Las Vegas celebra la Pizza Napoletana 100% Campana tra gusto e arte urbana

La Campania ha portato i suoi sapori autentici e la cultura culinaria al Pizza Expo di Las Vegas, uno dei principali eventi internazionali dedicati all’universo della pizza. La partecipazione dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, in collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), ha avuto l’obiettivo di promuovere le eccellenze agroalimentari e consolidare la presenza della pizza napoletana nel mercato statunitense.

Lo stand della Regione Campania a Pizza Expo a Las Vegas

Il cuore dell’iniziativa è il progetto “Pizza Napoletana 100% Campana”, creato per garantire l’uso esclusivo di materie prime del territorio campano, come farine, pomodori, mozzarella e latticini. L’adesione crescente dei pizzaioli Veraci negli Stati Uniti dimostra l’elevata richiesta di autenticità e qualità, confermando il valore internazionale del marchio.

La delegazione campana e il ruolo strategico del progetto

A guidare la delegazione è stato Luciano D'Aponte, dirigente alla Promozione agroalimentare e vitivinicola della Regione Campania, che ha dichiarato: «È una gioia immensa vedere come questo progetto si stia estendendo rapidamente. La Pizza Napoletana 100% Campana non è solo un marchio di garanzia per il consumatore, ma un veicolo fondamentale per valorizzare le eccellenze inestimabili della nostra regione nel mondo e sostenere la nostra filiera agroalimentare».

Il direttore generale Avpn Stefano Auricchio

All’interno della fiera, AVPN ha visto la presenza del direttore generale Stefano Auricchio, di Peppe Miele (Presidente di VPN Americas e figura di riferimento per la tutela del marchio nel continente americano) e del vice presidente Massimo Di Porzio, che ha aggiunto: «Il Pizza Expo di Las Vegas rappresenta da sempre una vetrina fondamentale per la nostra Associazione. Vedere il progetto '100% Campana' accolto con così tanto entusiasmo dai professionisti americani è la dimostrazione che l'identità e l'autenticità premiano sempre. Il nostro obiettivo è difendere e diffondere la vera tradizione napoletana nel mondo, e poterlo fare facendo squadra con i produttori delle eccellenze del nostro territorio ci riempie di orgoglio».

Maestri pizzaioli e protagonisti del Pizza Expo

Il progetto ha visto protagonisti maestri pizzaioli provenienti da tutto il Nord America e dall’Italia, tra cui Jeremy Hube, Mirko D’Agata, Leo Spizzirri, Eddie Giardina, Jaime Cypress, Giovanni Gagliardi, Dino Santonicola, JC Schiano, Tomo Kovacek, Veselin Mrakic, Robin Brown, Andrè Guidon, Giovanni Grimaldi, Carmine Candito e Gino Fazzari. Questi professionisti hanno valorizzato le eccellenze campane in forni allestiti con supporto di aziende del territorio, tra cui farine di Mulino Caputo e Scoppettuolo, pomodori Rega, Ciao, Solania, Sugo Santo e La Valle, mozzarella e latticini del Consorzio, Sorì e Latteria Sorrentina, attrezzature Gi.Metal e abbigliamento professionale Goeldlin.

L'opera dedicata a Diego Armando Maradona realizzata da Stikki Peaches, street artist italo-canadese

Un momento unico della manifestazione è stato l’evento nell’evento con la performance live di Stikki Peaches, street artist italo-canadese, che ha realizzato un’opera dedicata a Diego Armando Maradona. L’iniziativa ha unito arte urbana internazionale e cultura campana, creando un ponte tra pizza autentica e creatività visiva.

Impatto internazionale e valorizzazione del territorio

Il successo del progetto conferma come la combinazione tra qualità delle materie prime, maestria dei pizzaioli e comunicazione culturale rappresenti una strategia efficace per promuovere la Campania nel mondo.

L’iniziativa rafforza la filiera agroalimentare locale e dimostra come la pizza napoletana rimanga un simbolo di eccellenza globale, capace di attrarre interesse, consumatori e appassionati di cultura gastronomica.