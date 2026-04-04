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gocce di tè

Giovani e social cambiano i ristoranti: Franco Costa spiega come

Il futuro della ristorazione è in continua evoluzione: Franco Costa di Costagroup spiega come l’esperienza e la creatività possano convivere nell'Horeca per affrontare scenari sempre più complessi

di Redazione Italia a Tavola
 
04 aprile 2026 | 18:07

Giovani e social cambiano i ristoranti: Franco Costa spiega come

Il futuro della ristorazione è in continua evoluzione: Franco Costa di Costagroup spiega come l’esperienza e la creatività possano convivere nell'Horeca per affrontare scenari sempre più complessi

di Redazione Italia a Tavola
04 aprile 2026 | 18:07
 

Il mondo della ristorazione e del settore Horeca è in rapido cambiamento. Ogni giorno nuove idee, strumenti digitali e approcci innovativi ridefiniscono il modo in cui i locali operano e comunicano con i clienti. Nel nuovo appuntamento di Gocce di Tè, la rubrica ideata da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, Franco Costa, presidente di Costagroup, spiega che «sono 45 anni che lavoriamo nel settore della ristorazione, con oltre 5.000 locali realizzati. Produciamo più di 20 ristoranti al mese, una media quasi di un ristorante al giorno».

Giovani e social cambiano i ristoranti: Franco Costa spiega come

Franco Costa e Albino Ferri

Locali consolidati e numeri in crescita

Alcuni operatori continuano a puntare su cucina classica e relazione consolidata con il cliente, un approccio sicuro e stabile. Altri, invece, privilegiano il turismo e la massimizzazione dei numeri, una strategia che funziona nel breve periodo, ma può generare criticità nel lungo termine. Franco Costa osserva: «Ci sono stati momenti di grande attività, come durante l’Expo 2015, quando abbiamo realizzato 52 ristoranti in pochissimo tempo. Insomma, riusciamo ancora a correre».

La nuova generazione e l’impatto dei social

Una fetta significativa del settore è rappresentata dai giovani, che portano idee fresche grazie a esperienze internazionali e all’uso dei social media. La comunicazione rapida e la possibilità di condividere concetti nuovi accelerano la creatività e permettono di esplorare scenari prima impensabili. Costa sottolinea: «I social hanno accorciato i tempi di comunicazione e aperto spazi a idee innovative, spesso in mano a chi sa davvero sfruttarle, creando scenari totalmente nuovi».

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Esperienza e creatività: un equilibrio possibile

L’esperienza consolidata dei professionisti del settore si integra con la freschezza dei giovani talenti. «Non ho mai cercato di imparare tutte le nuove tecnologie, questo lascia spazio alla creatività. Allo stesso tempo, confrontarmi con ragazzi pieni di idee è stimolante: arrivano già con progetti concreti e risultati interessanti». La contaminazione internazionale e la visione digitale rendono la ristorazione italiana un laboratorio in continua evoluzione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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