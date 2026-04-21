Come le divise professionali diventano alleate invisibili in cucina e in sala

C’è un luogo dove la divisa non è solo un capo da lavoro, ma un mezzo per esprimere personalità, orgoglio e professionalità. Questo luogo si chiama Giblor’s, brand italiano che dal 1977 trasforma l’abbigliamento professionale in un’esperienza di stile e funzionalità.

Giblor’s, brand italiano che dal 1977 fornisce divise per la ristorazione

Giblor’s, brand italiano che dal 1977 fornisce divise per la ristorazione

Nato nel distretto tessile di Carpi, Giblor’s ha saputo coniugare la tradizione sartoriale italiana con l’innovazione dei materiali e delle tecnologie tessili. Entrato a far parte del Gruppo Rossini - leader italiano per il settore workwear - il brand ha ampliato la propria presenza globale, arrivando oggi in oltre 47 Paesi, grazie a una rete di distributori e partner specializzati.

Qualità e comfort: dettagli che rendono unica ogni divisa Giblor’s

Ogni capo Giblor’s nasce dall’attenzione maniacale ai dettagli: tessuti traspiranti, resistenti ai lavaggi ad alte temperature e facili da curare; cuciture precise, tasche intelligenti e vestibilità pensate per garantire comfort durante lunghe giornate operative. Non è solo abbigliamento professionale: è un alleato silenzioso che accompagna ogni gesto del professionista, dal servizio in sala alla brigata di cucina.

La sede del Gruppo Rossini a Seriate (Bg)

La sede del Gruppo Rossini a Seriate (Bg)

Giacca Nathan e Grembiule Naxos: funzionalità e stile in cucina e sala

Tra i best seller delle collezioni Giblor’s, si distinguono capi apprezzati per combinare estetica, qualità e funzionalità. Perfetti per unire con grinta lo stile di cucina e sala, la giacca Nathan e il grembiule Naxos della collezione Glamour sono pensati per chi vuole capi funzionali, moderni e senza compromessi.

La giacca Nathan e il grembiule Naxos della collezione Glamour di Giblor's

La giacca Nathan e il grembiule Naxos della collezione Glamour di Giblor's

La Giacca Nathan è fatta per chi ama muoversi con energia e determinazione. Il tessuto elasticizzato e resistente avvolge il corpo senza costrizioni, garantendo freschezza e traspirabilità anche nei turni più intensi, grazie all’elevata percentuale di cotone e al pannello posteriore in maglia di rete. Le maniche corte con dettagli in alcantara danno un tocco sportivo e contemporaneo, mentre l’asola sul retro del collo permette di fissare il laccio del grembiule senza limitare i movimenti e il taschino sul petto tiene penne e piccoli strumenti sempre a portata di mano. Nathan non è solo stile: è potenza, libertà e praticità in ogni gesto.

Il modello di giacca Nathan di Giblor's Il taglio del bavero della giacca Nathan di Giblor's Dettaglio di taschino e manica della giacca Nathan di Giblor's Il retrocollo della giacca Nathan di Giblor's ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il modello di giacca Nathan di Giblor's Il taglio del bavero della giacca Nathan di Giblor's Dettaglio di taschino e manica della giacca Nathan di Giblor's Il retrocollo della giacca Nathan di Giblor's

Il Grembiule Naxos completa l’outfit con lo stesso spirito deciso. Robusto e resistente ai lavaggi ad alte temperature, combina design e funzionalità grazie a portapenne, ampie tasche, taschino centrale e anello porta-torcione. La vestibilità unisex, studiata per adattarsi a tutte le corporature, garantisce comfort e libertà di movimento a chiunque lo indossi, senza rinunciare a uno stile contemporaneo e grintoso.

Il grembiule Naxos della collezione Glamour di Giblor's Dettaglio delle spalline del grembiule Naxos La pratica tasca del grembiule Naxos L'allaccio posteriore del grembiule Naxos ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il grembiule Naxos della collezione Glamour di Giblor's Dettaglio delle spalline del grembiule Naxos La pratica tasca del grembiule Naxos L'allaccio posteriore del grembiule Naxos

Indossare Nathan e Naxos significa muoversi con carattere, energia e stile, portando in cucina e in sala un look che non passa inosservato.

Massimo Bottura e la collaborazione d’eccellenza di Giblor’s

Il valore del brand si riflette anche nelle collaborazioni di prestigio con chef stellati e istituzioni d’eccellenza. Tra queste spicca lo chef Massimo Bottura, Ambassador dal 2007, con cui Giblor’s ha creato la collezione Unique, linea top di gamma che esprime il massimo della qualità, della cura sartoriale e del design Made in Italy.

Massimo Bottura, chef tre stelle Michelin, ambassador Giblor's dal 2007

Massimo Bottura, chef tre stelle Michelin, ambassador Giblor's dal 2007

Accanto a lui, altre partnership prestigiose hanno consolidato il ruolo del brand come punto di riferimento per l’abbigliamento professionale in cucina e sala, dalla Maestro Martino Academy alla S. Pellegrino Young Chef Academy.

Impegno sociale e sostenibilità, il ruolo etico del brand Giblor’s

Al centro della visione di Giblor’s c’è anche un forte impegno sociale: progetti come Roots e Food for Soul testimoniano come il brand non si limiti a vestire i professionisti, ma contribuisca attivamente alla formazione, all’inclusione e alla sostenibilità.

Giblor's è un brand che trasforma ogni divisa in uno strumento di lavoro

Giblor's è un brand che trasforma ogni divisa in uno strumento di lavoro

Scegliere Giblor’s significa affidarsi a un partner che sa interpretare le esigenze del presente e anticipare quelle del futuro. È un brand che trasforma ogni divisa in uno strumento di lavoro, ma anche in un gesto di stile e identità. Per chi lavora in cucina o in sala, indossare Giblor’s non è solo vestire un’uniforme: è garanzia di potersi muovere con sicurezza e comfort, esprimendo il proprio carattere.

Giblor's sarà presente a Tuttofood (Rho Fiera Milano, 11-14 maggio 2026) presso lo stand di Rossini, Padiglione 8 - Stand L46.