La vetrina più bella d’Italia è a Torre del Greco: vince la Pasticceria Elite

La vetrina è spesso il primo racconto che una pasticceria offre al pubblico. Non solo esposizione di dolci, ma sintesi di tecnica, estetica e identità artigianale. Proprio a questo elemento simbolico del mestiere è stata dedicata la prima edizione del Concorso Miglior Vetrina d’Italia, promosso dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) e ospitato alla Fiera del Tirreno CT di Carrara. La competizione ha riunito pasticceri, gelatieri e cioccolatieri chiamati a confrontarsi su un terreno non scontato: realizzare mignon e praline differenti e costruire una vetrina capace di raccontare in modo coerente il proprio progetto creativo. Non solo gusto e tecnica, dunque, ma anche capacità di progettazione visiva e armonia espositiva, elementi sempre più centrali nella comunicazione dei laboratori artigianali. «Sono stati quattro giorni intensi e carichi di emozione, con tre campionati che hanno portato a Carrara oltre duecento professionisti, frutto di mesi di lavoro e preparazione», ha commentato Matteo Cutolo, presidente FIPGC. «Lavoriamo ogni giorno per creare opportunità concrete per il settore, valorizzando l’alta pasticceria, il Made in Italy, la qualità delle materie prime e la cultura del buon lavoro».

Concorso Miglior Vetrina d’Italia: la gara (foto emmepistudio)

Il primo posto alla Pasticceria Elite di Torre del Greco

A conquistare la giuria è stata la Pasticceria Elite di Torre del Greco, guidata dal pastry chef Alfonso Nocerino, che ha ottenuto il primo posto grazie a un progetto giudicato completo per equilibrio, precisione tecnica e coerenza stilistica. Determinante è risultata la capacità di costruire una narrazione gastronomica uniforme, dalla scelta delle materie prime alla presentazione finale. Tra le creazioni che hanno attirato l’attenzione della giuria figurano “Blu Corallo”, con ganache alla noce e gelée ai frutti di bosco, insieme alla pralina alla menta e al cuor di mela. Accanto a queste, monoporzioni come il babà sferico delattosato, la sfogliatella moderna ricoperta di cioccolato e un cake al cioccolato e caramello delattosato, esempi di un dialogo tra tradizione campana e sensibilità contemporanea.

Concorso Miglior Vetrina d’Italia: il podio (foto emmepistudio)

La Pasticceria La Salernitana di Vincenzo Guiderdone, ad Ardea, in provincia di Roma, ha conquistato la seconda posizione grazie a una proposta apprezzata per precisione tecnica e impatto visivo della vetrina. Tra le preparazioni più convincenti il cubotto esotico con gelée al cocco, mango e passion fruit, apprezzato per la freschezza dei sapori, insieme alla ricottina e pere con crumble di mandorle. A completare la proposta una rivisitazione della zuppa inglese con namelaka fondente, che ha evidenziato un approccio creativo orientato alla reinterpretazione dei classici. Il terzo gradino del podio è andato alla pasticceria La Cometa di Filippo Nici, affiancato dalla pasticciera Milena Russo, che ha portato in gara una proposta fortemente legata all’identità siciliana. Le creazioni hanno valorizzato alcune delle materie prime simbolo dell’isola. Dal cannolo siciliano realizzato secondo tradizione, fino a “L’Oro dei Nebrodi” dedicato alla nocciola locale, passando per “Mezzosecolo” con pistacchio e lamponi, ogni dolce ha raccontato un legame preciso con il territorio.

Una giuria di professionisti del settore

Il compito di valutare le creazioni è stato affidato a una giuria composta da professionisti del settore tra cui Nicolas Vella, Enrico Casarano, Atenaide Arpone, Marco Massi e Fabio Pilitteri. I giudici hanno esaminato diversi aspetti del lavoro presentato: equilibrio dei sapori, correttezza delle tecniche, organizzazione della produzione e armonia complessiva della vetrina. Un lavoro complesso che ha richiesto di considerare insieme dimensione gastronomica e capacità espositiva.

Concorso Miglior Vetrina d’Italia: la giuria (foto emmepistudio)

La prima edizione del concorso si chiude così con l’intenzione di proseguire il progetto negli anni futuri, con l’obiettivo di valorizzare la pasticceria artigianale italiana attraverso uno dei suoi simboli più immediati: la vetrina.