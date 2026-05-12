Dalla Germania a Milano: la mensa a scuola torna al centro del welfare alimentare

Non è solo una questione di pasti serviti. Sempre più spesso la ristorazione collettiva diventa uno strumento educativo, sanitario e sociale. E il segnale arriva da tutta Europa. Ultime in ordine di tempo sono due notizie dalla Germania e per l'Italia da Milano.

Ristorazione collettiva sempre più centrale nel dibattito nazionale ma anche europeo

Ristorazione collettiva sempre più centrale nel dibattito nazionale ma anche europeo

Mense scolastiche e welfare alimentare in Germania

Nei giorni scorsi in Germania si è chiusa in particolare la settimana “Vielfalt schmecken und entdecken”, iniziativa dedicata alla qualità della ristorazione negli asili e nelle strutture per l’infanzia. Al centro del dibattito non c’erano soltanto menu e calorie, ma il ruolo del cibo pubblico nella formazione alimentare dei bambini, nella prevenzione sanitaria e nella sostenibilità dei servizi. Un approccio che in molti Paesi del Nord Europa viene considerato parte integrante del welfare. Il progetto ha coinvolto enti pubblici, nutrizionisti, operatori della ristorazione collettiva e scuole con laboratori, incontri e attività educative sul rapporto tra alimentazione, salute e sostenibilità.

Al centro non c’era solo la qualità nutrizionale dei pasti, ma anche il valore educativo della mensa come luogo dove i bambini imparano abitudini alimentari, rispetto per il cibo e attenzione agli sprechi. Un approccio che in Germania viene sempre più considerato parte integrante delle politiche pubbliche per il welfare e la prevenzione sanitaria.

Nel Nord Europa la ristorazione collettiva è considerata parte integrante delle politiche pubbliche per il welfare e la prevenzione sanitaria

Nel Nord Europa la ristorazione collettiva è considerata parte integrante delle politiche pubbliche per il welfare e la prevenzione sanitaria

Il tema torna peraltro attuale anche in Italia. Milano Ristorazione ha annunciato infatti che il prossimo 14 maggio servirà nelle scuole cittadine un menu interamente senza glutine, in collaborazione con AIC - Associazione Italiana Celiachia, nell’ambito della Settimana nazionale della celiachia. Il menu sarà proposto a tutti gli studenti, compresi quelli che osservano diete speciali, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Milano Ristorazione e il menu senza glutine nelle scuole

Non è un dettaglio simbolico. La scelta va nella direzione di una mensa scolastica sempre più inclusiva e capace di trasformare esigenze alimentari specifiche in momenti di educazione collettiva. Un modello che supera l’idea della refezione scolastica come semplice servizio accessorio.

La refezione scolastica è ormai molto più di un semplice servizio accessorio

La refezione scolastica è ormai molto più di un semplice servizio accessorio

Negli ultimi mesi il tema del cibo pubblico sta infatti assumendo un peso crescente anche nel dibattito italiano. Dai menu scolastici legati alla tradizione territoriale fino alla sostenibilità ambientale e alla lotta agli sprechi, la ristorazione collettiva si sta trasformando in uno dei luoghi dove si misurano concretamente qualità della vita, politiche sociali e cultura alimentare.

E forse il punto è proprio questo: mentre il fine dining continua a occupare gran parte della scena mediatica, milioni di persone ogni giorno mangiano in mense scolastiche, aziendali, ospedaliere e assistenziali. È lì che si costruisce davvero il rapporto quotidiano tra cittadini, alimentazione e istituzioni. Ed è lì che si può incidere per migliorare la qualità della vita attraverso un cibo buono e giusto che ricrei anche l'idea di quello di casa.