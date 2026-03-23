Nei locali i gesti giusti creano ricordi, e quelli sbagliati ti fanno sentire di troppo

Molti locali offrono un servizio corretto dal punto di vista tecnico e di comportamento, sono educati, ma faticano a creare un vero legame con il cliente. La causa non è la mancanza di professionalità, bensì la confusione tra due concetti profondamente diversi: cortesia e accoglienza. Due idee che hanno implicazioni molto differenti dal punto di vista operativo, organizzativo e culturale.

Due concetti che il settore continua a confondere

Nel dibattito sull’ospitalità italiana, cortesia e accoglienza vengono spesso usate come equivalenti. Ma non lo sono.

La cortesia è una performance : un insieme di comportamenti appresi, ripetibili e formalmente corretti. Sono i gesti di cortesia che si imparano e si ripetono, spesso “ automatici”.

L’ accoglienza , invece, è una connessione genuina : richiede presenza mentale , capacità di leggere il contesto e intenzione vera nel creare relazione .

La cortesia protegge il lavoratore da eventuali errori, mentre l’accoglienza espone il sistema a un livello più profondo di relazione umana.

È un po’ come differenziare tra un software aggiornato, che funziona, e un’interfaccia intuitiva che fa sentire a proprio agio. Molti locali lavorano più sulla funzionalità, pochi invece si concentrano veramente sull’esperienza dell’ospite.

Cortesia è forma, accoglienza è relazione che l’ospite percepisce davvero

Cortesia è forma, accoglienza è relazione che l’ospite percepisce davvero

Il paradosso del service script

Negli ultimi anni, per cercare di uniformare e migliorare la qualità del servizio, sono stati adottati manuali di istruzioni molto rigidi. Checklist, frasi da usare obbligatoriamente, sequenze operative prestabilite.

Standard:

Il risultato è spesso un servizio:

corretto

prevedibile

rassicurante per i manager

Ma anche freddo e distante. Quando il servizio diventa troppo “un compitino”, chi lavora si concentra più sulla procedura che sull’ospite. La cortesia diventa meccanica, e l’autentica accoglienza scompare. Il nostro lavoro è fatto di empatia, emozioni e un concetto profondo che non si può spiegare: va vissuto. Il “service script” riduce gli errori, sì, ma aumenta la distanza emotiva. E l’ospite, pur non sapendo spiegare cosa non va, percepisce questa mancanza di relazione.

Cosa percepisce davvero l’ospite

L’ospite non giudica il servizio solo in base ad aspetti tecnici. È sensibile alle emozioni.

Percepisce:

movimenti rigidi

risposte standardizzate

assenza di ascolto reale

mancanza di adattamento alle sue esigenze

Non si tratta solo di sorrisi o formule di cortesia. È una questione di presenza autentica. Mi è capitato più volte di ricevere un servizio perfetto, con frasi studiate e tempi corretti, eppure sentirmi “di troppo”. Nessun errore, nessun gesto scortese, ma l’impressione di comunicare con un sistema, piuttosto che con una persona vera. Altro che AI; qui diventa peggio perché non c’è emozione tra persone! Quando l’accoglienza è autentica, il cliente sente di avere spazio, di essere davvero ascoltato. Se invece si tratta solo di cortesia, si ha la sensazione di dover “recitare il ruolo”, senza vera connessione.

Manca il “ Mi casa es tu casa”

Anticipatore service: quando l’accoglienza diventa competenza. Nei modelli di alta ospitalità, l’accoglienza non è lasciata al carattere naturale di ogni singolo, ma è riconosciuta come una skill da allenare e sviluppare. Il concetto di “anticipatory service”, molto diffuso nel mondo dell’hôtellerie di lusso, sposta l’attenzione: da “cosa fare” a “cosa osservare”.

Esempio concreto:

Un ospite appoggia gli occhiali sul tavolo:

La cortesia insegna ad attendere che chieda un tovagliolo .

L’ accoglienza invece suggerisce di portare un panno in microfibra senza che chieda nulla, anticipando il suo bisogno.

In questo modo si crea una vera connessione, non solo si reagisce alle richieste.

L’accoglienza anticipa i bisogni e crea una relazione autentica

L’accoglienza anticipa i bisogni e crea una relazione autentica

Quando l’anticipazione diventa teatro

Molti bar e ristoranti tentano di replicare questi modelli senza adattarli al loro contesto. Gli errori più comuni:

Confondere anticipazione con invadenza

Applicare gesti “ di lusso” senza un’ organizzazione che li supporti davvero

Non dare sufficiente autonomia al personale

Senza autonomia, l’anticipazione diventa solo “un gesto bello”, ma vuoto di significato: una scenografia senza vera relazione di senso.

L’accoglienza come sistema, non come talento

L’accoglienza autentica non è un dono riservato a pochi eletti, è il risultato di:

Una visione chiara e condivisa

Una formazione orientata all’ osservazione e alla consapevolezza

Un’ organizzazione che dà alle persone la possibilità di decidere e agire con libertà

Dove mancano questi elementi, anche il personale più attento e gentile può essere “corretto”, ma non realmente “ospitale”.

Conclusioni sull’ospitalità autentica

La cortesia aiuta a evitare problemi, ma l’accoglienza costruisce ricordi.

Finché il settore continuerà a confondere queste due cose, avremo locali funzionali, ma che non lasciano traccia, e un’ospitalità che esegue bene, senza mai davvero entrare in relazione con l’ospite.

Domanda al settore e agli ospiti:

Vi è mai capitato di sentirvi “di troppo” in un locale bello e perfetto “tecnicamente”?

È questa la domanda che ci invita a riflettere: su cosa significa davvero essere ospitali.