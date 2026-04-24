Anche un bicchiere d’acqua o da cocktail può fare la differenza in un hotel

Nel panorama dell’ospitalità di alta gamma, anche il servizio dell’acqua assume un ruolo sempre più strategico, sia in termini di esperienza per l’ospite sia sotto il profilo della sostenibilità. In questo contesto si inserisce Circus, la nuova linea firmata RCR Cristalleria Italiana, pensata per offrire bicchieri per acqua e per mixology capaci di coniugare eleganza, funzionalità e rispetto ambientale, elementi sempre più richiesti negli hotel di lusso.

La linea Circus di RCR Cristalleria italiana, pensata per offrire design e sostenibilità agli hotel di lusso

La linea Circus di RCR Cristalleria italiana, pensata per offrire design e sostenibilità agli hotel di lusso

Circus apre il 2026 dell’azienda toscana come progetto che unisce design e visione, introducendo una collezione versatile e adatta a molteplici contesti professionali. Il servizio dell’acqua, in particolare, trova in questi bicchieri una soluzione coerente con le esigenze contemporanee: eliminare il monouso, valorizzare la presentazione e garantire praticità operativa.

Design contemporaneo e versatilità per il servizio dell’acqua

I bicchieri Circus - nelle varianti Dof, HB e Rock - si distinguono per un’estetica dinamica ispirata al mondo circense, con un gioco di sfaccettature che amplifica la luce e valorizza il contenuto. Questa caratteristica risulta particolarmente efficace nel servizio dell’acqua, naturale o aromatizzata, contribuendo a rendere ogni dettaglio della tavola curato e distintivo.

Il bicchiere Circus HB, specifico per l'acqua, dal design ricercato per hotel lussuosi

Il bicchiere Circus HB, specifico per l'acqua, dal design ricercato per hotel lussuosi

La loro versatilità li rende ideali non solo per l’acqua, ma anche per succhi, soft drink e mocktail, permettendo alle strutture alberghiere di utilizzare un’unica linea per diverse occasioni di servizio. Nei contesti di lusso, questa coerenza visiva contribuisce a rafforzare l’identità del brand e a offrire un’esperienza raffinata e armonica.

Circus Dof, ideale per succhi, soft drink e mocktail

Circus Dof, ideale per succhi, soft drink e mocktail

Il modello Rock amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, adattandosi anche al servizio food: finger food, dessert al cucchiaio e preparazioni fresche trovano in questo bicchiere un supporto funzionale ed esteticamente coerente con l’intera collezione.

Bicchieri impilabili per ottimizzare gli spazi negli hotel

Uno degli elementi distintivi della linea è il sistema di bicchieri impilabili, progettato per rispondere alle esigenze operative del settore Horeca La possibilità di impilare diverse referenze, anche in combinazione con altre linee come Tiki, consente di ottimizzare gli spazi in cucina, nei bar e nei magazzini.

I bicchieri Circus Rock risultano pratici anche per servire popcorn o salse

I bicchieri Circus Rock risultano pratici anche per servire popcorn o salse

Per gli hotel di lusso, dove l’efficienza del servizio è fondamentale quanto l’estetica, questa caratteristica rappresenta un vantaggio concreto: maggiore capacità di stoccaggio, rapidità nelle operazioni e gestione semplificata, senza compromettere la qualità percepita dal cliente.

Luxion®: vetro sostenibile e brillante per un servizio premium

Alla base della collezione Circus si trova il Luxion®, il vetro sonoro superiore brevettato da RCR, che garantisce trasparenza, brillantezza e resistenza. La composizione, con almeno il 10% di ossidi nobili, permette di esaltare visivamente l’acqua e le bevande, valorizzandone colore e limpidezza.

La linea Circus Circus è realizzata in Luxion®, il vetro sonoro superiore brevettato da RCR 100% riciclabile

La linea Circus Circus è realizzata in Luxion®, il vetro sonoro superiore brevettato da RCR 100% riciclabile

Dal punto di vista ambientale, il Luxion® rappresenta una scelta in linea con le politiche di sostenibilità degli hotel contemporanei: è 100% riciclabile, lavabile in lavastoviglie e progettato per un utilizzo intensivo. Questo consente di ridurre l’impiego di materiali monouso e di adottare soluzioni più responsabili senza rinunciare a un’estetica di alto livello.

Un progetto pensato per il mondo professionale e la mixology

«Circus, nella sua professionalità, impegno e passione, rappresenta i valori di RCR» dichiara Roberto Pierucci, Ceo di RCR Cristalleria Italiana. «Il mondo del circo unisce leggerezza apparente e grande rigore tecnico, equilibrio e fiducia, preparazione e capacità di sorprendere. È una metafora perfetta del nostro lavoro quotidiano: progettare prodotti belli, ma soprattutto affidabili e funzionali, pensati per chi li utilizza ogni giorno».

La linea nasce infatti da un dialogo costante con professionisti del settore, con l’obiettivo di sviluppare bicchieri professionali in grado di rispondere a esigenze concrete. Oltre al servizio dell’acqua, Circus si presta alla mixology, alla ristorazione e all’uso quotidiano, mantenendo sempre elevati standard estetici e funzionali. Il lancio della collezione segna l’inizio di un percorso che accompagnerà RCR per tutto il 2026, confermando il ruolo del vetro come strumento centrale nell’esperienza gastronomica e nell’ospitalità di alto livello.