Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 23 marzo 2026  | aggiornato alle 20:25 | 118164 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
ROS

Nel foodservice c’è una “tassa invisibile” che erode i margini: si chiama rebate

Nell'Horeca, il rebate è spesso percepito come un incentivo commerciale, ma se non viene misurato e strutturato correttamente può trasformarsi in una vera tassa invisibile che erode il margine reale. Tra sconti, bonus volume e condizioni commerciali, molte aziende scoprono troppo tardi il vero prezzo di vendita. Capire come progettare e finanziare i rebate è oggi essenziale per proteggere margini e cassa

di Kairos Goodfriend
23 marzo 2026 | 16:03
Nel foodservice c’è una “tassa invisibile” che erode i margini: si chiama rebate
Nel foodservice c’è una “tassa invisibile” che erode i margini: si chiama rebate

Nel foodservice c’è una “tassa invisibile” che erode i margini: si chiama rebate

Nell'Horeca, il rebate è spesso percepito come un incentivo commerciale, ma se non viene misurato e strutturato correttamente può trasformarsi in una vera tassa invisibile che erode il margine reale. Tra sconti, bonus volume e condizioni commerciali, molte aziende scoprono troppo tardi il vero prezzo di vendita. Capire come progettare e finanziare i rebate è oggi essenziale per proteggere margini e cassa

di Kairos Goodfriend
23 marzo 2026 | 16:03
 

Fine mese. Sala riunioni, luci fredde, caffè tiepido. Il commerciale è soddisfatto: “Abbiamo chiuso bene: volumi su, nuovi clienti dentro”. Il Chief Financial Office invece ha una faccia diversa: non guarda il fatturato, guarda il margine. E a un certo punto arriva la frase che nessuno vuole sentire: “Sì… ma adesso arrivano i rebate.” È qui che molte aziende Horeca scoprono una verità scomoda: il rebate non è un dettaglio amministrativo. È una leva commerciale potente, certo. Se non lo misuri e non lo “finanzibene, diventa una tassa invisibile che ti svuota il margine dopo che pensavi di aver vinto e lo champagne era in frigo. Il rebate è un rimborso o bonus commerciale riconosciuto dopo la vendita, di solito a fine periodo (mese, trimestre o anno), calcolato sul fatturato o sui volumi acquistatiIn pratica è uno sconto differito: invece di ridurre il prezzo subito in fattura, il fornitore restituisce una percentuale del valore degli acquisti se vengono raggiunte determinate condizioni.

Nel foodservice c’è una “tassa invisibile” che erode i margini: si chiama rebate

Volumi in crescita e nuovi fornitori: ma senza controllo sui rebate, l’aumento degli acquisti non sempre si traduce in più margine

Perché il rebate è invisibile

Lo sconto lo vedi subito: è scritto in fatturaIl rebate no: arriva dopo, spesso a fine trimestre o fine anno, e in molte aziende finisce in una zona grigia: “lo gestiamo poi”. Eppure è che succedono tre cose pericolose:

1. Ti cambia il prezzo reale senza che il team lo percepisca

Il commerciale negozia “sconto -8%e si sente già al limite. Poi scopri che c’era anche “rebate 5%”, più una promo, più un contributo logistica. Il prezzo reale era più basso di quanto credessi.

2. Ti mangia cassa

Il rebate è denaro che restituisci: se lo paghi male (o troppo presto), ti trovi con il paradosso di “vendere tantoe respirare poco.

3. Diventa un diritto acquisito

Se non ha regole chiare, ogni buyer lo trasforma in “normale amministrazione”: non è più un premio per un comportamento, è un pezzo di prezzo che pretendono.

Esempio semplice (il tipo di conto che nessuno fa):

Listino 100.

Sconto in fattura 10% ? fatturi 90.

Rebate 5% sul fatturato ? 4,5. Prezzo reale: 85,5.

Se poi hai 3 di costi commerciali (consegne urgenti, resi, condizioni particolari), scendi a 82,5.

E se il costo prodotto è 70, il margine non è quello che pensavi. È 12,5.

Non stai sbagliando a vendere. Stai sbagliando a vedere.

Quando il rebate diventa un buco nero

Immaginiamo questa riunione telefonica tra tre professionisti.

  • Buyer (catena):Ok, confermiamo i volumi. Però il rebate resta quello dell’anno scorso.”
  • Sales:Sì, certo.”
  • CFO (a fine call):Scusa: ‘resta quello dell’anno scorso’… su quale base? Su fatturatoSu mix? Su puntualità pagamenti?”
  • Sales:È… il rebate.”
  • CFO:Appunto. Se non compra nulla, non è un rebate. È uno sconto mascherato.”

Traduzione: il rebate ha senso solo se il comportamento del compratore beneficia in maniera misurabile la controparte venditrice. Altrimenti è una tassa.

Tre rebate comuni che si autofinanziano e non ti fanno male

1) Bonus volume

È il più usato: “se compri X, a fine periodo ti riconosco Y”.

Funziona solo se:

il volume è incrementale (non “quello che avrebbero comprato comunque”)
hai una soglia chiara e scaglioni (non “un 5% su tutto”)
c’è un cap (un tetto massimo)

Errore tipico: pagare rebate su volumi storici.

Risultato: lo chiami incentivo, ma stai finanziando l’abitudine.

Versione corretta:

soglia di ingresso (es. +8% vs anno precedente)
scaglioni (2% fino a X, 3% oltre X)
cap annual sia in percentuale sia in ammontare pecuniario
pagamento a consuntivo verificato

Nel foodservice c’è una “tassa invisibile” che erode i margini: si chiama rebate

Accordi su sconti e rebate guidano gli acquisti dei ristoranti, ma senza regole chiare rischiano di diventare costi invisibili

2) Bonus mix

È il rebate più “intelligente”: paga il buyer se spinge la gamma che ti interessa (margine, posizionamento, stabilità supply).

Funziona se definisci bene cosa vuoi: non “compra premium”, ma “porta la gamma premium al 25% del carrelloo “inserisci 2 prodotti strategici”.

Errore tipico: mix vago o non tracciato.

Risultato: lo paghi lo stesso, perché nessuno sa dimostrare il contrario.

Versione corretta:

  • mix target (es. 2 prodotti strategici + almeno il 20% del fatturato dalla gamma premium)
  • misurazione mensile
  • rebate pagato solo sulla parte di mix raggiunta (non “a forfait”)

3) Bonus puntualità pagamenti

È il rebate che salva cassa e riduce stress.

Funziona se smetti di trattare la puntualità come “buona educazionee la tratti come valore.

Errore tipico: pagare rebate anche a chi paga in ritardo.

Risultato: premi il comportamento sbagliato e la tua cassa soffre.

Versione corretta:

  • 1–2% solo se pagamento entro X giorni prima della scadenza naturale della fattura.
  • automatismo: se sfori, salta
  • comunicazione chiara: “non è punizione, è disciplina

Finanziarlo bene, regola madre

Un rebate ben disegnato deve rispettare tre condizioni:

1. È condizionato. Se non succede X, non si paga.
2. È misurabile. Se non lo misuri, è opinione.
3. È sostenibile. Deve stare dentro una metrica guida (margine di prodotto / margine di tasca).

Se manca una delle tre, non è un rebate: è un pezzo di margine regalato.

Check rapido per capire se il rebate erode i margini

Domattina, prendi i primi 10 clienti per fatturato e fai questo check rapido:

1. Per ognuno scrivi: sconto in fattura + rebate + promo + costi extra (resì, urgenze, consegne speciali).

2. Calcola il prezzo reale (quello che resta dopo tutto).

3. Chiediti: “Questo rebate compra qualcosa? Volume, mix o cassa?”

4. Se la risposta è “non lo so”, hai già trovato il problema.

5. Ridisegna il rebate con soglia + scaglioni + cap + condizione.

6. Comunica al sales in una frase: “Il rebate non è un diritto: è un premio legato a X”.

7. Inserisci revisione trimestrale: se il mercato cambia, non resti intrappolato.

Conclusione: perché il rebate va gestito strategicamente

Nel 2026 il B2b Horeca. non perde margine solo per colpa dello sconto. Lo perde perché non vede il prezzo reale, e lascia che il rebate si trasformi in abitudineIl rebate, quando è sano, è una leva raffinata: orienta comportamenti, migliora mix, protegge cassaQuando è “automatico”, è solo una tassa che paghi col sorriso, finché non leggi il conto economico.

Se vuoi capire dove il rebate ti sta mangiando margine, scrivimi a kairosgoodfriend@gmail.com con oggetto Italia A Tavola - Rebate” e allega (anche in bozza) le tue regole di rebate/sconto.

Per le prime 5 richieste, facciamo 30 minuti insieme: ti dico dove perdi margine e come riscrivere il rebate in modo sostenibile.

E dimmi se ti ritrovi:

  • Vuoi smettere di scoprire i problemi solo a fine trimestre?
  • Ti farebbe comodo sapere il tuo prezzo reale cliente per cliente, senza sorprese?
  • Vuoi che il rebate torni a essere un premio, non un “diritto acquisito”?

Allora scrivimi adesso.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
rebate horeca gestione ristorante
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Bollicine in Villa
Best Wine Stars
Debic
Brodetto Fest
Bollicine in Villa
Best Wine Stars
Debic
Brodetto Fest
Cirio Conserve Italia
Sagna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026