Nel foodservice c’è una “tassa invisibile” che erode i margini: si chiama rebate

Fine mese. Sala riunioni, luci fredde, caffè tiepido. Il commerciale è soddisfatto: “Abbiamo chiuso bene: volumi su, nuovi clienti dentro”. Il Chief Financial Office invece ha una faccia diversa: non guarda il fatturato, guarda il margine. E a un certo punto arriva la frase che nessuno vuole sentire: “Sì… ma adesso arrivano i rebate.” È qui che molte aziende Horeca scoprono una verità scomoda: il rebate non è un dettaglio amministrativo. È una leva commerciale potente, certo. Se non lo misuri e non lo “finanzi” bene, diventa una tassa invisibile che ti svuota il margine dopo che pensavi di aver vinto e lo champagne era in frigo. Il rebate è un rimborso o bonus commerciale riconosciuto dopo la vendita, di solito a fine periodo (mese, trimestre o anno), calcolato sul fatturato o sui volumi acquistati. In pratica è uno sconto differito: invece di ridurre il prezzo subito in fattura, il fornitore restituisce una percentuale del valore degli acquisti se vengono raggiunte determinate condizioni.
Volumi in crescita e nuovi fornitori: ma senza controllo sui rebate, l’aumento degli acquisti non sempre si traduce in più margine
Perché il rebate è invisibile
Lo sconto lo vedi subito: è scritto in fattura. Il rebate no: arriva dopo, spesso a fine trimestre o fine anno, e in molte aziende finisce in una zona grigia: “lo gestiamo poi”. Eppure è lì che succedono tre cose pericolose:
1. Ti cambia il prezzo reale senza che il team lo percepisca
Il commerciale negozia “sconto -8%” e si sente già al limite. Poi scopri che c’era anche “rebate 5%”, più una promo, più un contributo logistica. Il prezzo reale era più basso di quanto credessi.
2. Ti mangia cassa
Il rebate è denaro che restituisci: se lo paghi male (o troppo presto), ti trovi con il paradosso di “vendere tanto” e respirare poco.
3. Diventa un diritto acquisito
Se non ha regole chiare, ogni buyer lo trasforma in “normale amministrazione”: non è più un premio per un comportamento, è un pezzo di prezzo che pretendono.
Esempio semplice (il tipo di conto che nessuno fa):
Listino 100.
Sconto in fattura 10% ? fatturi 90.
Rebate 5% sul fatturato ? 4,5. Prezzo reale: 85,5.
Se poi hai 3 di costi commerciali (consegne urgenti, resi, condizioni particolari), scendi a 82,5.
E se il costo prodotto è 70, il margine non è quello che pensavi. È 12,5.
Non stai sbagliando a vendere. Stai sbagliando a vedere.
Quando il rebate diventa un buco nero
Immaginiamo questa riunione telefonica tra tre professionisti.
- Buyer (catena): “Ok, confermiamo i volumi. Però il rebate resta quello dell’anno scorso.”
- Sales: “Sì, certo.”
- CFO (a fine call): “Scusa: ‘resta quello dell’anno scorso’… su quale base? Su fatturato? Su mix? Su puntualità pagamenti?”
- Sales: “È… il rebate.”
- CFO: “Appunto. Se non compra nulla, non è un rebate. È uno sconto mascherato.”
Traduzione: il rebate ha senso solo se il comportamento del compratore beneficia in maniera misurabile la controparte venditrice. Altrimenti è una tassa.
Tre rebate comuni che si autofinanziano e non ti fanno male
1) Bonus volume
È il più usato: “se compri X, a fine periodo ti riconosco Y”.
Funziona solo se:
• il volume è incrementale (non “quello che avrebbero comprato comunque”)
• hai una soglia chiara e scaglioni (non “un 5% su tutto”)
• c’è un cap (un tetto massimo)
Errore tipico: pagare rebate su volumi storici.
Risultato: lo chiami incentivo, ma stai finanziando l’abitudine.
Versione corretta:
• soglia di ingresso (es. +8% vs anno precedente)
• scaglioni (2% fino a X, 3% oltre X)
• cap annual sia in percentuale sia in ammontare pecuniario
• pagamento a consuntivo verificato
Accordi su sconti e rebate guidano gli acquisti dei ristoranti, ma senza regole chiare rischiano di diventare costi invisibili
2) Bonus mix
È il rebate più “intelligente”: paga il buyer se spinge la gamma che ti interessa (margine, posizionamento, stabilità supply).
Funziona se definisci bene cosa vuoi: non “compra premium”, ma “porta la gamma premium al 25% del carrello” o “inserisci 2 prodotti strategici”.
Errore tipico: mix vago o non tracciato.
Risultato: lo paghi lo stesso, perché nessuno sa dimostrare il contrario.
Versione corretta:
- mix target (es. 2 prodotti strategici + almeno il 20% del fatturato dalla gamma premium)
- misurazione mensile
- rebate pagato solo sulla parte di mix raggiunta (non “a forfait”)
3) Bonus puntualità pagamenti
È il rebate che salva cassa e riduce stress.
Funziona se smetti di trattare la puntualità come “buona educazione” e la tratti come valore.
Errore tipico: pagare rebate anche a chi paga in ritardo.
Risultato: premi il comportamento sbagliato e la tua cassa soffre.
Versione corretta:
- 1–2% solo se pagamento entro X giorni prima della scadenza naturale della fattura.
- automatismo: se sfori, salta
- comunicazione chiara: “non è punizione, è disciplina”
Finanziarlo bene, regola madre
Un rebate ben disegnato deve rispettare tre condizioni:
1. È condizionato. Se non succede X, non si paga.
2. È misurabile. Se non lo misuri, è opinione.
3. È sostenibile. Deve stare dentro una metrica guida (margine di prodotto / margine di tasca).
Se manca una delle tre, non è un rebate: è un pezzo di margine regalato.
Check rapido per capire se il rebate erode i margini
Domattina, prendi i primi 10 clienti per fatturato e fai questo check rapido:
1. Per ognuno scrivi: sconto in fattura + rebate + promo + costi extra (resì, urgenze, consegne speciali).
2. Calcola il prezzo reale (quello che resta dopo tutto).
3. Chiediti: “Questo rebate compra qualcosa? Volume, mix o cassa?”
4. Se la risposta è “non lo so”, hai già trovato il problema.
5. Ridisegna il rebate con soglia + scaglioni + cap + condizione.
6. Comunica al sales in una frase: “Il rebate non è un diritto: è un premio legato a X”.
7. Inserisci revisione trimestrale: se il mercato cambia, non resti intrappolato.
Conclusione: perché il rebate va gestito strategicamente
Nel 2026 il B2b Horeca. non perde margine solo per colpa dello sconto. Lo perde perché non vede il prezzo reale, e lascia che il rebate si trasformi in abitudine. Il rebate, quando è sano, è una leva raffinata: orienta comportamenti, migliora mix, protegge cassa. Quando è “automatico”, è solo una tassa che paghi col sorriso, finché non leggi il conto economico.
Se vuoi capire dove il rebate ti sta mangiando margine, scrivimi a kairosgoodfriend@gmail.com con oggetto “Italia A Tavola - Rebate” e allega (anche in bozza) le tue regole di rebate/sconto.
Per le prime 5 richieste, facciamo 30 minuti insieme: ti dico dove perdi margine e come riscrivere il rebate in modo sostenibile.
E dimmi se ti ritrovi:
- Vuoi smettere di scoprire i problemi solo a fine trimestre?
- Ti farebbe comodo sapere il tuo prezzo reale cliente per cliente, senza sorprese?
- Vuoi che il rebate torni a essere un premio, non un “diritto acquisito”?
Allora scrivimi adesso.