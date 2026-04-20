Scirubetta, a Reggio Calabria 10mila coppette di gelato gratis per l’anteprima

A Reggio Calabria, l’iniziativa "Aspettando Scirubetta" ha richiamato pubblico e operatori, confermando l’interesse verso un evento che unisce produzione artigianale e promozione del territorio. Promossa dalla Città Metropolitana e dal Comune, la manifestazione si inserisce nel percorso di avvicinamento alla nuova edizione del festival Scirubetta, in programma dal 12 al 15 settembre 2026. In piazza si sono registrati numeri significativi: circa 500 chili di gelato distribuiti e oltre 10mila coppette offerte gratuitamente, con una presenza costante di famiglie, visitatori e operatori del settore.

Aspettando Scirubetta: oltre 10mila coppette offerte gratuitamente

Il ruolo dei maestri gelatieri e della filiera

Al centro dell’anteprima, il lavoro di sedici maestri gelatieri, coinvolti grazie al coordinamento del presidente Conpait, Angelo Musolino. Una partecipazione che evidenzia la capacità della filiera di fare sistema, valorizzando competenze e identità locali attraverso proposte che spaziano dai gusti più tradizionali a interpretazioni contemporanee. Le preparazioni presentate hanno costruito un percorso coerente con il posizionamento del festival, puntando su materie prime del territorio e lavorazioni artigianali. Un’impostazione che guarda sia al pubblico finale sia agli operatori Horeca, sempre più attenti alla qualità e alla riconoscibilità del prodotto.

Ecco i maestri presenti:

Emanuele Sciont i - Pasticceria Scionti von Dolce Pesca

i - Pasticceria Scionti von Dolce Pesca Ivan Procopio - Gelateria Amedeo, Il Giardino di Ulisse

- Gelateria Amedeo, Il Giardino di Ulisse Liliana Mancin - Pasticceria Caridi, Crema Reggina

- Pasticceria Caridi, Crema Reggina Domenico Penna - Penna Gelateria Pasticceria Delizioso Penna

- Penna Gelateria Pasticceria Delizioso Penna Antonello Fragomeni - Pasticceria Fragomeni, shakerato Reggino

- Pasticceria Fragomeni, shakerato Reggino Demetrio Romeo - Gelateria Trebottoni con Sole del Sud

- Gelateria Trebottoni con Sole del Sud Fabio Taverna - Bar Pasticceria Taverna con il Torrone

- Bar Pasticceria Taverna con il Torrone Domenico Laganà - Gelateria McKenzy con Crema Tiramisù Buonissimo

- Gelateria McKenzy con Crema Tiramisù Buonissimo Angelo Musolino - Pasticceria La Mimosa con Zuppa Inglese “Originale”

- Pasticceria La Mimosa con Zuppa Inglese “Originale” Lillo Giordano - Pasticceria Giordano con la Gianduia

- Pasticceria Giordano con la Gianduia Michelangelo Garruzzo - Garruzzo Dolciaria con Cioccoarancio

- Garruzzo Dolciaria con Cioccoarancio Mirco Errigo - Mirco Gelateria con Happy Mirco

- Mirco Gelateria con Happy Mirco Davide Destefano - Gelateria Cesare con AmaReggio

- Gelateria Cesare con AmaReggio Enzo Pennestrì - Sottozero Pennestrì con Sorbetto di Mandorle con Polvere di Bergamotto

- Sottozero Pennestrì con Sorbetto di Mandorle con Polvere di Bergamotto Andrea Serra - Pasticceria Delice con Amarenaciok

- Pasticceria Delice con Amarenaciok Giorgio Lanza - Cordon Bleu con la torta al Limone.

Tra promozione territoriale, ritorni per l’Horeca e solidarietà

L’iniziativa ha confermato come eventi di questo tipo possano rappresentare uno strumento di attivazione per il turismo gastronomico. La presenza di visitatori e l’attenzione generata intorno al gelato artigianale contribuiscono a rafforzare l’immagine della destinazione anche fuori stagione.

L’anteprima ha dedicato spazio alla raccolta fondi a favore dell’associazione “Il Sorriso di Natale e Chiara ODV”

Per il comparto horeca, occasioni simili offrono visibilità e opportunità di relazione, oltre a fungere da test per nuove proposte e collaborazioni. L’anteprima ha inoltre incluso una raccolta fondi a favore dell’associazione “Il Sorriso di Natale e Chiara ODV”, elemento che si inserisce nella dimensione sociale dell’evento.

Verso l’edizione 2026

L’appuntamento di settembre si preannuncia in continuità con quanto visto nell’anteprima, con degustazioni, incontri e momenti dedicati alla formazione. L’obiettivo resta quello di consolidare Scirubetta come piattaforma di riferimento per il gelato artigianale nel Sud Italia, mantenendo un equilibrio tra intrattenimento e contenuti professionali.