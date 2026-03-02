Tirreno Ct e Balnearia, l’ospitalità fa sistema: oltre 400 espositori presenti

Taglio del nastro a CarraraFiere per la 46ª edizione di Tirreno Ct e la 27ª di Balnearia, appuntamenti che riuniscono operatori e imprese dei comparti horeca, turismo e servizi per l’accoglienza. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato gli organizzatori Paolo Caldana e Ferruccio Dati insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla sindaca di Carrara Serena Arrighi e alle autorità civili e militari. La manifestazione si presenta come un momento di incontro e aggiornamento per un settore che in Italia ha un peso economico rilevante e che continua a evolversi tra innovazione tecnologica, sostenibilità e nuove esigenze del mercato.

Oltre 400 espositori per la filiera Horeca

Nei padiglioni sono presenti più di 400 espositori e oltre 850 marchi, con una panoramica completa di attrezzature professionali, tecnologie e servizi. L’offerta spazia dai macchinari per cucine e laboratori ai semilavorati per pasticceria e panificazione, fino alle soluzioni digitali e gestionali dedicate a bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive. «Questa manifestazione rappresenta da sempre un momento fondamentale di confronto e crescita per tutto il settore dell’ospitalità italiana – ha dichiarato Paolo Caldana –. Il nostro obiettivo è offrire agli operatori un’esperienza completa che unisca cucina, arredo, progettazione e nuove tendenze in una vetrina che guarda al futuro senza perdere il valore della qualità italiana».

Il programma tra competizioni e degustazioni

La giornata del 2 marzo è dedicata in particolare alle produzioni artigianali e alle sfide professionali. Proseguono le degustazioni del concorso Miglior Colomba Italiana 2026, accompagnate da una selezione di specialità dolciarie presentate da pasticceri e decoratori. Nel comparto beverage spazio ai barman con l’iniziativa professionale “Over the Top”, mentre l’associazione Amira propone degustazioni di vini toscani e Prosecco Superiore Docg. Per il settore pizzeria prende il via il Trofeo Tirreno nelle categorie Classica, Gourmet e Napoletana, affiancato da degustazioni dedicate ai vini dei Colli di Luni e del Candia Colli Apuani.

Balnearia, focus su outdoor e imprese del litorale

In parallelo, Balnearia amplia la visione dell’accoglienza con soluzioni per stabilimenti balneari, outdoor design e benessere. L’evento si rivolge a imprenditori del turismo costiero, progettisti, gestori di centri wellness e operatori del settore hospitality. Il calendario prevede momenti di confronto sulle prospettive del comparto: tra i temi in agenda la fiscalità delle concessioni, gli scenari futuri per le imprese balneari, la digitalizzazione dei servizi e le politiche regionali per la qualificazione dell’offerta turistica. Con la doppia manifestazione, Carrara si conferma un punto di riferimento per l’aggiornamento professionale e il dialogo tra le diverse anime dell’ospitalità, dalla ristorazione alla gestione delle destinazioni turistiche.