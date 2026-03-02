Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 02 marzo 2026  | aggiornato alle 18:57 | 117746 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Rational

a Carrara

Tirreno Ct e Balnearia, l’ospitalità fa sistema: oltre 400 espositori presenti

A CarraraFiere inaugurate Tirreno Ct e Balnearia: oltre 400 espositori e 850 marchi presentano attrezzature, tecnologie e servizi per ristorazione, accoglienza e stabilimenti balneari

di Redazione Italia a Tavola
 
02 marzo 2026 | 18:26

Tirreno Ct e Balnearia, l’ospitalità fa sistema: oltre 400 espositori presenti

A CarraraFiere inaugurate Tirreno Ct e Balnearia: oltre 400 espositori e 850 marchi presentano attrezzature, tecnologie e servizi per ristorazione, accoglienza e stabilimenti balneari

di Redazione Italia a Tavola
02 marzo 2026 | 18:26
 

Taglio del nastro a CarraraFiere per la 46ª edizione di Tirreno Ct e la 27ª di Balnearia, appuntamenti che riuniscono operatori e imprese dei comparti horeca, turismo e servizi per l’accoglienza. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato gli organizzatori Paolo Caldana e Ferruccio Dati insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla sindaca di Carrara Serena Arrighi e alle autorità civili e militari. La manifestazione si presenta come un momento di incontro e aggiornamento per un settore che in Italia ha un peso economico rilevante e che continua a evolversi tra innovazione tecnologica, sostenibilità e nuove esigenze del mercato.

Tirreno Ct e Balnearia, l’ospitalità fa sistema: oltre 400 espositori presenti

Hanno preso il via a CarraraFiere Tirreno Ct e Balnearia

Oltre 400 espositori per la filiera Horeca

Nei padiglioni sono presenti più di 400 espositori e oltre 850 marchi, con una panoramica completa di attrezzature professionali, tecnologie e servizi. L’offerta spazia dai macchinari per cucine e laboratori ai semilavorati per pasticceria e panificazione, fino alle soluzioni digitali e gestionali dedicate a bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive. «Questa manifestazione rappresenta da sempre un momento fondamentale di confronto e crescita per tutto il settore dell’ospitalità italiana – ha dichiarato Paolo Caldana –. Il nostro obiettivo è offrire agli operatori un’esperienza completa che unisca cucina, arredo, progettazione e nuove tendenze in una vetrina che guarda al futuro senza perdere il valore della qualità italiana».

Il programma tra competizioni e degustazioni

La giornata del 2 marzo è dedicata in particolare alle produzioni artigianali e alle sfide professionali. Proseguono le degustazioni del concorso Miglior Colomba Italiana 2026, accompagnate da una selezione di specialità dolciarie presentate da pasticceri e decoratori. Nel comparto beverage spazio ai barman con l’iniziativa professionale “Over the Top”, mentre l’associazione Amira propone degustazioni di vini toscani e Prosecco Superiore Docg. Per il settore pizzeria prende il via il Trofeo Tirreno nelle categorie Classica, Gourmet e Napoletana, affiancato da degustazioni dedicate ai vini dei Colli di Luni e del Candia Colli Apuani.

Tirreno Ct e Balnearia, l’ospitalità fa sistema: oltre 400 espositori presenti

A Carrara oltre 400 espositori presenti

Balnearia, focus su outdoor e imprese del litorale

In parallelo, Balnearia amplia la visione dell’accoglienza con soluzioni per stabilimenti balneari, outdoor design e benessere. L’evento si rivolge a imprenditori del turismo costiero, progettisti, gestori di centri wellness e operatori del settore hospitality. Il calendario prevede momenti di confronto sulle prospettive del comparto: tra i temi in agenda la fiscalità delle concessioni, gli scenari futuri per le imprese balneari, la digitalizzazione dei servizi e le politiche regionali per la qualificazione dell’offerta turistica. Con la doppia manifestazione, Carrara si conferma un punto di riferimento per l’aggiornamento professionale e il dialogo tra le diverse anime dell’ospitalità, dalla ristorazione alla gestione delle destinazioni turistiche.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Tirreno CT Balnearia CarraraFiere horeca turismo ospitalità ristorazione professionale stabilimenti balneari attrezzature horeca fiere turismo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Best Wine Stars
Comavicola
Siggi
TuttoFood
Best Wine Stars
Comavicola
Siggi
TuttoFood
Cinzano
Serena Wines

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026