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lunedì 30 marzo 2026  | aggiornato alle 15:46 | 118307 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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Hotel smart

Minibar 2.0: la robotica rivoluziona il servizio in camera negli hotel

Il minibar negli hotel si trasforma grazie alla robotica: consegne su richiesta, esperienza personalizzata ed efficienza. Come al ristorante, la tecnologia affianca l’ospite migliorando servizi e margine

di Redazione Italia a Tavola
 
30 marzo 2026 | 15:06

Minibar 2.0: la robotica rivoluziona il servizio in camera negli hotel

Il minibar negli hotel si trasforma grazie alla robotica: consegne su richiesta, esperienza personalizzata ed efficienza. Come al ristorante, la tecnologia affianca l’ospite migliorando servizi e margine

di Redazione Italia a Tavola
30 marzo 2026 | 15:06
 

Il minibar non è morto: è morto il minibar che resta fermo nella stanza. Per anni le camere d’hotel sono state dotate di frigoriferi tradizionali che consumano energia, richiedono continui rifornimenti e spesso non vendono. Il vero problema non è il minibar in sé, ma il modello di servizio che lo rende inefficiente. Oggi, la robotica offre nuove opportunità, trasformando il minibar in uno strumento dinamico e su richiesta, in grado di migliorare l’esperienza dell’ospite e ottimizzare i margini per la struttura, rappresentando al tempo stesso un aiuto per il personale, pur senza sostituirlo.

Con un robot, il minibar e il servizio in camera di un hotel diventano esperienze personalizzabili
Con un robot, il minibar e il servizio in camera di un hotel diventano esperienze personalizzabili

Ordini digitali e consegne in camera

Alcune strutture hanno adottato modelli “on demand”, dove il minibar diventa un menu digitale: l’ospite sceglie ciò che desidera tramite app o tablet, e un robot lo consegna in pochi minuti. Questo approccio riduce gli sprechi, elimina furti e permette un upselling naturale, aumentando il valore percepito del soggiorno.Un esempio i robot commercializzati in Italia dall'azienda milanese Alascom. 

In alternativa, carrelli robotici autonomi girano ai piani, aggiornando automaticamente l’inventario e notificando agli ospiti la disponibilità dei prodotti. In camera restano solo gli articoli essenziali, mentre tutto il resto viene portato su richiesta, creando un’esperienza premium senza gravare sul personale. 

Il concetto di robot come supporto non si limita agli hotel. Anche nei ristoranti i robot affiancano il personale nella consegna dei piatti e nella gestione dei servizi, aumentando sicurezza e efficienza.

Il robot cameriere si sta sempre più diffondendo nei ristoranti
Il robot cameriere si sta sempre più diffondendo nei ristoranti

La tecnologia non sostituisce il contatto umano, ma libera tempo e risorse per attività ad alto valore aggiunto, migliorando l’interazione con l’ospite e il cliente. Un tipo di soluzione tecnologica che, pur non essendo ancora specificamente normata, si sta sempre più diffondendo nell'ambito della ristorazione e dell'ospitalità, dove se utilizzata deve comunque rispettare parametri precisi in termini di sicurezza, igiene alimentare, responsabilità civile e tutela dei dati personali.

Verso un servizio più personalizzato

La lezione è chiara: il minibar non deve più essere un oggetto fisso in camera, ma uno strumento a disposizione dell’ospite. La robotica consente di offrire servizi personalizzati, riducendo costi e sprechi e aumentando la soddisfazione del cliente. Come nei ristoranti, l’hotel del futuro integra tecnologia e accoglienza, trasformando ogni momento del soggiorno in un’esperienza fluida e sorprendente.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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