Iginio Massari rieletto alla presidenza Apei: guiderà l’associazione fino al 2030

L’Assemblea di Apei Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana ha rieletto alla presidenza per il quadriennio 2026-2030 il maestro Iginio Massari. Sotto la sua guida Apei continuerà a investire nella formazione e nella diffusione della cultura artigianale, valorizzando il lavoro dei maestri e promuovendo l'eccellenza come elemento distintivo del made in Italy.

Iginio Massari è stato rieletto alla presidenza di Apei

La nomina al vertice dell’associazione è avvenuta a Brescia presso l’Istituto di arti culinarie e ospitalità Cast Alimenti nell’ambito del Seminario tecnico 2026 (26-28 aprile). Un tre giorni intensa e vivace dal punto di vista dell’approfondimento e della formazione, che ha visto alternarsi in cattedra le aziende sponsor di Apei che hanno messo in luce i propri punti di forza e le novità e gli associati, che hanno condiviso ricerche e focus su tecniche di laboratorio e singoli ingredienti.

I nove nuovi Ambasciatori con al centro la vicepresidente Apei Marta Boccanera

I nuovi Maestri Apei

Un evento che ha visto anche la presentazione dei nuovi Ambasciatori. Sono:

Domenico Valerio Cacace (pastry chef del ristorante tristellato "Quattro Passi" di Nerano - Na)

(pastry chef del ristorante tristellato "Quattro Passi" di Nerano - Na) Giuseppe D’Apice (gelateria "Punto Freddo" di Scafati - Sa)

(gelateria "Punto Freddo" di Scafati - Sa) Stefano D’Onofrio e Luca Aspesani (imprenditore e gelatiere di "Pariani Ferno 1953")

e (imprenditore e gelatiere di "Pariani Ferno 1953") Valentina Guerra e Luigi Ambrosio (Rinaldini Pastry)

e (Rinaldini Pastry) Daniele Mascia (pasticceria "Al Theatro" di Venezia)

(pasticceria "Al Theatro" di Venezia) Lavinia Mannucci (gelateria "Caminia" di Firenze)

(gelateria "Caminia" di Firenze) Gianpaolo Porrino (pasticceria gelateria "L'Arte del Dolce" di Corbetta - Mi)

Il Seminario tecnico Apei si è svolto a Brescia presso Cast Alimenti dal 26 al 28 aprile

«I nuovi ingressi - ha spiegato il presidente Massari - testimoniano la vitalità dell'associazione e la sua capacità di attrarre talenti rappresentativi delle diverse anime della pasticceria contemporanea: dalla ristorazione d'autore alla gelateria, dalla produzione artigianale alla ricerca sulle materie prime. Oggi Apei, a quattro anni dalla fondazione, annovera 76 professionisti espressione dell'eccellenza che il nostro Paese, da Nord a Sud, è in grado di esprimere nel mondo dell'alta pasticceria».

Pandoro a due impasti e torte da forno senza lattosio

Apei, premi singoli e a squadre

Sono stati inoltre assegnati premi singoli e a squadre per le categorie Panettone gelato decorato e Pandoro a due impasti e Torta da forno senza lattosio. Per il panettone si è imposto il maestro gelatiere Eugenio Morrone (“capacità di interpretare un grande classico con creatività e rigore tecnico”), mentre pandoro e torta da forno ha visto prevalere il team composto da Guido Castagna, Fabrizio Galla, Angela Lombino, Kabir Godi, Robero Miranti, Pierfederico Pascale e Marco Pedron (“saper coniugare tecnica, innovazione e attenzione alle esigenze contemporanee”).

La squadra vincitrice per la cateria pandoro e torta da forno

Apei, intense giornate di formazione

Di grande rilievo, come segnalato, i momenti di approfondimento tecnico. Davvero numerosi gli interventi. Da segnalare, tra gli altri, lo Sviluppo aromatico della vaniglia proposto da Fabrizio Galla con una macchina che effettua la lavorazione cellulare all’interno della vaniglia. Molto apprezzato anche il focus Sorbetto al pomodoro Pachino e basilico spalmabile e cremoso. «Un prodotto da vetrina fresco e abbinabile, non un sorbetto gastronomico», ha puntualizzato l’autore Mario Feliciani. Kabir Godi e Pierfederico Pascale hanno invece proposto e fatto vivere l’esperienza di dessert al piatto anche in pasticceria, mentre Vincenzo Donnarumma, distribuendo anche un’apprezzata relazione tecnica, ha puntato i riflettori sulla pasta sfoglia. Non solo una ricetta, ma un sistema.

Il maestro gelatiere Eugenio Morrone

Iginio Massari ha tenuto banco con una relazione sui gelati al formaggio senza zucchero. Da quello al Parigiano Reggiano 36 mesi («si lavora su profondità e persistenza, non su quantità») a quello al Pecorino Romano («una cacio e pepe destrutturata»). Un ventaglio di ricette ricco e innovativo. Pensiamo al Gelato, latte, limone e sale dolce o al Sorbetto limone, cetriolo e menta. Con una premessa che è stato un ammonimento: «Le fibre vanno conosciute». La lectio magistralis di Davide Comaschi su cioccolato e i sei passaggi per temperare ha chiuso il cerchio relativo agli interventi degli Ambasciatori Apei.

Apei in partnership con Regione Calabria

Nel contesto del Seminario tecnico si è inserita la sigla di un importante progetto di valorizzazione territoriale che vedrà protagonista la Regione Calabria, partner strategico di Apei. L'iniziativa prenderà forma attraverso un percorso di valorizzazione degli agrumi Igp calabresi, protagonisti di una collection di ricette inedite firmate dai Maestri Apei. La partnership prevede, inoltre, la realizzazione di una manifestazione tematica con la partecipazione attiva degli Ambasciatori calabresi nell'ambito delle iniziative di "Calabria Straordinaria", brand istituzionale di promozione dell'identità territoriale.

Uno dei dessert presentati alla cena di gala 1/4 Iginio Massari circondato e festeggiato dai Maestri Apei 2/4 Vincenzo Donnarumma ha fatto il punto sulla pasta sfoglia 3/4 Davide Cremaschi sul tema cioccolato e i sei passaggi per temperare 4/4 Previous Next

Nel segno della qualità e delle eccellenze italiane Apei ha infine insignito Filicori Zecchini dell'attestato e del bollino di qualità per la miscela 100% Filicori Zecchini per il caffè, riconoscendo all'azienda un impegno costante nella selezione delle materie prime e nella ricerca della massima qualità. La cena di gala al ristorante Carlo Magno ha previsto una degustazione di dessert a opera delle dieci squadre di Maestri pasticceri dell’eccellenza italiana.