ExtraCuoca 2026: aperte le iscrizioni al concorso dedicato alle cuoche e all’olio evo

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla sesta edizione di “ExtraCuoca - Il talento delle donne per l’olio extravergine di oliva”, il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste che mette al centro uno degli ingredienti più identitari della cucina italiana. La partecipazione è gratuita e c’è tempo fino al 30 settembre per candidarsi. Al cuore della competizione, ricordiamo, ci sono gli oli finalisti della 34esima edizione dell’Ercole Olivario e della quinta edizione de “La Goccia d’Ercole”, selezionati tra le migliori produzioni olearie del Paese.

Sono aperte le iscrizioni per la sesta edizione di “ExtraCuoca”

La selezione delle cuoche

Il meccanismo resta quello ormai rodato: ogni partecipante può inviare fino a quattro ricette, una per categoria - antipasti e altre preparazioni (finger food, contorni, torte salate, tramezzini, cocktail), primi, secondi e dolci - accompagnate dalla foto del piatto finito. Da lì parte la prima selezione, affidata a un collegio di esperti che valuta i lavori seguendo criteri chiari, dal rapporto tra piatto e olio scelto fino alla qualità degli ingredienti, passando per presentazione, equilibrio nutrizionale e coerenza complessiva della proposta.

La finale e i criteri di valutazione

Dopo la prima selezione, si passa alla fase finale. Le cuoche scelte si ritrovano nella “Sfida ai fornelli”, dove devono realizzare i piatti davanti alla giuria. Anche qui il format è preciso: due commissioni, divise per categorie, composte da un tecnologo alimentare, due giudici di cucina, un assaggiatore di olio e un commissario. La valutazione tiene insieme tecnica, organizzazione del lavoro, pulizia, uso del prodotto e risultato finale nel piatto. Alla fine vengono premiate otto cuoche, le prime due classificate per ciascuna categoria.

Otto le cuoche premiate a ExtraCuoca, con le prime due classificate per ciascuna categoria di gara

Un passaggio che chiude un percorso costruito attorno all’olio extravergine come ingrediente da conoscere e usare con consapevolezza, dentro una cucina che resta legata al prodotto ma capace di interpretarlo. Il concorso, ricordiamo, è promosso dal Comitato di coordinamento del premio Ercole Olivario, dall’Associazione nazionale donne dell’olio Aps e da Lady Chef, il dipartimento femminile della Federazione italiana cuochi. Per partecipare è possibile compilare il modulo online disponibile sul sito ufficiale (a questo link).

Formazione: il progetto “Extratasting”

Accanto alla gara, poi, torna anche la parte formativa, che negli anni ha assunto un peso sempre più centrale. L’edizione 2026 introduce “Extratasting”, due giornate all’Università dei Sapori di Perugia pensate per lavorare direttamente sull’olio in cucina. Il 12 maggio si parte dagli abbinamenti più semplici, con pane, pasta, verdure e formaggi, mentre il giorno successivo si entra in preparazioni più articolate, sempre con l’extravergine come punto di riferimento.