Forni rotanti e impastatrici smart: ecco le novità OEM ed Esmach per le pizzerie

Le aziende OEM ed Esmach, entrambe parte del gruppo Ali Group, presentano nuove soluzioni dedicate al mondo della pizza professionale e dell’arte bianca. Da un lato il forno rotante Roto Dome, progettato per migliorare uniformità di cottura ed efficienza nelle pizzerie; dall’altro una gamma completa di attrezzature connesse per impasto e gestione del lievito madre, pensate per panificatori e pasticceri.

Roto Dome OEM: forno rotante per pizza professionale ad alte prestazioni

Il nuovo Roto Dome rappresenta una soluzione avanzata nel segmento dei forni elettrici per pizza, progettato per garantire uniformità di cottura, continuità operativa ed efficienza energetica. La struttura è caratterizzata da una camera di cottura ottagonale completamente rivestita in refrattario, in grado di raggiungere temperature fino a 530°C.

Roto Dome la soluzione avanzata nel segmento dei forni elettrici per pizza di OEM

Il sistema di piano rotante e la geometria interna permettono una distribuzione omogenea del calore, riducendo la necessità di interventi manuali e facilitando il lavoro anche nei momenti di maggiore affluenza. Questo consente di ottenere risultati costanti su diverse tipologie di prodotto, dalla pizza napoletana a quella classica, fino alle varianti gourmet.

Tecnologia OTC e controllo digitale per la gestione del forno

Il cuore tecnologico del forno è il sistema OTC – Oven Thermo Control, che regola in modo intelligente riscaldamento, potenza e consumi. La temperatura viene mantenuta stabile e reattiva, con un’attenzione specifica alla riduzione dei consumi energetici.

L'Over Thermo Control di Roto Dome regola in modo intelligente riscaldamento, potenza e consumi

Il pannello touch TFT a colori consente una gestione intuitiva delle funzioni principali: programmazione automatica, impostazione dei parametri di cottura e modalità dedicate al risparmio energetico. Questa configurazione permette di ottimizzare i processi e migliorare l’organizzazione del lavoro in pizzeria.

Design e Pizza System: il forno come elemento centrale del locale

Roto Dome è progettato anche come elemento visivo. La cupola personalizzabile e la struttura semisferica lo rendono adatto a diversi concept, trasformandolo in un punto focale nelle pizzerie a vista.

Roto Dome nella variante più piccola Vario, con cupola personalizzabile per le pizzerie a vista

Accanto al forno, i sistemi Pizza System si configurano come veri e propri hub per la produzione professionale della pizza, con soluzioni dedicate a pizzerie indipendenti, catene e laboratori ad alto volume. Le configurazioni Restaurant, Chain e Industry offrono versatilità, automazione e integrazione con attrezzature per impasto e preparazione.

Esmach: attrezzature per panificazione e pasticceria connesse e integrate

Sul fronte dell’arte bianca, Esmach, altro brand di Ali Group propone una gamma completa di soluzioni per panificatori e pasticceri, basata su tecnologia connessa, controllo dei processi ed efficienza energetica, definendo le diverse attrezzature le proprie "Carte vincenti". L’obiettivo è accompagnare il professionista in tutte le fasi della lavorazione, dall’impasto alla gestione del lievito madre.

Esmach con le sue "Carte vincenti", una linea di impastatrici professionali per pizzeria e bakery

La linea di impastatrici include Nano Spi, soluzione compatta progettata per laboratori con spazi ridotti. Nonostante le dimensioni contenute, garantisce impasti regolari e ben sviluppati, grazie a una geometria studiata per trattare l’impasto in modo delicato.

Nano Spi, l'impastatrice progettata per laboratori con spazi ridotti

Il pannello touch, la connettività Wi-Fi ed Ethernet e l’integrazione con il cloud consentono di memorizzare e richiamare le ricette, migliorando la ripetibilità del processo produttivo. A un livello superiore si colloca Spi Core AI, evoluzione tecnologica che integra sistemi avanzati di controllo. La macchina analizza variabili come farina, idratazione e condizioni ambientali, adattando automaticamente i parametri di lavorazione.

Spi Core AI, l'impastatrice che analizza variabili come farina e idratazione, adattando i parametri di lavorazione

Funzioni come celle di carico, dosatore acqua e sonde di temperatura permettono di ottenere impasti performanti e costanti, con una riduzione degli sprechi e dei consumi.

GL AI: gestione del lievito madre liquido e controllo dei processi

Elemento centrale dell’offerta è il generatore di lievito madre liquido GL AI, progettato per semplificare la gestione di un processo complesso e delicato. Il sistema consente di ottenere un lievito stabile e affidabile, riducendo i tempi di lavorazione e migliorando la qualità del prodotto finale.

Il generatore di lievito madre liquido GL AI

La logica dei cicli automatizzati permette di controllare le fasi di rinfresco e maturazione, garantendo continuità produttiva senza rinunciare al profilo aromatico tipico del lievito madre.

Connettività e sostenibilità nelle attrezzature Esmach

La connettività rappresenta un elemento chiave. I dispositivi possono essere monitorati da remoto tramite cloud, offrendo una visione costante dei parametri e degli stati macchina. Questo facilita la gestione dei turni e consente interventi tempestivi anche a distanza.

Sul piano energetico, il sistema GL AI consente consumi inferiori rispetto alla media di settore, contribuendo a una produzione più sostenibile. L’integrazione tra macchine e software permette inoltre di ottimizzare la programmazione e migliorare l’efficienza complessiva del laboratorio.