Incontro annuale Ehma: le persone restano al centro dell’ospitalità

Si è da poco concluso l’Annual General Meeting di Ehma a Londra. Tre giorni intensi di confronto sul tema “Transforming Hotel Hospitality for a Thriving Future” con alcuni dei più autorevoli leader dell’hotellerie europea. Non solo panel e keynote, ma conversazioni autentiche su ciò che davvero conta per il futuro del nostro settore. Abbiamo parlato di leadership trasformativa, di come attrarre e valorizzare i talenti, e di come le tecnologie come l’intelligenza artificiale stiano cambiando il modo in cui progettiamo l’esperienza degli ospiti.

Ma soprattutto abbiamo parlato di persone. Perché, alla fine, è questo il cuore dell’ospitalità, nonché l’essenza del lusso. Di particolare ispirazione, in questo senso, l’intervento “The New Luxury in the Hotel Industry” tenuto dal grande chef Ferran Adrià. Tra momenti di networking e incontri in luoghi iconici come “The Dorchester”, “Raffles London at The OWO”, “The Savoy”, “The Goring” and the “Chancery Rosewood”, abbiamo avuto la conferma di una cosa: il nostro settore sta evolvendo rapidamente ma l’essenza rimane la stessa, l’attenzione ai nostri ospiti e qualità del servizio.

Ehma raggiunge i 500 membri e celebra il futuro dell’ospitalità

Questo incontro segna anche un traguardo importante per la nostra Associazione: Ehma ha ora raggiunto i 500 membri, rappresentando molti degli hotel più prestigiosi d’Europa e leader del settore dell’ospitalità. Il programma è stato, a detta di tutti, troppo ricco per essere racchiuso in un solo articolo - e forse è giusto così. Nei prossimi giorni e settimane continueremo a rivivere l’esperienza di Londra, condividendo momenti salienti, idee e ricordi di un evento che ha mantenuto le menti coinvolte e le agende piacevolmente piene.

Francisco Pereira da Silva (a sinistra), GM Albatroz Hotel Madeira, riceve il Ehma Hans Koch Lifetime Achievement Award 2026 dal presidente Panos Almyrantis

Francisco Pereira da Silva (a sinistra), GM Albatroz Hotel Madeira, riceve il Ehma Hans Koch Lifetime Achievement Award 2026 dal presidente Panos Almyrantis

In un momento significativo e simbolico per la comunità Ehma, Francisco Pereira da Silva, GM Albatroz Hotel Madeira - noto a molti come Chico - è stato insignito del prestigioso Ehma Hans Koch Lifetime Achievement Award 2026. Il premio è stato consegnato presso l’iconico The Savoy di Londra, dove Chico ha lavorato in passato come Assistente del Direttore Generale.

Premi e riconoscimenti: nuovi leader e sostenibilità in primo piano

In un altro momento significativo e orientato al futuro per la comunità Ehma, Andreas Keese è stato nominato European Hotel Manager of the Year 2026. Il premio è stato consegnato durante la cena di gala presso l’iconico The Savoy di Londra dal presidente Ehma Panos Almyrantis, celebrando una nuova generazione che sta plasmando il futuro dell’ospitalità.

Andreas Keese, stato nominato European Hotel Manager of the Year 2026

Andreas Keese, stato nominato European Hotel Manager of the Year 2026

Stephan Stokkermans del Grand Hotel Huis ter Duin è stato nominato vincitore dell’Ehma Sustainability Award by Diversey 2026, in un anno che ha visto un significativo aumento sia nel numero che nella qualità delle iniziative di sostenibilità in tutta Europa crescente necessità di credibilità nella sostenibilità.

Stephan Stokkermans del Grand Hotel Huis ter Duin è stato nominato vincitore dell’Ehma Sustainability Award by Diversey 2026

Stephan Stokkermans del Grand Hotel Huis ter Duin è stato nominato vincitore dell’Ehma Sustainability Award by Diversey 2026

Un altro momento importante è stata la presentazione della conclusione del progetto RESILIRE - Psychological Growth, promosso dal socio Marco Truffelli e dal dottor Jan Ferris. Il vero protagonista è stato il gruppo di Emerging Leaders 2025/26. Hanno portato apertura mentale, onestà, generosità e coraggio al programma, ricordandoci che lo sviluppo della leadership riguarda la crescita della capacità interiore di ognuno di noi. Stiamo vivendo in un’epoca che ci spinge costantemente a scegliere: performance oppure benessere, efficienza oppure riflessione, tecnologia oppure umanità.

Crescita psicologica e polarità nella leadership dell’ospitalità

Ma la leadership raramente offre questo lusso. Soprattutto nell’ospitalità, ai leader viene costantemente richiesto di sostenere aspettative contrastanti: ottenere risultati eccellenti prendendosi al contempo cura delle persone, muoversi rapidamente restando riflessivi, mantenere standard elevati incoraggiando la creatività. Questi non sono problemi da risolvere. Sono polarità da saper gestire. Ecco perché la dimensione interiore della leadership è fondamentale. Perché gestire le polarità richiede più della sola competenza tecnica. Richiede capacità psicologica: la capacità di fermarsi, rimanere flessibili nell’incertezza, comprendere le dinamiche emotive e bilanciare chiarezza e compassione.

In RESILIRE - Psychological Growth, tutto questo viene chiamato crescita psicologica: aiutare i leader a sviluppare le capacità interiori necessarie per affrontare pressione e complessità con maggiore chiarezza, flessibilità e compassione.È stato inoltre molto bello sentire questi temi riecheggiare nelle riflessioni di Brendan Hall sulle dualità della leadership, ed è stato particolarmente significativo che abbia fatto riferimento al lavoro che Marco Truffelli e Jan Ferris hanno condiviso sulla sicurezza psicologica. Oggi la leadership non consiste nello scegliere tra risultati e persone. Consiste nello sviluppare la capacità di sostenere entrambi.