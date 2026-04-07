Ecco come la refrigerazione smart trasforma i punti vendita contemporanei

EuroShop 2026, la grande fiera del mondo retail di Düsseldorf, ha rappresentato un momento cruciale per Epta, consolidando un approccio al valore a 360°, dove l’eccellenza dei banchi frigoriferi è solo l’inizio di una visione completa che integra tecnologia, servizi e esperienza per i Retailer. L’azienda propone soluzioni modulari e scalabili, in grado di evolvere con ogni punto vendita, combinando hardware, software, consulenza e competenze specialistiche. Dalla digitalizzazione avanzata alla servitizzazione operativa, l’offerta Epta crea un ecosistema coerente e sostenibile per la crescita del comparto retail.

Un refrigeratore professionale Epta, per retail e mondo Horeca

Banchi frigoriferi Epta: performance e valore aggiunto

Il banco frigorifero rimane il cuore dell’offerta Epta, ma l’approccio si estende ben oltre il prodotto. Ogni modello viene accompagnato da un sistema di refrigerazione su misura progettato da EptaTechnica, con installazione e avviamento inclusi. L’esperienza all’interno del punto vendita è curata da EptaConcept, che progetta ambienti coinvolgenti per il consumatore. I servizi post-vendita, garantiti da EptaService, assicurano performance costanti e prolungano il valore dell’investimento nel tempo.

I sub-brand Epta operano in sinergia, supportando la manutenzione programmata e la continuità operativa, assicurando che gli impianti mantengano performance elevate durante tutto il ciclo di vita.

MyEpta: piattaforma digitale per una gestione smart

Tra le principali novità presentate, MyEpta rappresenta un punto di svolta nella gestione della refrigerazione commerciale. Questa piattaforma multifunzione centralizza dati tecnici, strumenti digitali e servizi, offrendo ai Retailer un controllo completo su asset, operatività e manutenzione. La dashboard raccoglie manuali, KPI, documentazione e registro interventi, garantendo rapidità e visibilità in tempo reale senza necessità di hardware aggiuntivo.

MyEpta Store ID, la tecnologia Epta legata agli apparecchi di refrigerazione

La piattaforma si articola in due modalità:

ASSET ID: un tag NFC applicato a ogni banco frigorifero consente diagnosi rapide, manutenzione efficiente e monitoraggio dell’intero ciclo di vita del prodotto.

un tag NFC applicato a ogni banco frigorifero consente diagnosi rapide, manutenzione efficiente e monitoraggio dell’intero ciclo di vita del prodotto. STORE ID: un hub centralizzato per consultare in tempo reale attrezzature, contratti, KPI e documentazione, supportando decisioni operative e di investimento basate sui dati.

MyEpta include anche accesso ai Digital Services EptaService, come SwitchON per il telemonitoraggio remoto e GAM (Global Alarm Management) per la gestione centralizzata degli allarmi, oltre a un catalogo e-commerce per ricambi.

EptaService: continuità e crescita del valore

L’offerta post-vendita Epta rappresenta un pilastro strategico per i Retailer, garantendo continuità operativa e affidabilità. Il programma è suddiviso in due cluster principali:

Maintenance & Repair: comprende manutenzione programmata, rilevamento perdite, supporto call center 24/7 e interventi rapidi con ricambi e manodopera garantiti.

comprende manutenzione programmata, rilevamento perdite, supporto call center 24/7 e interventi rapidi con ricambi e manodopera garantiti. Complementary Services: servizi complementari per estendere la vita utile degli impianti, ottimizzare connettività e prevenire anomalie. Progetti di retrofit permettono upgrade mirati e migliorano la competitività dei Retailer.

Oltre all'installazione di impianti di refrigerazione, Epta fornisce anche assistenza e soluzioni personalizzate

L’offerta è modulare e personalizzabile: la soluzione Main include servizi essenziali, mentre Xtend Extended Warranty Program garantisce accesso completo alla piattaforma digitale MyEpta. In questo modo, la servitizzazione di Epta consente di trasformare i banchi frigoriferi in strumenti di servizio avanzati, generando valore ricorrente sull’intero parco installato. Sul piano operativo, i sistemi digitali ottimizzano consumi energetici, manutenzione predittiva e continuità del punto vendita, adattandosi a ogni format distributivo. Sul piano commerciale, i dati sui comportamenti degli shopper guidano riassortimento, esposizione e performance dei banchi, trasformandoli in touchpoint intelligenti.

Smart data e ottimizzazione in-store

I banchi frigoriferi generano grandi volumi di dati, abilitando una gestione semplificata delle informazioni operative e della compliance normativa. Tecnologie come Door Opening Tracker (DOT) consentono di analizzare l’interazione dei consumatori, ottimizzare esposizione dei prodotti, ridurre consumi energetici e migliorare l’esperienza d’acquisto. Gli store manager possono così pianificare interventi mirati, aumentare disponibilità dei prodotti e ridurre controlli manuali, con risparmio di tempo e risorse.

E in più, le funzioni Glassview trasformano i banchi in spazi pubblicitari premium per il retail media, generando entrate aggiuntive e offrendo ai consumatori informazioni dinamiche e promozioni mirate. La tecnologia integra dati e merchandising grazie alla collaborazione con Quividi, che fornisce misurazione dell’audience basata su AI e computer vision per ottimizzare campagne e performance commerciali in-store.

Ogni punto vendita diventa un ecosistema dinamico, in cui i banchi frigoriferi intelligenti migliorano efficienza, gestione degli asset e interazione con i clienti, creando nuove opportunità di crescita e performance operative. La combinazione di tecnologia smart, servizi integrati e analisi dati consolida il ruolo di Epta come partner strategico per i Retailer, in grado di accompagnare la trasformazione del retail contemporaneo.