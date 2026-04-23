Cucine sotto assedio tra costi e personale: cosa sta cambiando davvero

Le cucine della ristorazione professionale e dell’hotellerie si trovano ad affrontare una fase di forte pressione operativa. L’aumento dei costi, la carenza di personale, le richieste legate alla sostenibilità e il ritardo nella digitalizzazione delle cucine rendono la gestione quotidiana sempre più complessa. A fronte di queste criticità, le aspettative degli ospiti restano elevate, imponendo standard qualitativi costanti e maggiore attenzione all’efficienza. A delineare il quadro è il Barometro delle Cucine 2026, studio condotto da Statista per conto di Rational, basato sulle valutazioni di 250 operatori attivi in Germania, Giappone, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. L’analisi offre una visione concreta delle principali dinamiche che stanno trasformando il settore e individua le aree su cui intervenire per migliorare competitività e resilienza.

Nel rapporto Barometro delle cucine 2026 sono evidentiati problemi quali la carenza di personale e il ritardo nella digitalizzazione delle cucine

«Il settore della ristorazione è a un punto di svolta. Le decisioni non possono più basarsi sull’intuito, ma richiedono dati affidabili. Con il Barometro delle Cucine 2026 forniamo all’industria proprio questo: fatti chiari, insight solidi e strategie per rendere le cucine a prova di futuro» afferma Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational Italia.

Carenza di personale nelle cucine professionali: impatti operativi

La mancanza di personale continua a rappresentare una delle principali criticità per le cucine professionali. Il 64% delle attività segnala difficoltà rilevanti nella gestione delle risorse umane, con effetti diretti sull’organizzazione del lavoro e sulla qualità del servizio. L’aumento degli straordinari, la riduzione degli orari di apertura e il rallentamento del servizio sono tra le conseguenze più diffuse. Il sovraccarico operativo contribuisce inoltre ad aumentare il turnover, generando un circolo complesso da interrompere.

In questo contesto, molte aziende stanno adottando strategie di ottimizzazione dei processi, formazione interna e introduzione di strumenti digitali per migliorare la produttività e ridurre la dipendenza dal fattore umano. Nonostante gli sforzi, permane un divario tra le soluzioni implementate e i risultati ottenuti, segno di una trasformazione ancora in corso e non uniforme tra i diversi mercati.

Aumento dei costi nella ristorazione: margini sotto pressione

L’incremento dei costi operativi incide in modo significativo sulla sostenibilità economica delle imprese. Il 52% degli operatori indica il costo dell’energia come principale fattore di pressione, mentre quasi la metà evidenzia l’aumento delle spese legate al personale. Le aziende si trovano a gestire un equilibrio delicato tra la necessità di mantenere prezzi competitivi e quella di salvaguardare i margini. L’aumento dei prezzi al consumatore rappresenta una soluzione rischiosa, soprattutto in un contesto sensibile al potere d’acquisto.

Nell‘indagine di Statista, il 52% dei ristoratori pone l'aumento dei costi energetici come problematica principale

Per questo motivo, cresce l’interesse verso apparecchiature energeticamente efficienti, considerate un investimento strategico. Il 75% degli operatori riconosce il valore di queste tecnologie nel ridurre i consumi e migliorare l’efficienza complessiva, contribuendo al contempo agli obiettivi ambientali.

Sostenibilità nella ristorazione: cambiamenti concreti e nuove esigenze

La sostenibilità è diventata un elemento centrale nelle strategie della ristorazione. Il 62% degli operatori segnala un aumento delle richieste da parte degli ospiti, mentre il 67% considera questo tema prioritario o comunque rilevante. Le cucine stanno introducendo pratiche più responsabili, come la riduzione degli sprechi alimentari, l’utilizzo di ingredienti locali e stagionali e l’adozione di processi a basso impatto ambientale.

Questi cambiamenti richiedono però strumenti adeguati per monitorare i risultati e comunicarli in modo efficace. La capacità di dimostrare concretamente l’impegno ambientale rappresenta infatti un fattore competitivo sempre più rilevante, in grado di influenzare le scelte dei consumatori.

Digitalizzazione e tecnologie per cucine più efficienti

Nonostante la crescente complessità operativa, molte cucine presentano ancora un ritardo nella digitalizzazione. Una quota significativa degli operatori non utilizza apparecchiature multifunzione o sistemi programmabili in grado di garantire standard elevati e costanti. Il controllo qualità è spesso affidato a strumenti tradizionali, come checklist cartacee e formazione interna, che richiedono tempo e risultano difficili da scalare. Tuttavia, emerge una crescente consapevolezza sull’importanza della trasformazione digitale, con investimenti previsti nel breve e medio termine.

Piattaforme come ConnectedCooking permettono di monitorare da remoto le prestazioni dei forni

In questo scenario, i sistemi di cottura intelligenti come iCombi Pro e iVario Pro di Rational rappresentano una risposta concreta. Queste soluzioni permettono di ridurre i consumi di energia e acqua, integrare funzioni digitali avanzate e semplificare i processi grazie a percorsi di cottura automatizzati. La possibilità di monitorare le prestazioni tramite piattaforme come ConnectedCooking consente inoltre di migliorare il controllo operativo e garantire una qualità costante dei piatti, anche in presenza di personale ridotto o con livelli di esperienza differenti.

La versione completa dello studio è disponibile gratuitamente a questo link, dove è possibile trovare anche proposte di concetti operativi personalizzate per ciascuna tipologia di attività.