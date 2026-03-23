Il segreto degli impasti leggeri di Ciro Coppola che conquistano la Lombardia

C’è un filo sottile, fatto di farina e passione, che lega Napoli al cuore della Lombardia. A tenderlo con maestria è Ciro Coppola, volto e anima del gruppo Fratelli Coppola, una realtà che ha saputo tracciare un percorso di crescita straordinario. Partita con il primo storico locale di Como, l'insegna si è rapidamente estesa con successo a Milano, Bergamo e Cantù, diventando un punto di riferimento per l'autenticità partenopea nel Nord Italia.

Ciro Coppola

Impasti leggeri e materie prime di qualità

La storia di Ciro è il racconto di una famiglia che ha scelto di non scendere a compromessi. La sua filosofia culinaria si concentra sulla creazione di impasti estremamente leggeri e digeribili, rispettosi della tradizione ma moderni nella tecnica. Ciro eleva poi il prodotto grazie a una ricerca maniacale delle materie prime: ogni ingrediente è scelto accuratamente per raccontare l'eccellenza del territorio.

Ciro Coppola con i fratelli Katia e Antonio

Il lavoro di squadra dei Fratelli Coppola

Tuttavia, il successo del brand è un gioco di squadra orchestrato dal legame di sangue. Se Ciro è la mente creativa, al suo fianco, spalla a spalla al banco, c’è il fratello Antonio: insieme curano ogni dettaglio della produzione, garantendo quella costanza che rende la loro pizza un'esperienza unica.

La margherita di Ciro Coppola

A completare l'armonia, trasformando ogni locale in una "casa", c'è la sorella Katia. Anima della sala, Katia gestisce il servizio con il calore e l'accoglienza tipica del Sud, facendo sentire ogni ospite parte della famiglia. Insieme, Ciro, Antonio e Katia dimostrano che, restando fedeli alle proprie radici, si può portare il sole di Napoli ovunque.