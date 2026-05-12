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martedì 12 maggio 2026  | aggiornato alle 14:12 | 119148 articoli pubblicati

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Blu Hotels apre le selezioni estive: occasioni di lavoro in resort e villaggi

Blu Hotels accelera il recruiting estate 2026 e seleziona professionisti per il comparto food & beverage. Opportunità in hotel, villaggi e resort in tutta Italia con formazione, vitto, alloggio e concrete prospettive di crescita

di Redazione Italia a Tavola
 
12 maggio 2026 | 12:59

Blu Hotels apre le selezioni estive: occasioni di lavoro in resort e villaggi

Blu Hotels accelera il recruiting estate 2026 e seleziona professionisti per il comparto food & beverage. Opportunità in hotel, villaggi e resort in tutta Italia con formazione, vitto, alloggio e concrete prospettive di crescita

di Redazione Italia a Tavola
12 maggio 2026 | 12:59
 

Indice

Dal 1993 Blu Hotels è una realtà di riferimento nel panorama delle vacanze in Italia, distinguendosi per una proposta orientata alla qualità dell’accoglienza, alla cura dei servizi e alla valorizzazione dell’ospitalità italiana. In vista della stagione estiva 2026, il Gruppo intensifica il piano di recruiting con un focus strategico sul settore food & beverage, elemento centrale dell’esperienza di soggiorno nelle sue strutture.

Blu Hotels apre le selezioni estive: occasioni di lavoro in resort e villaggi

Per l'estate 2026 Blu Hotels è alla ricerca di diverse figure professionali in ambito cucina e pasticceria

Con un portfolio che comprende hotel di montagna, villaggi turistici sul mare e strutture nelle principali località lacustri italiane, Blu Hotels si prepara ad accogliere migliaia di ospiti su tutto il territorio nazionale, consolidando i propri standard nel settore turistico-alberghiero.

Posizioni aperte Blu Hotels 2026: chef, cuochi e pasticceri

La campagna di selezione riguarda diverse figure professionali del comparto ristorativo: chef di cucina, sous chef, cuochi capo partita, commis di cucina, pasticceri e commis pasticceri. La ricerca è rivolta sia a professionisti con esperienza consolidata nel settore alberghiero e della ristorazione, sia a profili junior interessati a sviluppare competenze in un ambiente strutturato.

Blu Hotels apre le selezioni estive: occasioni di lavoro in resort e villaggi

La ricerca di Blu Hotels è aperta anche a profili junior

L’inserimento dei candidati meno esperti prevede percorsi di affiancamento con figure senior e programmi di formazione mirati, valorizzando così il potenziale di crescita interna. Tra i requisiti richiesti emergono passione per l’arte culinaria, precisione, spirito di squadra, creatività e disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale per l’intera stagione.

Contratti stagionali Blu Hotels: vitto, alloggio e crescita professionale

L’offerta di Blu Hotels prevede contratti stagionali conformi al Ccnl di settore, welfare mensile commisurato al livello di inquadramento e premio welfare di fine stagione. Uno degli aspetti distintivi riguarda il supporto logistico: il Gruppo garantisce infatti vitto e alloggio, facilitando la mobilità professionale e rendendo più accessibile l’esperienza lavorativa nelle diverse destinazioni italiane.

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L’azienda investe inoltre nella formazione continua delle risorse, offrendo opportunità di crescita professionale e avanzamento di carriera all’interno di una realtà in costante evoluzione. I candidati interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo job@bluhotels.it oppure accedere al sito ufficiale di Blu Hotels attraverso la sezione “Lavora con noi”, dove consultare le posizioni aperte e completare la candidatura. Per chi desidera entrare nel mondo dell’hotellerie italiana, Blu Hotels rappresenta una concreta opportunità professionale in un contesto dinamico, strutturato e orientato alla qualità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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