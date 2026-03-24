Gelato artigianale nei ristoranti: come coppe e bicchieri valorizzano ogni dessert

Il 24 marzo si celebra la Giornata Europea del Gelato Artigianale, un appuntamento che sottolinea il valore del gelato come elemento distintivo nella ristorazione. RCR Cristalleria Italiana, azienda leader nel mondo nella produzione di bicchieri e oggetti per l’arredo tavola, evidenzia come la presentazione diventi una leva fondamentale per la valorizzazione del prodotto, in grado di incidere sulla percezione complessiva dell’esperienza gastronomica.

La linea Timeless per dessert di RCR Cristalleria italiana

La linea Timeless per dessert di RCR Cristalleria italiana

Istituita nel 2013 su iniziativa di Longarone Fiere e Artglace, la Giornata Europea del Gelato Artigianale rappresenta l’unica ricorrenza dedicata a un alimento dal Parlamento europeo, riconoscendo il gelato come patrimonio della filiera agroalimentare e della cultura culinaria italiana.

Gelato artigianale: versatilità e creatività nei menu dei ristoranti

Il gelato artigianale non è più esclusivo di gelaterie e bar, ma trova spazio sempre più frequentemente nei menu dei ristoranti. Grazie alla sua versatilità e al potenziale creativo, il gelato dialoga con ingredienti di stagione e percorsi di degustazione, offrendo esperienze culinarie uniche. La presentazione, inoltre, rappresenta un ambito in continua evoluzione, capace di valorizzare la qualità del prodotto e l’identità del locale.

Anche la scelta del contenitore è cruciale: forme, proporzioni e trasparenza influenzano la percezione del dessert e la coerenza estetica del servizio, diventando un elemento fondamentale della proposta gastronomica.

RCR: contenitori tecnici per valorizzare il gelato artigianale

«Il gelato è un’icona mondiale del Made in Italy e rappresenta un insieme di esperienza, qualità e passione, gli stessi valori che guidano ogni giorno RCR nella realizzazione dei suoi prodotti» commenta il direttore vendite & marketing RCR Fabio Lupi.

Il direttore vendite & marketing RCR Cristalleria Italiana Fabio Lupi

Il direttore vendite & marketing RCR Cristalleria Italiana Fabio Lupi

Il quale aggiunge «La nostra ricerca ci porta a sviluppare soluzioni che superano il concetto di semplice contenitore, trasformandole in veri strumenti tecnici. Spessori studiati per preservare la temperatura, forme progettate per valorizzare il contenuto e capacità definite per garantire un servizio impeccabile, rendono i prodotti RCR la scelta ideale per professionisti e consumatori».

Linee e collezioni RCR per gelato e dessert al cucchiaio

L’offerta RCR si distingue per varietà e funzionalità: dalle coppe della linea Timeless al calice Iced Beverage, adatto anche a granite e milkshake, fino alle coppe Opera e Tattoo, alla coppetta Rock Circus e al bicchiere Lowball Light.

La coppa per gelati e dessert della linea Timeless di RCR

La coppa per gelati e dessert della linea Timeless di RCR

Ogni contenitore è progettato per accompagnare linguaggi diversi della ristorazione, mantenendo equilibrio tra estetica e praticità. Tutti i prodotti sono realizzati in Luxion®, il vetro sonoro brevettato da RCR, 100% riciclabile, che unisce brillantezza, trasparenza e resistenza, garantendo performance elevate anche in contesti di utilizzo intensivo.

Il calice Iced Beverage, adatto anche a granite e milkshake

Il calice Iced Beverage, adatto anche a granite e milkshake

RCR partner strategico del settore Horeca

RCR consolida il proprio ruolo come partner del settore Horeca, sviluppando soluzioni che combinano funzionalità, estetica e precisione tecnica. Grazie a collaborazioni con specialisti e associazioni, sia nazionali sia internazionali, l’azienda supporta i professionisti nella creazione di esperienze culinarie curate, distintive e capaci di valorizzare ogni dettaglio del servizio.