fiera del Tirreno Ct di Carrara si è appena concluso il campionato dedicato agli chef panificatori, organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc). La competizione si è articolata in quattro categorie e ha messo a confronto i migliori chef provenienti da tutta Italia, in una sfida che ha coniugato tradizione, creatività e identità territoriale.

A Carrara si sono svolti i Campionati italiani di panificazione Fipgc (foto emmepistudio)

Campionato dedicato agli chef panificatori: i vincitori

Nella categoria Miglior pane tradizionale italiano, l’oro è andato a Flavio Serangeli di Latina. Il concorrente laziale si è distinto con un pane dal carattere deciso, frutto di una lavorazione complessa che ha esaltato la purezza del lievito madre e delle farine. Serangeli ha conquistato anche il titolo di Miglior pane artistico, trasformando la pasta di pane in una scultura monumentale dedicata alle bellezze di Roma. «L’opera unisce precisione tecnica, visione artistica e grande impatto scenico», ha spiegato Serangeli durante la premiazione.

Campionati italiani di panificazione Fipgc: da sinistra i vincitori Michilin, Serangeli e Travagin (foto emmepistudio)

Il titolo di Miglior pane innovativo è stato assegnato a Andrew Travagin, di Revine Lago in Veneto. La sua creazione ha valorizzato il lievito madre all’interno di una ricerca di aromi e sospensioni, con un equilibrio tra innovazione degli ingredienti e identità del lievitato. L’elaborato ha mostrato come tecnica e sensibilità possano incontrarsi senza sacrificare il legame con la tradizione. Per il Miglior dolce da forno, a salire sul gradino più alto del podio è stata Daphne Michilin, di Rocca di Capri Leone, in provincia di Messina. La concorrente ha saputo esaltare il gusto del cioccolato attraverso una lavorazione a tre stratificazioni, ottenendo un risultato tipicamente riservato ai prodotti di pasticceria fresca, pur restando legata alla tradizione dei dolci da forno.

L’arte del pane tra territorio e tecnica italiana

«Il livello tecnico raggiunto quest’anno conferma che la figura dello Chef Panificatore è oggi un pilastro dell’eccellenza gastronomica italiana», ha dichiarato Matteo Cutolo, presidente Fipgc. «Dalla capacità di gestire lavorazioni complesse alla sensibilità nel raccontare il territorio, i vincitori hanno dimostrato che il pane è un’arte viva. Vedere come la tecnica possa trasformare ingredienti semplici in opere che parlano di storia, innovazione e bellezza artistica ci rende orgogliosi del percorso che la nostra Federazione sta tracciando».

Campionati italiani di panificazione Fipgc: la giuria (foto emmepistudio)

I vincitori sono stati selezionati da una giuria composta dagli esperti David Taccini, Andrea Diafani, Domenico Carlucci, Domenico Fioretti e Fabio Albanesi, professionisti di riconosciuta esperienza nel panorama della panificazione e della pasticceria italiana. Ogni elaborato è stato valutato considerando struttura, lavorazione, qualità delle materie prime, gusto, creatività e presentazione artistica, garantendo un giudizio autorevole e trasparente.