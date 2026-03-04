«Senza conoscere i tagli, non esiste marginalità»: come rendere la carne un business efficace

Nella ristorazione moderna, la gestione professionale della carne rappresenta un fattore competitivo decisivo. La macelleria all’interno del ristorante non è più soltanto un’attività di sezionamento, ma un vero e proprio processo produttivo integrato nella cucina, capace di influenzare identità gastronomica, efficienza operativa e marginalità economica.

Una gestione professionale e competente della carne al ristorante può aumentare i margini e diminuire il food cost

Una gestione professionale e competente della carne al ristorante può aumentare i margini e diminuire il food cost

Un reparto carne strutturato consente di controllare food cost, resa reale dei tagli e standard di sicurezza alimentare, trasformando la lavorazione delle carni in un asset strategico del business ristorativo.

Banco carne come estensione della cucina

È qui, nel dialogo quotidiano tra banco carne e cucina, che tecnologia, metodo e cultura gastronomica trovano la loro sintesi più efficace, trasformando la gestione della carne da semplice attività operativa a leva strategica del business ristorativo.

Lo chef e formatore Roberto Folcia

Lo chef e formatore Roberto Folcia

Il percorso di alta formazione in macelleria promosso da Roberto Folcia, chef formatore e fondatore di SOS Chef - Technology in the Kitchen, si inserisce in questo paradigma. Un progetto, gestito in collaborazione con Francesca Santin (titolare dell’azienda Passione Preparati) che trasferisce nel mondo Horeca metodo, tecnologia e visione imprenditoriale applicati alla gestione della carne.

Perchè un ristorante dovrebbe preparare linee di prodotti ready to finish? Riduce i tempi in fascia critica (12:30–14:00 / 19:30–21:30)

Permette gestione anche con personale meno esperto

Evita cotture improvvisate, e con l'aiuto della tecnologia (per esempio, forni combinati) si può standardizzare il più possibile le ricette

Perchè un ristorante dovrebbe preparare linee di prodotti ready to finish?Riduce i tempi in fascia critica (12:30–14:00 / 19:30–21:30)Permette gestione anche con personale meno espertoEvita cotture improvvisate, e con l'aiuto della tecnologia (per esempio, forni combinati) si può standardizzare il più possibile le ricette

«Il banco carne, all’interno di un ristorante, può trasformarsi in un’estensione produttiva della cucina quando lavora in funzione del menu, pianifica arrosti, fondi, brasati e sughi, valorizza rifili e secondi tagli e integra cotture notturne programmate».

Tecniche di lavorazione per ridurre sprechi e aumentare la marginalità

La gestione professionale della carne incide direttamente sulla redditività, ma presuppone la conoscenza del prodotto e di tecniche per lavorarlo. Il metodo Dry aged è un processo di essicazione e ammorbidimento della carne che provoca la penetrazione del grasso sottocutaneo all’interno, rendendo la carne più burrosa. Si verifica un processo enzimatico che provoca la rottura della proteina spezzando le fibre e rilasciando acqua. Avviene generalmente a temperature comprese tra 0°C e 2°C, con umidità e ventilazione costanti, un metodo di frollatura evoluta.

Il colore delle venature di grasso della carne è indice di qualità: più si avvicina al giallo e meglio è stato nutrito l'animale

Il colore delle venature di grasso della carne è indice di qualità: più si avvicina al giallo e meglio è stato nutrito l'animale

La perdita di succhi e liquidi comporta una perdita di peso, ma fa sì che aumenti la concentrazione di sapore, odore e colore. La natura rustica delle razze più anziane è un fattore molto importante e aiuta a riconoscere le caratteristiche dei singoli animali e a respingere altre razze più moderne perché l’esperienza ha mostrato che hanno un valore culinario inferiore. Il colore del grasso è un ottimo indicatore della dieta e della vita che ha avuto l’animale: se ha fatto pascolo, ed è stato al sole, sarà giallo. Lo stesso colore l’avrà se nutrito a ghiande. Inoltre, se è un animale che ha lavorato o vissuto a lungo avrà muscoli dal rosso più acceso. A questo si aggiunge la rigenerazione controllata e l’utilizzo del quinto quarto (valorizzare tutte le parti dell’animale tradizionalmente considerate secondarie - come frattaglie e interiora - trasformandole in preparazioni gastronomiche), strumenti fondamentali per valorizzare anche i tagli anatomici meno pregiati.

I termini da conoscere per una perfetta lavorazione della carne al ristorante: Marezzatura : è la presenza di infiltrazioni di grasso all’interno della fibra muscolare. Quando è equilibrata e ben distribuita, garantisce carne più tenera, succosa e ricca di sapore dopo la cottura.

: è la presenza di infiltrazioni di grasso all’interno della fibra muscolare. Quando è equilibrata e ben distribuita, garantisce carne più tenera, succosa e ricca di sapore dopo la cottura. Disosso : consiste nel separare la carne dall’osso seguendo le linee anatomiche naturali, senza danneggiare le fibre. Un disosso corretto migliora la resa, preserva l’integrità del taglio e riduce gli scarti.

: consiste nel separare la carne dall’osso seguendo le linee anatomiche naturali, senza danneggiare le fibre. Un disosso corretto migliora la resa, preserva l’integrità del taglio e riduce gli scarti. Rifilatura: prevede l’eliminazione di grasso in eccesso, cartilagini e tessuti connettivi non necessari, mantenendo la giusta copertura protettiva. Il risultato è un taglio pulito, uniforme e pronto per porzionatura e cottura.

I termini da conoscere per una perfetta lavorazione della carne al ristorante:Marezzatura: è la presenza di infiltrazioni di grasso all’interno della fibra muscolare. Quando è equilibrata e ben distribuita, garantisce carne più tenera, succosa e ricca di sapore dopo la cottura.Disosso: consiste nel separare la carne dall’osso seguendo le linee anatomiche naturali, senza danneggiare le fibre. Un disosso corretto migliora la resa, preserva l’integrità del taglio e riduce gli scarti.Rifilatura: prevede l’eliminazione di grasso in eccesso, cartilagini e tessuti connettivi non necessari, mantenendo la giusta copertura protettiva. Il risultato è un taglio pulito, uniforme e pronto per porzionatura e cottura.

«È fondamentale conoscere il taglio per creare marginalità, ma anche caratteristiche e tecniche, come marezzatura, disosso e rifilatura corretta», sottolinea Folcia. «L’aumento della resa e la capacità di trasformare parti considerate secondarie in piatti ad alto valore percepito fanno la differenza nel bilancio finale».

La cottura a bassa temperatura nella ristorazione moderna

La cottura a bassa temperatura (CBT) rappresenta un altro strumento strategico per la ristorazione moderna. Consente standardizzazione, controllo dei cali peso e maggiore morbidezza.

La cottura a bassa temperatura è un'alleata strategica per la ristorazione, consentendo controlli efficaci dei pesi

La cottura a bassa temperatura è un'alleata strategica per la ristorazione, consentendo controlli efficaci dei pesi

Trova applicazione ideale su guance, pulled beef, petto d’anatra e carni bianche, ma richiede un approccio scientifico: inserimento delle procedure nel manuale Haccp, validazione dei processi con un tecnologo alimentare, test di shelf life certificati. «La CBT permette controllo e ripetibilità, ma va gestita con metodo», ricorda Folcia.

Ph, sicurezza alimentare e controllo della temperatura tramite la frollatura

La gestione della temperatura è un pilastro della ristorazione moderna. Mantenere gli alimenti fuori dalla “zona di pericolo” tra 10 e 60°C blocca la proliferazione batterica. Catena del freddo e abbattimento rapido sono strumenti imprescindibili. «Un pH inferiore a 4,5 inibisce i microrganismi più pericolosi, ma acidificazioni e marinature devono essere misurate, mai improvvisate. Sottovuoto e atmosfera modificata rallentano la crescita microbica solo se supportati da controllo termico e corretta igiene».

Standardizzazione delle preparazioni e marginalità

Standardizzare alcune preparazioni diventa essenziale per garantire qualità costante durante il servizio. Schede tecniche con grammature precise, parametri di temperatura al cuore, procedure di abbattimento e conservazione sottovuoto assicurano replicabilità.

Perchè un ristorante trae convenienza nella preparazione di un arrosto con cottura a bassa temperatura? Riduzione scarti

Porzionatura perfetta

Servizio rapido

Shelf-life controllata

Marginalità alta

Trasformazione intelligente del banco carne

Perfetto per linea “ready to finish”

Perchè un ristorante trae convenienza nella preparazione di un arrosto con cottura a bassa temperatura?Riduzione scartiPorzionatura perfettaServizio rapidoShelf-life controllataMarginalità altaTrasformazione intelligente del banco carnePerfetto per linea “ready to finish”

Il supporto di software per la tracciabilità aiuta a monitorare rese, costi e lotti. Un cappello del prete, ad esempio, può generare brasato premium, ripieno per tortelli, salsa per gnocchi e panino gourmet. Una sola base, più applicazioni, maggiore redditività.

Carne e storytelling gastronomico

Un banco carne visibile, con frollatura esposta, tagli riconoscibili, marezzatura evidente ed etichette con provenienza, diventa potente strumento di storytelling gastronomico. «Quando il cliente vede la qualità prima ancora di assaggiare, la percezione di valore nasce prima del piatto», osserva Folcia.

Un pezzo di carne, correttamente trattato ed esposto, può essere una leva positiva per lo storytelling del ristorante

Un pezzo di carne, correttamente trattato ed esposto, può essere una leva positiva per lo storytelling del ristorante

Il banco si trasforma così in leva di posizionamento, differenziazione reale e contenuto comunicativo continuo, anche sui canali social.

Competenze moderne per la gestione della carne al ristorante

Gestire un reparto carne interno significa unire competenze di macelleria, tecnologia, sicurezza alimentare e visione imprenditoriale. Occorre saper calcolare il costo al kg pulito, determinare resa cotto/crudo, pianificare l’utilizzo completo del taglio e trasformare gli scarti in valore. In questo equilibrio tra tecnica e gestione si gioca la competitività del ristorante contemporaneo.

Lo sviluppo del progetto Alta formazione in macelleria

Il primo corso con questo format si è svolto a Verona presso l’azienda Seno & Seno. Il prossimo appuntamento è in programma il 13 maggio sempre a Verona, con l’obiettivo di portare il progetto in tutta Italia, a partire da Roma.

Chef Roberto Folcia tiene i corsi di gestione della carne al ristorante in tutta Italia

Chef Roberto Folcia tiene i corsi di gestione della carne al ristorante in tutta Italia

“Non fermarti quando sei stanco, fermati solo quando hai trasformato la tua passione in valore. Technology in the Kitchen - Folcia Roberto | SOS Chef”. Un messaggio che sintetizza la visione di un mestiere antico, oggi chiamato a diventare strumento strategico per la ristorazione moderna attraverso un percorso strutturato di formazione specialistica.

Per informazioni si può contattare direttamente chef Roberto Folcia via mail scrivendo a folciaroberto@gmail.com o telefonicamente al 338 8490857.