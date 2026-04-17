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venerdì 17 aprile 2026  | aggiornato alle 16:27 | 118686 articoli pubblicati

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I social non sono la realtà: cosa significa davvero diventare pasticcere oggi

Una riflessione sul futuro della pasticceria e sul valore reale della professione. Tra formazione, sacrificio e responsabilità, emerge la necessità di restituire centralità alla crescita autentica dei giovani, contrastando logiche superficiali e valorizzando competenza, etica e credibilità nel settore, per costruire basi solide e durature nel tempo

di Angelo Musolino
Presidente Conpait
17 aprile 2026 | 11:29
I social non sono la realtà: cosa significa davvero diventare pasticcere oggi
I social non sono la realtà: cosa significa davvero diventare pasticcere oggi

I social non sono la realtà: cosa significa davvero diventare pasticcere oggi

Una riflessione sul futuro della pasticceria e sul valore reale della professione. Tra formazione, sacrificio e responsabilità, emerge la necessità di restituire centralità alla crescita autentica dei giovani, contrastando logiche superficiali e valorizzando competenza, etica e credibilità nel settore, per costruire basi solide e durature nel tempo

di Angelo Musolino
Presidente Conpait
17 aprile 2026 | 11:29
 

Da tempo sentivo l’esigenza di condividere una riflessione che riguarda non solo la pasticceria, ma il senso profondo del nostro mestiere. Oggi è il momento di dirlo con chiarezza: dobbiamo tornare a insegnare ai giovani che il valore di un professionista non si misura in una coppa, in un attestato o in una foto sui social. Il valore vero nasce altrove. Nasce nel sacrificio quotidiano, nelle ore trascorse in laboratorio quando gli altri dormono, negli errori che formano più dei successi, nel rispetto per la materia prima e per chi, da anni, porta avanti questo lavoro con dedizione, serietà e umiltà.

Essere pasticcere di successo oggi significa lavorare duramente ogni giorno, non vincere competizioni
Essere pasticcere di successo oggi significa lavorare duramente ogni giorno, non vincere competizioni

Un corso può essere un inizio. Un riconoscimento può dare soddisfazione. Ma non bastano per diventare professionisti. La credibilità si costruisce nel tempo, con coerenza e responsabilità. È un percorso che non ammette scorciatoie, né illusioni. E proprio per questo, chi ha il compito di formare e rappresentare il settore deve assumersi una responsabilità precisa: trasmettere ai giovani il senso autentico del mestiere, fatto di competenza, etica e rispetto.

Associazioni e formazione: il ruolo chiave per la crescita dei giovani pasticceri

Le Associazioni devono essere una guida, non un palcoscenico. Devono formare, orientare, dare regole chiare. Non creare personaggi, non alimentare aspettative irrealistiche, non moltiplicare competizioni-fotocopia che confondono invece di costruire. Oggi, purtroppo, assistiamo a un proliferare di iniziative che rispondono più a logiche economiche che formative. E quando l’interesse personale prevale sulla crescita professionale, il settore perde credibilità. I giovani lo percepiscono subito: cercano trasparenza, meritocrazia, punti di riferimento veri. Se trovano opportunismo, si allontanano.

Per questo dobbiamo tornare al centro: la formazione seria, la crescita professionale e la responsabilità verso il futuro del mestiere. Solo così potremo costruire una pasticceria solida, capace di guardare avanti e di offrire alle nuove generazioni un percorso reale, non un’illusione. Formare professionisti, non fenomeni. Questo è - e deve restare - il nostro impegno.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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