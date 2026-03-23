Nel foodservice c’è una “tassa invisibile” che erode i margini: si chiama rebate

Fine mese. Sala riunioni, luci fredde, caffè tiepido. Il commerciale è soddisfatto: “Abbiamo chiuso bene: volumi su, nuovi clienti dentro”. Il Chief Financial Office invece ha una faccia diversa: non guarda il fatturato, guarda il margine. E a un certo punto arriva la frase che nessuno vuole sentire: “Sì… ma adesso arrivano i rebate.” È qui che molte aziende Horeca scoprono una verità scomoda: il rebate non è un dettaglio amministrativo. È una leva commerciale potente, certo. Se non lo misuri e non lo “finanzi” bene, diventa una tassa invisibile che ti svuota il margine dopo che pensavi di aver vinto e lo champagne era in frigo. Il rebate è un rimborso o bonus commerciale riconosciuto dopo la vendita, di solito a fine periodo (mese, trimestre o anno), calcolato sul fatturato o sui volumi acquistati. In pratica è uno sconto differito: invece di ridurre il prezzo subito in fattura, il fornitore restituisce una percentuale del valore degli acquisti se vengono raggiunte determinate condizioni.

Volumi in crescita e nuovi fornitori: ma senza controllo sui rebate, l’aumento degli acquisti non sempre si traduce in più margine

Perché il rebate è invisibile

Lo sconto lo vedi subito: è scritto in fattura. Il rebate no: arriva dopo, spesso a fine trimestre o fine anno, e in molte aziende finisce in una zona grigia: “lo gestiamo poi”. Eppure è lì che succedono tre cose pericolose:

1. Ti cambia il prezzo reale senza che il team lo percepisca

Il commerciale negozia “sconto -8%” e si sente già al limite. Poi scopri che c’era anche “rebate 5%”, più una promo, più un contributo logistica. Il prezzo reale era più basso di quanto credessi.

2. Ti mangia cassa

Il rebate è denaro che restituisci: se lo paghi male (o troppo presto), ti trovi con il paradosso di “vendere tanto” e respirare poco.

3. Diventa un diritto acquisito

Se non ha regole chiare, ogni buyer lo trasforma in “normale amministrazione”: non è più un premio per un comportamento, è un pezzo di prezzo che pretendono.

Esempio semplice (il tipo di conto che nessuno fa): Listino 100. Sconto in fattura 10% ? fatturi 90. Rebate 5% sul fatturato ? 4,5. Prezzo reale: 85,5. Se poi hai 3 di costi commerciali (consegne urgenti, resi, condizioni particolari), scendi a 82,5. E se il costo prodotto è 70, il margine non è quello che pensavi. È 12,5. Non stai sbagliando a vendere. Stai sbagliando a vedere. Esempio semplice (il tipo di conto che nessuno fa):Listino 100.Sconto in fattura 10% ? fatturi 90.Rebate 5% sul fatturato ? 4,5. Prezzo reale: 85,5.Se poi hai 3 di costi commerciali (consegne urgenti, resi, condizioni particolari), scendi a 82,5.E se il costo prodotto è 70, il margine non è quello che pensavi. È 12,5.Non stai sbagliando a vendere. Stai sbagliando a vedere.

Quando il rebate diventa un buco nero

Immaginiamo questa riunione telefonica tra tre professionisti.

Buyer ( catena): “ Ok, confermiamo i volumi . Però il rebate resta quello dell’anno scorso.”

Sales: “ Sì, certo.”

CFO ( a fine call): “ Scusa: ‘ resta quello dell’anno scorso’… su quale base? Su fatturato ? Su mix ? Su puntualità pagamenti ?”



Sales: “ È… il rebate .”

CFO: “ Appunto. Se non compra nulla, non è un rebate . È uno sconto mascherato .”

Traduzione: il rebate ha senso solo se il comportamento del compratore beneficia in maniera misurabile la controparte venditrice. Altrimenti è una tassa.

Tre rebate comuni che si autofinanziano e non ti fanno male

1) Bonus volume

È il più usato: “se compri X, a fine periodo ti riconosco Y”.

Funziona solo se:

• il volume è incrementale (non “quello che avrebbero comprato comunque”)

• hai una soglia chiara e scaglioni (non “un 5% su tutto”)

• c’è un cap (un tetto massimo)

Errore tipico: pagare rebate su volumi storici.

Risultato: lo chiami incentivo, ma stai finanziando l’abitudine.

Versione corretta:

• soglia di ingresso (es. +8% vs anno precedente)

• scaglioni (2% fino a X, 3% oltre X)

• cap annual sia in percentuale sia in ammontare pecuniario

• pagamento a consuntivo verificato

Accordi su sconti e rebate guidano gli acquisti dei ristoranti, ma senza regole chiare rischiano di diventare costi invisibili

2) Bonus mix

È il rebate più “intelligente”: paga il buyer se spinge la gamma che ti interessa (margine, posizionamento, stabilità supply).

Funziona se definisci bene cosa vuoi: non “compra premium”, ma “porta la gamma premium al 25% del carrello” o “inserisci 2 prodotti strategici”.

Errore tipico: mix vago o non tracciato.

Risultato: lo paghi lo stesso, perché nessuno sa dimostrare il contrario.

Versione corretta:

mix target ( es. 2 prodotti strategici + almeno il 20% del fatturato dalla gamma premium )

misurazione mensile

rebate pagato solo sulla parte di mix raggiunta ( non “ a forfait ”)

3) Bonus puntualità pagamenti

È il rebate che salva cassa e riduce stress.

Funziona se smetti di trattare la puntualità come “buona educazione” e la tratti come valore.

Errore tipico: pagare rebate anche a chi paga in ritardo.

Risultato: premi il comportamento sbagliato e la tua cassa soffre.

Versione corretta:

1– 2% solo se pagamento entro X giorni prima della scadenza naturale della fattura .

automatismo : se sfori , salta

comunicazione chiara : “ non è punizione, è disciplina ”

Finanziarlo bene, regola madre

Un rebate ben disegnato deve rispettare tre condizioni:

1. È condizionato. Se non succede X, non si paga.

2. È misurabile. Se non lo misuri, è opinione.

3. È sostenibile. Deve stare dentro una metrica guida (margine di prodotto / margine di tasca).

Se manca una delle tre, non è un rebate: è un pezzo di margine regalato.

Check rapido per capire se il rebate erode i margini

Domattina, prendi i primi 10 clienti per fatturato e fai questo check rapido: 1. Per ognuno scrivi: sconto in fattura + rebate + promo + costi extra (resì, urgenze, consegne speciali). 2. Calcola il prezzo reale (quello che resta dopo tutto). 3. Chiediti: “Questo rebate compra qualcosa? Volume, mix o cassa?” 4. Se la risposta è “non lo so”, hai già trovato il problema. 5. Ridisegna il rebate con soglia + scaglioni + cap + condizione. 6. Comunica al sales in una frase: “Il rebate non è un diritto: è un premio legato a X”. 7. Inserisci revisione trimestrale: se il mercato cambia, non resti intrappolato. Domattina, prendi i primi 10 clienti per fatturato e fai questo check rapido:1. Per ognuno scrivi: sconto in fattura + rebate + promo + costi extra (resì, urgenze, consegne speciali). 2. Calcola il prezzo reale (quello che resta dopo tutto). 3. Chiediti: “Questo rebate compra qualcosa? Volume, mix o cassa?” 4. Se la risposta è “non lo so”, hai già trovato il problema. 5. Ridisegna il rebate con soglia + scaglioni + cap + condizione. 6. Comunica al sales in una frase: “Il rebate non è un diritto: è un premio legato a X”. 7. Inserisci revisione trimestrale: se il mercato cambia, non resti intrappolato.

Conclusione: perché il rebate va gestito strategicamente

Nel 2026 il B2b Horeca. non perde margine solo per colpa dello sconto. Lo perde perché non vede il prezzo reale, e lascia che il rebate si trasformi in abitudine. Il rebate, quando è sano, è una leva raffinata: orienta comportamenti, migliora mix, protegge cassa. Quando è “automatico”, è solo una tassa che paghi col sorriso, finché non leggi il conto economico.

Se vuoi capire dove il rebate ti sta mangiando margine, scrivimi a kairosgoodfriend@gmail.com con oggetto “Italia A Tavola - Rebate” e allega (anche in bozza) le tue regole di rebate/sconto.

Per le prime 5 richieste, facciamo 30 minuti insieme: ti dico dove perdi margine e come riscrivere il rebate in modo sostenibile.

E dimmi se ti ritrovi:

Vuoi smettere di scoprire i problemi solo a fine trimestre ?

Ti farebbe comodo sapere il tuo prezzo reale cliente per cliente , senza sorprese ?

Vuoi che il rebate torni a essere un premio , non un “ diritto acquisito ”?

Allora scrivimi adesso.