Crisi globali e filiera del grano: perché oggi fare pane costa di più

Il pane non è mai stato solo pane. Oggi più che mai mi accorgo di quanto sia uno specchio del tempo che stiamo vivendo. Le guerre e i conflitti in corso stanno cambiando profondamente gli equilibri anche nel nostro settore: il costo delle materie prime è diventato instabile, il grano arriva con più difficoltà, l’energia pesa in modo significativo sui nostri laboratori. Fare pane oggi significa confrontarsi ogni giorno anche con queste variabili.

Il pane oggi riflette le sfide dell'economia globale

Il pane oggi riflette le sfide dell'economia globale

Entrando nel concreto, il conflitto in Medio Oriente, così come altri scenari internazionali instabili, incide sulla filiera in modo meno visibile, ma molto reale. Non si tratta solo del grano in sé, ma di tutto ciò che ruota attorno: trasporti più complessi, rincaro del costo della benzina e del gasolio, tempi di consegna meno prevedibili, costi logistici in aumento.

Farine e gestione dei costi nel pane contemporaneo

Questo si riflette sulle farine che utilizziamo ogni giorno, con oscillazioni di prezzo più frequenti e una minore stabilità nella programmazione. Anche la qualità, a volte, può risentire di queste tensioni, perché il mercato si adatta in modo continuo.

Il costo delle farine risente delle tensioni internazionali e condiziona tutta la filiera del pane

Il costo delle farine risente delle tensioni internazionali e condiziona tutta la filiera del pane

Oggi un panificatore italiano non può considerarsi indipendente dalle dinamiche internazionali. Anche lavorando con mulini di fiducia e cercando filiere corte, il grano resta una materia prima globale. Io cerco di mantenere una dimensione il più possibile legata al territorio, ma è inevitabile sentirsi parte di una filiera più ampia. È un equilibrio costante tra radici locali e dinamiche globali.

Matteo Cunsolo al lavoro nel proprio panificio

Matteo Cunsolo al lavoro nel proprio panificio

Le voci di costo più instabili sono diverse e cambiano nel tempo. Le farine restano centrali, ma ciò che incide maggiormente oggi è l’energia: tenere acceso un laboratorio ha un peso economico importante. A questo si aggiungono i trasporti e il packaging, anch’essi influenzati dalle tensioni dei mercati internazionali.

Oggi sono i costi energetici a incidere maggiormente sul mondo della panificazione

Oggi sono i costi energetici a incidere maggiormente sul mondo della panificazione

In alcuni momenti anche materie prime come il burro o altri ingredienti legati alla pasticceria registrano variazioni significative. Il risultato è una gestione sempre più complessa, dove nulla può essere dato per scontato.

Cambiamenti globali e nuovi comportamenti dei consumatori

Negli ultimi anni abbiamo assistito a cambiamenti globali che si possono definire epocali, perché hanno modificato il modo di vivere, di pensare e quindi anche di consumare. I panificatori sono costretti a considerare le interconnessioni tra i sistemi produttivi allo stesso modo della grande distribuzione.

E insieme a tutto questo, cambia anche il consumatore. Le persone sono più attente, più consapevoli, ma allo stesso tempo devono fare i conti con un potere d’acquisto diverso. Questo incide sulle scelte quotidiane: si cerca qualità, ma si valuta con maggiore attenzione il prezzo, si riducono gli sprechi, si acquista in modo più mirato.

Pane essenziale tra qualità, responsabilità e sostenibilità

Anche il pane, alimento essenziale per definizione, entra in queste dinamiche. Spesso viene considerato un prodotto semplice, farina, acqua e sale, ma in realtà è molto di più e risente pienamente della situazione economica, sociale e politica. Mai come oggi è importante affidarsi a fornai di fiducia, al cosiddetto “panificio di quartiere”: una scelta che significa riconoscere valore, qualità e lavoro.

Il consumatore oggi è estremamente più attento alla qualità e al prezzo del pane che acquista

Il consumatore oggi è estremamente più attento alla qualità e al prezzo del pane che acquista

Oggi, in un contesto così complesso e in continuo cambiamento, fare pane significa trovare ogni giorno un equilibrio tra qualità, sostenibilità e responsabilità. Ed è forse proprio questa la sua forza più grande: cambiare insieme al mondo, senza mai perdere la sua anima.