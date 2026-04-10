Ada Stifani: «Prima donna stellata in Umbria? Etichetta che pesa». E sul fine dining…

“ È proprio così. In cucina lo senti subito. Lo senti quando ti presenti a un fornitore, quando spieghi una scelta, quando devi gestire il personale. Ti guardano e cercano la prova in più. Poi ci sono situazioni che riguardano la vita fuori, perché la responsabilità della famiglia molto spesso ricade sulla donna. Io ho una figlia di 16 anni e un altro figlio intorno ai 20. Anche se sono grandi, restano ragazzi di casa. A 16 anni c’è ancora tanto da seguire. E con questi orari è faticoso. È un pezzo di realtà che spesso viene dato per scontato: tu sei in cucina, devi essere presente, devi reggere il servizio, e intanto la vita corre comunque. Ti organizzi, ti arrangi, trovi una soluzione. Anche lì, la fiducia è doppia, tripla, perché ti chiedi sempre se stai facendo abbastanza da tutte le parti ”