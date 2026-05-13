Rational spinge su iVario Pro: a Wittenheim un nuovo hub produttivo per 120 Paesi

Da oltre vent’anni il sito di Wittenheim in Francia rappresenta il cuore produttivo e tecnologico di iVario Pro, uno dei sistemi centrali nell’offerta di Rational per le cucine professionali. Da questo polo industriale, il gruppo distribuisce apparecchiature e accessori in oltre 120 Paesi, sostenendo una crescita costante che testimonia la forza del marchio nel mercato mondiale. Dalle circa 500 unità prodotte nel 2005, il sito ha superato quota 10.000 unità nel 2025, consolidando il proprio ruolo internazionale.

Il nuovo sito Rational all‘interno del complesso di Wittenheim in Francia

Nuovo stabilimento Rational: un investimento da 35 milioni

Il nuovo edificio di Wittenheim nasce da un investimento di 35 milioni di euro e rafforza in modo significativo la struttura industriale di Rational. «Con il nuovo edificio - afferma Thomas Hoch, Chief Product Officer iVario - gettiamo le basi per rispondere alla crescente domanda globale nel lungo periodo». L’espansione porterà la capacità produttiva potenziale fino a 25.000 unità all’anno, con margini di crescita che potranno superare in futuro le 75.000 unità.

Il momento dell‘inaugurazione del nuovo stabilimento Rational di Wittenheim

Questo sviluppo rafforza il ruolo di iVario Pro accanto ai forni combinati del gruppo, confermando Wittenheim come centro di eccellenza per la tecnologia di cottura a contatto.

Wittenheim: produzione, formazione e distribuzione globale in un unico hub

Il sito integra oggi l’intera catena del valore di iVario, unendo sviluppo di mercato, relazioni con i clienti, produzione e distribuzione internazionale. La nuova struttura comprende circa 10.000 metri quadrati dedicati alla produzione, oltre a un moderno Customer Experience Centre con tre aree formazione per dimostrazioni culinarie, training ed eventi rivolti a clienti e partner.

Completano il complesso un ristorante aziendale e 1.500 metri quadrati di uffici progettati per garantire ambienti di lavoro ergonomici e luminosi. Con circa 270 dipendenti provenienti da 11 Paesi, Wittenheim esprime in modo concreto la vocazione internazionale di Rational.

Sostenibilità ed efficienza energetica al centro del progetto

La nuova struttura è stata progettata con particolare attenzione alla sostenibilità energetica. La costruzione in acciaio ad alta efficienza, il sistema a pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento, l’illuminazione led intelligente e l’impianto fotovoltaico in grado di coprire il 25% del fabbisogno energetico annuo rappresentano elementi distintivi di un approccio orientato all’efficienza.

«Il nuovo edificio - conclude Hoch - rappresenta una tappa fondamentale per il team di Wittenheim. Offre condizioni di lavoro moderne e conferma il ruolo centrale di iVario all’interno del portafoglio Rational. Allo stesso tempo, pone le basi per continuare a supportare le cucine professionali con soluzioni sempre più performanti anche in futuro».