Hospitality e dati: come l’intelligenza artificale trasforma l’esperienza ospite

L’intelligenza artificiale non rappresenta più una prospettiva tecnologica futura, ma uno strumento operativo concreto per il settore hospitality. Nel comparto alberghiero, l’adozione dell’IA sta influenzando la gestione dei dati, i modelli di business e l’evoluzione dell’esperienza dell’ospite, con impatti diretti sull’efficienza dei processi e sulla capacità di risposta alle richieste del mercato.

L'Intelligenza artificiale come strumento operativo nel settore hospitality è stato l'argomento principale dell'incontro organizzato a Roma da Confindustria Alberghi e Luiss Business School

Il confronto “L’IA: cosa cambia nell’hotellerie”, organizzato a Roma a Villa Blanc da Confindustria Alberghi in collaborazione con Luiss Business School, ha offerto una visione applicativa della tecnologia. L’obiettivo è stato analizzare casi reali e scenari di utilizzo dell’IA lungo l’intera filiera dell’ospitalità, fornendo agli imprenditori strumenti utili per valutare percorsi di adozione consapevole.

Il ruolo dei dati nella strategia dell’intelligenza artificiale

Un tema centrale del dibattito è stato la gestione dei dati, elemento essenziale per sviluppare progetti efficaci di intelligenza artificiale. La qualità, la strutturazione e la coerenza delle informazioni rappresentano la base per generare valore. La sicurezza informativa e la tutela del patrimonio digitale assumono un ruolo strategico nella trasformazione tecnologica delle imprese alberghiere. L’IA non sostituisce la visione imprenditoriale, ma ne rafforza l’esecuzione operativa, contribuendo a migliorare decisioni e processi in relazione al livello di maturità digitale dell’azienda.

«Oggi le imprese italiane non parlano più di intelligenza artificiale in astratto: la stanno già applicando, con esperienze concrete anche nel turismo. All’interno del report L’intelligenza artificiale per il Sistema Italia promosso dal Sounding Board IA di Confindustria abbiamo raccolto 45 casi d’uso in questo settore. La strategia resta una responsabilità dell’imprenditore: è lui a indicare rotta e priorità. L’IA non sostituisce la visione, la rende più efficace. Ma c’è una condizione chiara: senza dati di qualità, strutturati e coerenti, non c’è progetto di intelligenza artificiale che possa davvero generare valore», ha sottolineato Alberto Tripi, Special Advisor per l’IA di Confindustria.

Hospitality e AI: resilienza, mobilità e nuovi scenari globali

Secondo Giuseppe Italiano, Deputy Rector of Artificial Intelligence e Full Professor of Computer Science presso la Luiss Guido Carli, il turismo rappresenta un’infrastruttura economica strategica a livello internazionale. La stabilità delle reti di mobilità globale influenza direttamente la performance del settore. In un contesto geopolitico caratterizzato da maggiore incertezza, la resilienza operativa diventa un fattore competitivo. L’adozione di soluzioni basate su intelligenza artificiale consente agli hotel di prevedere la domanda, ottimizzare l’utilizzo delle risorse e adattare rapidamente i modelli gestionali alle variazioni del mercato.

L’IA viene descritta non solo come tecnologia, ma come strumento di supporto alle strategie di globalizzazione e alla gestione dell’incertezza economica. La capacità di analizzare grandi volumi di informazioni permette alle strutture ricettive di migliorare pianificazione e organizzazione.

Formazione, cultura digitale e applicazioni concrete negli hotel

«Abbiamo voluto organizzare questo momento di approfondimento insieme alla Luiss Business School per offrire agli imprenditori alberghieri una visione chiara e concreta dell’intelligenza artificiale, calata nella realtà del nostro settore. L’obiettivo non era parlare di tecnologia in astratto, ma capire cosa può realmente servire a un hotel e come integrare queste soluzioni nei processi operativi - ha dichiarato Marco Gilardi, vicepresidente di Confindustria Alberghi con delega all’IA. Allo stesso tempo era fondamentale affrontare con serietà anche gli elementi di attenzione: dalla tutela dei dati alla consapevolezza degli strumenti adottati. L’IA è un’opportunità straordinaria, ma va governata con competenza e visione strategica».

Le testimonianze aziendali hanno evidenziato come l’adozione dell’intelligenza artificiale richieda prima di tutto un cambiamento culturale. Il gruppo Lindbergh Hotels, attraverso il contributo di Alberto Mami, Direttore Marketing, ha sottolineato l’importanza della formazione interna e dell’analisi dei processi aziendali. L’integrazione dell’IA nei flussi operativi deve avvenire attraverso un approccio strutturato, identificando aree funzionali in cui la tecnologia possa produrre benefici misurabili. Tra gli ambiti più interessanti emergono marketing personalizzato, gestione della domanda, ottimizzazione dei prezzi e supporto al servizio ospiti.

Uso consapevole dell’intelligenza artificiale nell’ospitalità

Il settore alberghiero è chiamato ad affrontare anche gli aspetti critici legati all’adozione dell’IA. Tra questi rientrano la corretta progettazione dei prompt, la sicurezza dei sistemi e la definizione di responsabilità operative.

L’intelligenza artificiale viene quindi interpretata come fattore abilitante della competitività, ma solo se integrata in strategie aziendali coerenti e sostenuta da competenze interne adeguate.