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lunedì 23 marzo 2026  | aggiornato alle 13:25 | 118150 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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fratelli coppola

Il segreto degli impasti leggeri di Ciro Coppola che conquistano la Lombardia

Tra impasti leggeri, ricerca delle materie prime e spirito familiare, i fratelli Ciro, Antonio e Katia hanno trasformato le loro pizzerie tra Como, Milano, Bergamo e Cantù in punti di riferimento della tradizione partenopea

di Redazione Italia a Tavola
 
23 marzo 2026 | 13:00

Il segreto degli impasti leggeri di Ciro Coppola che conquistano la Lombardia

Tra impasti leggeri, ricerca delle materie prime e spirito familiare, i fratelli Ciro, Antonio e Katia hanno trasformato le loro pizzerie tra Como, Milano, Bergamo e Cantù in punti di riferimento della tradizione partenopea

di Redazione Italia a Tavola
23 marzo 2026 | 13:00
 

C’è un filo sottile, fatto di farina e passione, che lega Napoli al cuore della Lombardia. A tenderlo con maestria è Ciro Coppola, volto e anima del gruppo Fratelli Coppola, una realtà che ha saputo tracciare un percorso di crescita straordinario. Partita con il primo storico locale di Como, l'insegna si è rapidamente estesa con successo a Milano, Bergamo e Cantù, diventando un punto di riferimento per l'autenticità partenopea nel Nord Italia.

Il segreto degli impasti leggeri di Ciro Coppola che conquistano la Lombardia

Ciro Coppola

Impasti leggeri e materie prime di qualità

La storia di Ciro è il racconto di una famiglia che ha scelto di non scendere a compromessi. La sua filosofia culinaria si concentra sulla creazione di impasti estremamente leggeri e digeribili, rispettosi della tradizione ma moderni nella tecnica. Ciro eleva poi il prodotto grazie a una ricerca maniacale delle materie prime: ogni ingrediente è scelto accuratamente per raccontare l'eccellenza del territorio.

Il segreto degli impasti leggeri di Ciro Coppola che conquistano la Lombardia

Ciro Coppola con i fratelli Katia e Antonio

Il lavoro di squadra dei Fratelli Coppola

Tuttavia, il successo del brand è un gioco di squadra orchestrato dal legame di sangue. Se Ciro è la mente creativa, al suo fianco, spalla a spalla al banco, c’è il fratello Antonio: insieme curano ogni dettaglio della produzione, garantendo quella costanza che rende la loro pizza un'esperienza unica.

Il segreto degli impasti leggeri di Ciro Coppola che conquistano la Lombardia

La margherita di Ciro Coppola

A completare l'armonia, trasformando ogni locale in una "casa", c'è la sorella Katia. Anima della sala, Katia gestisce il servizio con il calore e l'accoglienza tipica del Sud, facendo sentire ogni ospite parte della famiglia. Insieme, Ciro, Antonio e Katia dimostrano che, restando fedeli alle proprie radici, si può portare il sole di Napoli ovunque.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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