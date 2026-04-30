Federcuochi, la Sicilia conquista il “Trofeo delle Regioni 2025”

Il “Trofeo delle Regioni 2025”, istituito dalla Federazione italiana cuochi, è andato alla Sicilia. Un riconoscimento che certifica il livello dei cuochi dell’Isola e che si affianca ad altri risultati: la “Coppa delle associazioni” assegnata a Palermo e il premio ad Agrigento come “Migliore associazione provinciale di Area Sud”. Riconoscimenti che sono stati conferiti durante l’Assemblea nazionale dei soci Fic, andata in scena lunedì 27 e martedì 28 aprile a Firenze, negli spazi della Camera di Commercio di Firenze, alla presenza di circa 300 tra delegati e uditori provenienti da tutta Italia e dalle associazioni estere.

La Sicilia ha conquistato il “Trofeo delle Regioni 2025”

La soddisfazione del presidente siciliano Rosario Seidita

Soddisfatto, ovviamente, il presidente dell’Unione regionale cuochi siciliani, Rosario Seidita: «Gli ottimi risultati raggiunti dalla Sicilia sono il segnale forte, concreto, positivo che stiamo percorrendo da anni il giusto sentiero per la valorizzazione sia delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche della nostra terra, sia delle alte e qualificate professionalità dei nostri cuochi e cuoche, chef e professionisti, che ogni giorno raccolgono la difficile ed entusiasmante sfida della ristorazione» ha detto Seidita.

La “Coppa delle associazioni” assegnata a Palermo

«Desidero rivolgere il mio ringraziamento a tutti i nostri dirigenti e associati che, in tutte le province dell’Isola, lavorano costantemente per rendere sempre più bella e concreta l’immagine della Sicilia, anche sotto la lente dell’enogastronomia - ha aggiunto il presidente siciliano. Ricordo, infine, che le Istituzioni sono strettamente al nostro fianco per il successo di questa valorizzazione, come testimoniano brillantemente anche i recenti progetti portati avanti con la Regione siciliana nelle tappe enogastronomiche e nelle degustazioni realizzate in occasione della Sicilia regione gastronomica europea per il 2025».

Le premiazioni e l’organizzazione dell’assemblea

Le premiazioni Fic, ricordiamo, vengono assegnate ogni anno alle associazioni provinciali, alle unioni regionali e alle realtà dei cuochi italiani all’estero, oltre che a singoli soci e dirigenti distintisi nell’anno precedente per l’attività svolta sul territorio, fra iniziative istituzionali, formazione, solidarietà e valorizzazione delle materie prime e dei prodotti certificati. L’assemblea del 2026 ha visto il supporto delle istituzioni, tra cui Regione Toscana, Comune di Firenze, Toscana Promozione Turistica, Fipe Confcommercio, Vetrina Toscana, Promo Firenze e la Camera di Commercio. L’organizzazione è stata curata dall’Unione regionale cuochi toscani e dall’Associazione cuochi fiorentini, guidate rispettivamente da Roberto Lodovichi e Maria Campagna.

La premiazione di Agrigento come “Migliore associazione provinciale di Area Sud”

Gli interventi istituzionali e il ricordo degli associati

Sul palco sono intervenuti il presidente della Federazione, Rocco Pozzulo, la giunta esecutiva, il Consiglio d’amministrazione di Fic Promotion e le autorità istituzionali, tra cui il ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, il nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Nel corso dei lavori è stato poi osservato un minuto di silenzio, accompagnato dalla preghiera di don Pierpaolo Ottone, cappellano della Federcuochi, in ricordo degli associati e dirigenti siciliani scomparsi: Nino Russo, già presidente dell’Associazione cuochi Germania, Mario Consentino, presidente onorario dell’Associazione cuochi Agrigento, e Roberto Buzzurro, membro del Consiglio.