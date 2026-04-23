Milano Ristorazione rinnova i menu scolastici e valorizza il Pan de Mej

Milano Ristorazione, società in house del Comune di Milano impegnata nella preparazione e distribuzione dei pasti scolastici, presenta il nuovo menu estivo scolastico e rinnova il proprio impegno verso un’alimentazione equilibrata, stagionale e attenta alla qualità delle materie prime. L’iniziativa accompagna il cambio di stagione e valorizza al tempo stesso il riconoscimento del Pan de Mej come prodotto tradizionale milanese a Denominazione Comunale (De.Co).

Nel menu estivo di Milano Ristorazione c‘è anche il Pan de Mej, dolce milanese riconosciuto come prodotto De.Co.

Il nuovo percorso alimentare si inserisce in una strategia più ampia di educazione alimentare nelle scuole, che mira a coniugare benessere nutrizionale e cultura gastronomica del territorio.

Nuovi piatti nei menu scolastici: ingredienti biologici e stagionalità

Le novità introdotte nei menu dei nidi d’infanzia includono preparazioni pensate per una dieta equilibrata e diversificata, tra cui pasta biologica al pomodoro fresco, pasta con sugo di cannellini e polpettine di nasello gratinate accompagnate da purè di carote e zucchine. Per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado l’offerta si amplia con ricette come pasta biologica con melanzane alla siciliana e malloreddus bio con ragù di pesce.

Tra le novità del menu estivo di Milano Ristorazione c'è anche la pasta biologica al pomodoro fresco

Tra i secondi piatti entrano i bocconcini di tacchino senape e limone bio e le polpette con soia in salsa curry, affiancati da contorni semplici e stagionali come verdure al forno e mix di pomodori e cetrioli. L’attenzione alla qualità si traduce anche nell’utilizzo crescente di ingredienti biologici e nella valorizzazione della stagionalità alimentare, elementi centrali nella costruzione dei menu scolastici.

Ascolto delle famiglie e qualità del servizio mensa

Il sistema di ristorazione scolastica milanese si distingue per l’attenzione al confronto con le famiglie e le commissioni mensa. Alcune modifiche introdotte derivano direttamente dai riscontri raccolti sul territorio, come l’eliminazione dell’aceto nei contorni crudi, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva del pasto.

Questo approccio rafforza la centralità della qualità del servizio mensa scolastica, intesa non solo come valore nutrizionale, ma anche come momento educativo e di socialità per bambini e bambine.

Pan de Mej De.Co: patrimonio gastronomico milanese nelle scuole

Tra le principali novità rientra l’introduzione di tre menu tematici scolastici, dedicati alla cucina milanese, ai legumi e al pesce. Si tratta di appuntamenti mensili pensati per avvicinare gli studenti alla conoscenza degli alimenti e delle tradizioni culinarie. Questa iniziativa rafforza il legame tra alimentazione e cultura gastronomica locale, trasformando il pasto scolastico in un’occasione educativa strutturata.

L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sulle scelte alimentari e sul valore delle materie prime. Elemento centrale del progetto è il Pan de Mej, dolce tipico milanese a base di farina di mais, recentemente riconosciuto come prodotto a Denominazione Comunale (De.Co) dalla Giunta di Palazzo Marino. In occasione del riconoscimento, il dolce è stato servito nei refettori scolastici, confermandosi una presenza apprezzata e simbolica all’interno delle mense.

Il Pan de Mej, dolce tipico milanese, legato alla festività di San Giorgio

Il Pan de Mej rappresenta un elemento identitario della tradizione culinaria cittadina e rientra nel percorso educativo “La tradizione in tavola”, dedicato ai dolci delle ricorrenze. L’inserimento del Pan de Mej nelle mense scolastiche si inserisce in un progetto più ampio di educazione alimentare nelle scuole di Milano, volto a trasmettere il valore del cibo e la conoscenza del patrimonio gastronomico locale. Il riconoscimento De.Co rappresenta il risultato della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Milano Ristorazione, con l’obiettivo di integrare cultura, alimentazione e sostenibilità all’interno dei servizi educativi.

Menu scolastico e Pan de Mej

«Milano Ristorazione si rinnova nel segno della stagionalità - ha dichiarato Davide Vincenzo Cesare Dell’Acqua, presidente di Milano Ristorazione -. Il nuovo menu estivo porta nelle scuole una proposta che coniuga varietà alimentare, qualità e freschezza delle materie prime. La nostra missione va oltre il semplice nutrimento: vogliamo accompagnare la crescita di bambine e bambini, trasformando il momento del pasto in un’occasione di duplice scoperta, capace di stimolare da un lato la curiosità verso nuove ricette e, dall’altro, di valorizzare le radici del territorio attraverso simboli come il Pan de Mej. Si tratta di un impegno che contribuisce alla crescita della comunità cittadina, unendo innovazione, gusto e cultura gastronomica».

Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano con delega alla Food Policy

«Oggi celebriamo nei refettori delle scuole della città il Pan de Mej - aggiunge la vicesindaca con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo -, a cui abbiamo assegnato la Denominazione Comunale, un prodotto simbolo della nostra città, come altri che sono già nel registro comunale. È un dolce che ci piace ricordare anche per il suo valore storico e simbolico, un impasto che nasce da un cereale semplice usato in tempi in cui la farina scarseggiava e che ci ricorda l'importanza di non sprecare mai il cibo, anche in questo tempo in cui ci sembra abbondante. Ecco perché, da qualche anno, portiamo questo dolce sulla tavola delle bambine e dei bambini nelle scuole di Milano: per far scoprire loro i sapori, la storia della nostra città e il valore di quello che mangiamo ogni giorno».