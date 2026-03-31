Foodart Experience, Gennaro Esposito interpreta le “Radici del gusto”

Prosegue il calendario di Foodart Experience - Il Menu del Futuro, il progetto di formazione promosso da Unilever Food Solutions che, giunto alla quarta edizione, continua a lavorare sulle trasformazioni della ristorazione contemporanea. L’obiettivo resta quello di tradurre le tendenze emergenti in strumenti operativi per chi lavora nel settore Horeca, mantenendo un collegamento diretto tra analisi e applicazione pratica. Il prossimo appuntamento è in programma il 1° aprile e vedrà protagonista Gennaro Esposito, due stelle Michelin, chef alla guida del ristorante Torre del Saracino a Vico Equense. Durante l’incontro, accessibile sia in presenza sia in streaming, lo chef proporrà una dimostrazione pratica con tre ricette inedite, affiancato da Giuseppe Buscicchio, chef executive di Unilever Food Solutions.

Foodart Experience, nuova tappa con Gennaro Esposito

“Radici del gusto”, la memoria come punto di partenza

A Esposito è affidata l’interpretazione di “Radici del gusto”, una delle direttrici individuate dal report internazionale Future Menus 2026, costruito con il contributo di oltre mille chef a livello globale. Il tema mette al centro il rapporto tra identità gastronomica e contemporaneità, con un ritorno a ingredienti e ricette locali riletti in chiave attuale. Non si tratta di recupero nostalgico, ma di un lavoro di rilettura che tiene conto delle esigenze attuali del pubblico e dei nuovi contesti di consumo. «È proprio questa convivenza tra memoria e sguardo avanti a rendere la cucina di oggi entusiasmante. Senza nostalgia, senza antagonismi», osserva Gennaro Esposito, sintetizzando l’approccio che guiderà l’incontro.

Le tendenze che stanno cambiando la ristorazione

Il percorso formativo si basa su una lettura più ampia delle dinamiche del settore. Accanto a “Radici del gusto”, il report individua altre linee di sviluppo che stanno incidendo sulle scelte dei professionisti.

Tra queste, la trasformazione dello street food in chiave più strutturata e qualitativa, l’incontro tra culture gastronomiche diverse favorito da mobilità e contaminazioni, e la crescente attenzione verso esperienze di consumo che vanno oltre il piatto, coinvolgendo narrazione e relazione con il cliente.Questi elementi vengono analizzati non solo dal punto di vista teorico, ma soprattutto per le possibili applicazioni nella ristorazione quotidiana.

Un progetto formativo rivolto ai professionisti

In Italia, Foodart Experience - Il Menu del Futuro è sviluppato in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi e coinvolge diversi chef impegnati in incontri dedicati. Ogni appuntamento è costruito come un momento di confronto operativo, in cui le tendenze vengono tradotte in ricette, tecniche e modelli replicabili. Il format prevede la partecipazione gratuita e la possibilità di seguire gli eventi anche online, con l’obiettivo di ampliare l’accesso alla formazione continua nel settore Horeca. Accanto agli incontri, il progetto raccoglie contenuti e materiali in un volume dedicato, pensato come strumento di consultazione per operatori e addetti ai lavori.

Tutti gli eventi sono gratuiti e accessibili sia in presenza sia on line. Per iscriversi e per consultare il calendario aggiornato degli appuntamenti con gli chef visitare il sito unileverfoodsolutions.it (Il nuovo calendario eventi Foodart Experience - Il Menù del Futuro).