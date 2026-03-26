L’aperitivo cambia volto: pane artigianale e vino al posto degli snack

Il 12 aprile andrà in scena la 58esima edizione del Vinitaly, evento clou dedicato a una delle più importanti eccellenze italiane. Il vino è profondamente legato alla storia della nostra Penisola, a ciò che siamo: è sintesi di territori, identità, consapevolezze. Gli stessi territori, le identità e le consapevolezze si ritrovano negli impasti, nella scelta delle farine e nelle decisioni che ci guidano quando diamo vita al pane: è per questo che parlare di bakery, in questo contesto, significa restituire al vino il suo compagno più antico. Dare voce al pane, all’interno dei dialoghi aperti da una manifestazione importante come il Vinitaly, significa affermare una cultura gastronomica completa, dove ogni elemento sceglie con coscienza di contribuire ad un’esperienza sensoriale compiuta. La cultura del bere incontra la lavorazione di pani e grissini che non sono più dei semplici snack a supporto del calice, quanto dei cibi in grado di esaltarlo, e di essere esaltati a loro volta proprio dal reciproco incontro.

Pane artigianale, focacce e grissini accompagnano il vino: l’aperitivo torna a raccontare territorio e identità gastronomica

L’aperitivo italiano come spazio sociale e culturale

Un impasto a lunga fermentazione, una focaccia con i grani antichi, una pizza in teglia studiata per esaltare un rosato o un metodo classico, possono trasformare un semplice calice in un percorso percettivo coerente. Ampliare l’offerta verso l’aperitivo, per noi panificatori, significa non solo intercettare nuove fasce orarie, ma anche aumentare il valore percepito dei nostri prodotti e, non per ultimo, aprirci alla possibilità di costruire collaborazioni con enoteche e cantine. Lo scorso anno ho lanciato io stesso una sfida: creare una box da aperitivo che fosse al tempo stesso semplice, pratica e ricca di gusti differenti, un cestino che raccogliesse i sapori della mia Sicilia: da mangiare sulla spiaggia, durante una gita fuori porta, in un angolo di natura. All’interno pizze, focacce della tradizione messinese, panini di cena, grissini mignon, muffin salati, cornetti di pasta sfoglia ripieni: strumenti gastronomici versatili da abbinare alla bottiglia giusta. Da un’idea nata per onorare la tradizione del picnic nel giorno della Liberazione, a un progetto diventato ormai signature, e disponibile in maniera continuativa nel mio Forno.

Raccontare il pane: tecnica, cultura e territorio

Tutto passa dalla narrazione: imparare a raccontare il pane come prodotto tecnico e culturale. Nel dialogo tra bakery e vino contano oggi la qualità delle materie prime e le tecniche di lievitazione, ma anche il legame con il territorio: se il vino lo racconta, il pane deve parlare la stessa lingua. Dietro un grande impasto, poi, ci sono lo studio, la fermentazione, la conoscenza delle farine e il rispetto dei tempi. Credo che il pane possa sostenere un vino importante tanto quanto un grande piatto di cucina, senza dimenticare l’importanza di ricercare sempre l’equilibrio tra struttura, acidità e aromaticità.

Un modo contemporaneo per portare pane e vino fuori dai luoghi tradizionali del consumo

Il consumatore moderno e la nuova cultura dell’aperitivo

Il consumatore moderno, dal mio punto di vista, è pronto a riconoscere la differenza tra uno snack industriale e un aperitivo di qualità che possa diventare espressione di tecnica e cultura. Più il consumatore diventa consapevole, più è fondamentale sapergli offrire abbinamenti credibili e contemporanei in modo da rendere coerente l’esperienza proposta. È in questo contesto, infatti, che diventa sempre più necessario aprire un dialogo tra panificatori, sommelier e operatori del settore wine. Nel mio caso, essendo panificatore e sommelier, riconosco con ancora maggiore forza la necessità di confrontarsi, di uscire dai propri forni e visitare le cantine, creando sinergie che sappiano elevare l’esperienza e rafforzare l’identità di tutti i soggetti coinvolti. Il consumatore, in questo modo, può degustare grandi vini abbinati a prodotti da bakery e non soltanto a grandi piatti gourmet, permettendo così un accesso più soft al mondo del wine. Ed è lì che la bakery artigianale trova uno dei suoi spazi più evoluti: non competere con la cucina, ma dialogare con il vino alla pari.

Dallo snack industriale al pane artigianale: l’evoluzione dell’aperitivo

Per troppi anni l’aperitivo è stato accompagnato da snack standardizzati: oggi finalmente possiamo scardinare questo paradigma e permettere a una bakery di qualità - fatta di pane, pizza, focacce e grissini artigianali - di diventare il naturale accompagnamento di vini pregiati. E prenderci il tempo di gustare, assaporare, conoscere, comprendere. Passando dal consumare l’aperitivo in velocità al riconoscere il valore di questo rito italiano ed elevarlo a esperienza gastronomica consapevole: quando il pane viene pensato non come semplice supporto, ma come elemento strutturale dell’abbinamento, ecco allora che diventa parte integrante della degustazione; può alleggerire la percezione tannica, esaltare una nota minerale, bilanciare una componente aromatica. In quel momento l’aperitivo smette di essere un gesto automatico e diventa cultura.

Pizza in teglia, focacce e piccoli lievitati possono esaltare struttura e aromaticità del vino

L’aperitivo come opportunità strategica per la panificazione contemporanea

Un momento flessibile, creativo, meno codificato rispetto alla ristorazione tradizionale: l’aperitivo permette di sperimentare, diventando quel laboratorio in cui il pane riacquista centralità gastronomica. Dal punto di vista imprenditoriale, rappresenta una leva concreta di crescita: nuova fascia oraria, pubblico trasversale, maggiore marginalità e possibilità di partnership con cantine ed enoteche. E soprattutto, uno spazio in cui la bakery può evolversi senza snaturarsi. Non si tratta di trasformare il panificio in un bar, ma di ampliare il racconto del pane: se il futuro della panificazione artigianale passa attraverso qualità, identità e dialogo con altri mondi produttivi, l’aperitivo è uno dei luoghi in cui questa evoluzione può diventare visibile e concreta. È importante ricordare, però, che l’ampliamento dell’offerta verso il momento dell’aperitivo diventa strategico quando il panificio ha già consolidato la propria identità produttiva e può garantire qualità costante, organizzazione interna efficiente e personale formato. Non deve essere un’estensione improvvisata, ma una naturale evoluzione del modello di business.

Normativa e aperitivo in panificio: cosa sapere

L’aperitivo sotto il piano normativo. È necessario affrontare con attenzione alcuni aspetti: eventuale SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzazioni comunali per il consumo sul posto, adeguamenti strutturali e documentali in materia di Haccp, formazione del personale ed eventuale licenza per la somministrazione di bevande alcoliche. Ecco perché la pianificazione preventiva e il supporto di consulenti qualificati sono fondamentali affinché l’ampliamento dell’offerta non arrivi a snaturare l’identità artigianale, ma la rafforzi in modo coerente, sostenibile e conforme alla normativa vigente.

Il futuro dell’aperitivo: l’incontro tra pane e vino

Per troppi anni il pane è stato un accompagnamento silenzioso. Il pane è, invece, memoria, tecnica, fermentazione e tempo, lo stesso tempo che serve al vino per maturare. Immagino un futuro in cui, durante una degustazione importante, accanto a un grande vino, non ci siano snack anonimi, ma pane identitario e impasti pensati per esaltare acidità e struttura. Perché vino e pane nascono dallo stesso gesto antico: coltivare, trasformare, attendere. Riagganciando quei legami ancestrali che hanno fondato la nostra cultura.