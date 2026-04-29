Milano Ristorazione: nel 2025 più bio, meno sprechi e mense sempre più sostenibili

La nuova Rendicontazione di Sostenibilità 2025 di Milano Ristorazione conferma il rafforzamento di un modello articolato che integra ristorazione scolastica, responsabilità ambientale, inclusione sociale e attenzione alla comunità. La società, punto di riferimento nella refezione collettiva milanese, prosegue un percorso volontario allineato agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), consolidando una strategia costruita su obiettivi misurabili, trasparenza e miglioramento continuo. Nel corso dell’anno, il servizio ha garantito oltre 14,7 milioni di pasti nelle scuole cittadine, mantenendo al centro sicurezza alimentare, educazione nutrizionale e sostenibilità della filiera.

Più prodotti biologici e filiera corta: il cibo sostenibile nelle scuole

Uno dei dati più rilevanti riguarda la crescita dei prodotti biologici, che rappresentano oggi oltre il 55% del totale delle derrate acquistate, con un incremento rispetto all’anno precedente. Parallelamente, quasi la metà degli approvvigionamenti proviene da filiere locali e corte, rafforzando il legame con il territorio e contribuendo a una riduzione dell’impatto logistico.

Nel 2025 i prodotti biologici serviti da Milano Ristorazione hanno superato il 55% del totale

La revisione dei menu scolastici si inserisce in una strategia di progressiva ottimizzazione nutrizionale e ambientale: nel 2025 Milano Ristorazione ha ridotto del 21% gli acquisti di carne, a fronte di un incremento del 13% per i legumi, mentre i prodotti biologici superano il 55% del totale, in crescita del 6% rispetto al 2024. Si inseriscono in questo percorso la certificazione ministeriale di “Mensa Biologica” per tutte le cucine dei nidi comunali e la crescente valorizzazione delle filiere locali e corte, che rappresentano il 47% delle derrate acquistate.

Energia rinnovabile, meno plastica e riduzione delle emissioni

Sul fronte ambientale, Milano Ristorazione consolida risultati significativi. L'azienda ha aumentato il ricorso a fonti rinnovabili, che coprono il 45% del fabbisogno energetico. Questo ha contribuito a una riduzione del 26% delle emissioni di gas a effetto serra e del 2% dei consumi energetici generali. Si confermano positivi anche gli altri indicatori ambientali, con un calo del 7% dei consumi idrici, una riduzione del 47% dell’utilizzo di plastica non riciclata e il 94% dei rifiuti avviato a recupero.

Nelle cucine di Milano Ristorazione il 45% del fabbisogno energetico arriva da fonti rinnovabili

Il sistema comprende inoltre il riutilizzo dei fanghi di depurazione per la produzione di biogas e il recupero degli oli esausti per biocarburanti. Anche il consumo idrico registra un miglioramento, confermando un approccio sistemico che coinvolge energia, acqua, packaging e gestione delle eccedenze.

Controlli sulla filiera e sicurezza alimentare nelle mense scolastiche

La qualità del servizio si misura anche attraverso un articolato sistema di monitoraggio. Nel 2025 sono state effettuate oltre 40.000 verifiche lungo tutta la filiera, comprendendo collaudi, audit, analisi di laboratorio e controlli sui servizi in appalto.

Questo presidio capillare ha contribuito a mantenere elevati standard di sicurezza e a contenere le segnalazioni negative, attestate al 3,02% del totale. La gestione della qualità non riguarda solo la produzione dei pasti, ma anche somministrazione, pulizia, trasporti e servizi ausiliari.

Diete speciali, inclusione e digitalizzazione dei servizi

L’inclusività rappresenta un altro asse centrale. 11.600 di diete sanitarie ed etico-religiose sono state attivate per rispondere in modo personalizzato alle esigenze degli utenti, rendendo il servizio sempre più accessibile. Parallelamente, il rafforzamento dei servizi digitali e del contact center ha migliorato l’interazione con le famiglie, riducendo sensibilmente il ricorso agli sportelli fisici e ottimizzando la gestione delle richieste.

Educazione alimentare e progetti nelle scuole di Milano

L’attività di Milano Ristorazione va oltre la somministrazione dei pasti, investendo con continuità nell’educazione alimentare. Progetti dedicati a migliaia di bambini, visite ai centri cucina, menu stagionali, iniziative contro lo spreco e nuovi strumenti didattici digitali rafforzano il valore pedagogico del servizio.

Molteplici le iniziative che hanno coinvolto i bambini delle scuole milanesi volte all'educazione alimentare

Tra i programmi più rilevanti figurano percorsi come “Frutta a metà mattina”, “Chef Ambrogio” e attività scolastiche orientate alla consapevolezza nutrizionale.

Riduzione dello spreco alimentare e sostegno alla comunità

Nel 2025 la società ha ampliato il recupero delle eccedenze alimentari attraverso collaborazioni con Banco Alimentare Onlus - Siticibo, Comune di Milano e altre realtà del terzo settore. Pane, frutta, dessert e derrate sono stati redistribuiti a sostegno delle persone in difficoltà. Nell’anno ha donato più di 55.000 kg tra pane e frutta a sostegno delle persone in difficoltà. L’introduzione di sistemi di pesatura nei refettori e la riqualificazione di ulteriori spazi scolastici con strumenti di nudging comportamentale hanno contribuito a ridurre il cibo non consumato, migliorando l’efficienza del servizio.

Persone, parità di genere e formazione interna

Con 859 dipendenti, tutti assunti a tempo indeterminato, e una presenza femminile pari al 77%, in aumento rispetto al 2024, la Società conferma il proprio impegno nel garantire stabilità occupazionale e pari opportunità. Il 2025 ha visto inoltre il conseguimento della certificazione per la Parità di Genere e l’erogazione di oltre 9.400 ore di formazione, a testimonianza dell’investimento continuo nello sviluppo delle competenze interne.

In Milano Ristorazione le donne sono il 77% dei dipendenti

Inoltre, in collaborazione con il Comune di Milano nell’ambito della Food Policy cittadina e del Milan Urban Food Policy Pact, la Società ha partecipato attivamente a progetti europei come Horizon 2020 - School Food 4 Change, Food Trails e Cultivate, che hanno permesso di consolidare molte azioni di educazione alimentare e contrasto allo spreco alimentare. In particolare, spicca la riqualificazione di 13 ulteriori refettori scolastici, introducendo soluzioni di nudging comportamentale volte alla riduzione del cibo non consumato.

Governance, fornitori e trasparenza

La sostenibilità si estende anche alla governance e alla gestione dei fornitori. Centinaia di contratti di fornitura vengono monitorati secondo criteri ambientali e sociali, mentre puntualità nei pagamenti e assenza di episodi corruttivi consolidano un modello di affidabilità.

Davide Vincenzo Cesare dell’Acqua, presidente di Milano Ristorazione

«Il 2025 segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita sostenibile di Milano Ristorazione - ha dichiarato Davide Vincenzo Cesare dell’Acqua, presidente di Milano Ristorazione -. I risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro quotidiano attento all’ambiente e alle persone, reso possibile anche grazie all’ascolto dell’utenza e alla valorizzazione dei nostri dipendenti. Da oltre sedici anni, la Rendicontazione di Sostenibilità ci consente di misurare quanto fatto e di definire con maggiore chiarezza le priorità future, proseguendo lungo una direzione che mette al centro sostenibilità, inclusione e attenzione alla comunità».

Un modello di refezione scolastica sostenibile

L’insieme dei risultati raggiunti posiziona Milano Ristorazione come modello avanzato di ristorazione scolastica sostenibile, capace di coniugare qualità del servizio, attenzione nutrizionale, responsabilità ambientale e supporto sociale. Un sistema che guarda alla scuola non solo come luogo di consumo, ma come spazio educativo, culturale e comunitario.