Un webinar spiega come migliorare le prenotazioni online al ristorante

La gestione delle prenotazioni online rappresenta oggi uno dei nodi centrali per l’efficienza operativa di un ristorante. Non si tratta più di raccogliere richieste, ma di saperle integrare nel flusso quotidiano del locale. Da qui nasce il webinar “Prenotazioni online nel ristorante: casi, strumenti e best practice”, in programma il 19 maggio alle ore 15.00, della durata di 60 minuti. CLICCA QUI e vai direttamente al form di iscrizione.

Gestione delle prenotazioni online: il primo passo per organizzare al meglio la sala

Gestione sala e prenotazioni: perché l’agenda digitale non basta

Prenotazioni che arrivano da canali diversi, tavoli assegnati in modo inefficiente, informazioni disperse tra telefonate e messaggi: il rischio è trasformare il servizio in un processo poco controllabile. Oggi il problema non è ricevere più richieste, ma saperle gestire in modo integrato. “La prenotazione online non è un’agenda digitale: è gestione (o caos)”. Il webinar affronta proprio questo passaggio, proponendo un approccio concreto: collegare il booking online al sistema di cassa, leggere i dati corretti e prendere decisioni più rapide, mantenendo alta la qualità del servizio.

Sistema di prenotazioni integrato con la cassa: come funziona

Uno dei temi centrali è il significato operativo di prenotazione online integrata. Dal clic del cliente alla mappa della sala aggiornata in tempo reale, ogni passaggio diventa parte di un unico ecosistema. La sostituzione dell’agenda cartacea con un sistema digitale collegato a cassa, tavoli e comande permette di evitare sovrapposizioni, ridurre i tavoli vuoti e limitare i no-show. Senza integrazione emergono infatti costi nascosti che incidono direttamente su coperti e marginalità. L’obiettivo è ottenere una visione chiara della sala prima e durante il servizio, senza strumenti separati e senza perdita di informazioni.

Monitoraggio di coperti, tavoli e prenotazioni tramite sistema integrato con la cassa

Ottimizzare coperti e margini: il ruolo dei dati in tempo reale

I sistemi integrati consentono un monitoraggio continuo della sala, evidenziando criticità e opportunità grazie ad aggiornamenti automatici su tavoli e coperti. L’integrazione tra prenotazioni, ordini e pagamenti riduce errori e tempi morti, migliorando l’organizzazione senza complicare il lavoro dello staff. Anche la gestione del layout e della rotazione dei tavoli diventa più strategica, incidendo direttamente sull’efficienza operativa. Il 43% degli italiani over 25 sceglie il locale anche in base alle opinioni. La fluidità del booking influisce quindi anche sulla percezione del servizio e sulla reputazione online.

Integrazione tra sala, comande e prenotazioni per ridurre errori e tempi morti

Dati e relazione cliente: dalle prenotazioni alla fidelizzazione

Ogni prenotazione rappresenta una fonte di dati preziosa. Creare un database aggiornato consente di attivare campagne di fidelizzazione e promozioni mirate. Collegare il booking alle vendite e al magazzino permette inoltre previsioni più accurate e una gestione degli acquisti più efficace. Nel corso del webinar verranno presentati casi concreti di operatori Horeca che hanno ridotto i no-show e migliorato la rotazione dei tavoli del 15-25%, trasformando la prenotazione in uno strumento strategico. L’obiettivo è semplice: intercettare prima i problemi di sala, invece di accorgersene a servizio già avviato (o a fine serata).

Senza integrazione, il rischio è tra attese inutili e tavoli vuoti

Webinar per ristoratori: relatori e contenuti

L’incontro sarà moderato da Alberto Lupini, Direttore di Italia a Tavola, e vedrà la partecipazione di professionisti del settore:

Luciano Sbraga , Vicedirettore Fipe;

, Vicedirettore Fipe; Ramona Anello , Co-titolare del Ristorante All’Oro (una stella Michelin a Roma) e ristorante Casaloca;

, Co-titolare del Ristorante All’Oro (una stella Michelin a Roma) e ristorante Casaloca; Andrea Pesare , Direttore di Sala del Ristorante All’Oro;

, Direttore di Sala del Ristorante All’Oro; Alberto Tasinato , Co-founder del Ristorante e Cocktail Bar L’Alchimia a Milano;

, Co-founder del Ristorante e Cocktail Bar L’Alchimia a Milano; Laura Maria Neamtu-axan , Pre sales di Cassa in Cloud;

, Pre sales di Cassa in Cloud; Chiara Agnese Castroflorio, Product Marketing di Cassa in Cloud.

Un confronto diretto tra esperienze operative e strumenti concreti per migliorare la gestione del ristorante.