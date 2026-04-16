Aumentano i prezzi, ma anche i consumi: cosa sta succedendo alla pasticceria

La crisi internazionale bussa con vigore anche alle porte del nostro settore. L’andamento dei mercati sta mettendo a dura prova l’equilibrio dei prezzi delle materie prime. Cioccolato, burro e latte, dopo gli scossoni del passato, erano rientrati in un regime di tranquillità. Ma oggi stiamo vivendo di nuovo un momento storico in cui la navigazione a vista è già una garanzia. Il nostro universo di riferimento, dai rincari dell’energia in avanti, è ancora sotto assedio. Bisogna tenere duro tenendo a mente un principio di fondo: la qualità ripaga sempre. Questa è la strada maestra.

Il rialzo dei prezzi dovuto alla crisi economica in pasticceria si combatte solo elevando la qualità

Il rialzo dei prezzi dovuto alla crisi economica in pasticceria si combatte solo elevando la qualità

Sarà però necessario ritoccare al rialzo il nostro listino prezzi. Di poco, giusto per gestire le spallate dei mercati e ben sapendo che queste manovre di contenimento non saranno risolutive e non ricompenseranno.

Adeguarsi ai nuovi gusti dei consumatori, specie i più giovani

Siamo imprenditori e dobbiamo, comunque, saperci adeguare. Innanzitutto, assecondando le nuove esigenze dei consumatori. I gusti e i desiderata sono cambiati. E questo a prescindere dalle crisi di varia natura. I giovani, per esempio, sono diventati dei paladini del dolce.

La pasticceria guarda sempre di maggiormente ai più giovani e alle loro abitudini di consumo

La pasticceria guarda sempre di maggiormente ai più giovani e alle loro abitudini di consumo

Ne consumano di più rispetto al passato, ma in fasce di consumo diverse, anche in tarda serata, se non di notte. Un cambio di rotta radicale.

Clientela matura e nuove tendenze

La clientela più matura rimane fedele al dolce tradizionale, ma ricerca il classico rivisitato. Siamo quindi di fronte a una tendenza complessiva che si orienta verso la novità. I consumatori più giovani in modo radicale in fatto di forme, colori e consistenze, gli altri sono invece alla ricerca di un guizzo che rinfreschi il tipico.

Dobbiamo insistere su questo terreno tenendo ben a mente che la novità premia sempre. Basta saperla interpretare con arte professionale. In questo contesto ci viene in aiuto il cambio di stagione, che risveglia dalla protettiva quiete invernale e regala ottimismo e vigore. Le nuove proposte andranno quindi arricchite con sensazioni di freschezza. Pensiamo solo al benessere che possono donare gelati, semifreddi e frutta di stagione come ingredienti delle nostre ricette.