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mercoledì 25 marzo 2026  | aggiornato alle 21:08 | 118220 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Unilever Food Solutions
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Rational

Efficienza e risparmio d’acqua: la pulizia sostenibile del forno iVario Pro

Il sistema di cottura iVario Pro di Rational trasforma la pulizia in cucina: rapida, semplice e sostenibile, riduce consumi d’acqua, protegge le superfici e assicura ergonomia e supporto digitale per professionisti

di Redazione Italia a Tavola
 
25 marzo 2026 | 18:54

Efficienza e risparmio d’acqua: la pulizia sostenibile del forno iVario Pro

Il sistema di cottura iVario Pro di Rational trasforma la pulizia in cucina: rapida, semplice e sostenibile, riduce consumi d’acqua, protegge le superfici e assicura ergonomia e supporto digitale per professionisti

di Redazione Italia a Tavola
25 marzo 2026 | 18:54
 

Chi lavora in cucina professionale conosce la fatica della pulizia delle attrezzature. Il sistema di cottura multifunzione iVario Pro di Rational rivoluziona questa operazione, sostituendo diverse macchine tradizionali. La gestione precisa della temperatura garantisce una cottura uniforme, prevenendo bruciature e fuoriuscite. Di conseguenza, la vasca rimane pulita e senza incrostazioni, riducendo gli interventi di sfregamento e semplificando il lavoro quotidiano.

Efficienza e risparmio d’acqua: la pulizia sostenibile del forno iVario Pro

La corretta pulizia delle attrezzature è sempre un problema in cucina: iVario Pro di Rational la rende più semplice

Le operazioni di pulizia richiedono solo acqua tiepida, un normale detergente per stoviglie e una spugna. Non servono prodotti aggressivi, proteggendo le superfici di cottura. In caso di calcare o leggere scoloriture, basta aceto diluito o un comune detergente abrasivo. La combinazione di praticità e sicurezza garantisce un ambiente di lavoro più sano e funzionale.

Risparmio d’acqua significativo nelle cucine professionali

iVario Pro riduce drasticamente il consumo idrico: mentre una brasiera tradizionale necessita di 40-50 litri per pulizia, il sistema ne utilizza solo 5-6. Secondo lo studio dell’Università di Scienze Applicate di Weihenstephan-Triesdorf per AXA, visionabile qui, il risparmio complessivo è stato del 47,9% per pasto, con una riduzione del 39,7% per l’acqua fredda e del 64,9% per l’acqua calda.

Efficienza e risparmio d’acqua: la pulizia sostenibile del forno iVario Pro

Per la pulizia di iVario Pro di Rational si risparmia il 47,9% di acqua

Questi dati confermano l’efficienza e la sostenibilità del sistema, in linea con le indicazioni della Giornata Mondiale dell’Acqua.

Ergonomia e comfort in cucina

iVario Pro offre altezza regolabile fino a 20 cm, adattandosi a operatori di diverse stature. La funzione di ribaltamento e la doccetta integrata rendono accessibili anche gli angoli più remoti della vasca, migliorando il comfort della schiena e velocizzando le operazioni di pulizia.

Il sistema digitale integrato avvisa quando è necessario pulire il sistema in pressione e guida passo passo l’operatore. Il QR code sul display consente di accedere a tutorial video dettagliati, ottimizzando le operazioni e garantendo una manutenzione accurata senza errori. Con queste caratteristiche, iVario Pro di Rational rappresenta un punto di riferimento per la pulizia in cucina professionale, combinando efficienza, sostenibilità, sicurezza e supporto digitale.

Rational Italia
Via Peppino Impastato 34A 30174 (Ve)
Tel +39 041 8629050

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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