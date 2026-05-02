Da Cervia a Verona: la corsa di Abi Professional verso la finale nazionale

Il percorso che ci accompagna verso il prossimo Convegno Nazionale di novembre ad Agrigento continua a regalarci emozioni, soddisfazioni e la conferma di quanto la nostra associazione sia viva, dinamica e profondamente radicata nei territori. Nel precedente editoriale avevo raccontato con orgoglio l’impegno delle sezioni di Abi Professional nell’organizzazione dei concorsi regionali, momenti fondamentali che hanno decretato i campioni chiamati a rappresentare le rispettive regioni nella finale nazionale.

Il percorso verso Agrigento tra concorsi regionali e spirito associativo

Oggi desidero condividere con voi un ulteriore tratto di questo viaggio straordinario, che mi ha dato il piacere e l’onore di essere presente in diverse tappe, vivendo da vicino entusiasmo, professionalità e grande spirito associativo. La prima tappa mi ha portato a Cervia (Ra), in occasione del concorso interregionale che ha visto protagoniste le sezioni Toscana, Emilia-Romagna, Lazio-Umbria e Abruzzo-Molise. Un appuntamento di altissimo livello, in cui tecnica, creatività e passione si sono fuse in una competizione sana e coinvolgente, espressione concreta del valore dei nostri professionisti.

Marco Costantini, vincitore della categoria Frozen al concorso Abi Professional nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Lazio-Umbria e Abruzzo-Molise svoltosi a Cervia (Ra)

Marco Costantini, vincitore della categoria Frozen al concorso Abi Professional nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Lazio-Umbria e Abruzzo-Molise svoltosi a Cervia (Ra)

Il viaggio è poi proseguito nella splendida Villa San Giovanni (Rc), in Calabria, dove la sezione calabrese ha accolto con grande ospitalità anche la sezione pugliese. Un evento impeccabilmente organizzato, capace di valorizzare al meglio il talento dei concorrenti e di rafforzare quel senso di appartenenza che rappresenta uno dei pilastri di Abi Professional. Successivamente ho raggiunto la Sardegna, terra meravigliosa che ha ospitato, insieme alla propria sezione, i soci della Valle d’Aosta. Oltre al momento agonistico, i colleghi valdostani hanno avuto l’opportunità di conoscere alcuni degli angoli più suggestivi della Costa Smeralda, accompagnati con competenza e calore dai vertici della sezione sarda. Anche questa è Abi Professional: competizione, certo, ma anche condivisione, amicizia e valorizzazione del territorio. Il viaggio è quindi approdato a Verona, la romantica città dell’amore, dove la sezione veneta ha ospitato la sezione lombarda in un clima di grande partecipazione e autentico spirito associativo, confermando ancora una volta il valore umano e professionale che anima ogni appuntamento di Abi Professional.

Le competizioni Abi Professional tra tecnica, creatività e sponsor

In ogni concorso si sono svolte tre competizioni che hanno messo in luce il talento e la preparazione dei nostri professionisti. Il primo contest, Frozen, protagonista delle competizioni del 2026 è stato realizzato utilizzando le attrezzature messe a disposizione da CEADO, insieme agli eccellenti prodotti delle aziende Bonaventura Maschio, Bordiga, Fabbri 1905, Gruppo Montenegro, Real/Finest Call, serviti nei bicchieri di Luigi Bormioli. Un concorso che ha esaltato tecnica, innovazione e capacità creativa.

Una fase del concorso regionale Sardegna-Valle d'Aosta di Abi Professional svoltosi presso l’Istituto Alberghiero Costa Smeralda di Arzachena (Ss)

Una fase del concorso regionale Sardegna-Valle d'Aosta di Abi Professional svoltosi presso l’Istituto Alberghiero Costa Smeralda di Arzachena (Ss)

Il secondo concorso ha visto i professionisti impegnati nella creazione di una ricetta inedita utilizzando il caffè del nuovo partner di Abi Professional, la torrefazione Brazil Cafè, offrendo così una sfida stimolante e ricca di spunti di innovazione. Il terzo, il Concorso Caselli, ha invece messo alla prova i bartender in una prova di improvvisazione: creare un cocktail estemporaneo utilizzando i prodotti degli sponsor nazionali e locali. Un banco di prova importante che ha evidenziato prontezza, preparazione e creatività.

Verso la finale nazionale con il ricordo di Mattia Perciballi

Presto conosceremo i nomi di tutti i finalisti: mancano infatti soltanto un paio di concorsi regionali, che si svolgeranno nelle prossime settimane, prima di arrivare al grande appuntamento nazionale di Agrigento, dove i migliori talenti si confronteranno in una finale che si preannuncia straordinaria.

Tra le esperienze più significative di questo intenso periodo, desidero ricordare con particolare emozione il primo contest dedicato al compianto Mattia Perciballi, che ho avuto l’onore di presiedere a Frosinone. È stato un evento carico di emozione e commozione, organizzato magnificamente dalla sezione Lazio-Umbria, insieme alla sorella di Mattia, in una location splendida come la Villa Comunale. Una giornata intensa, vissuta nel ricordo di un collega che ha lasciato un segno profondo, e che ha saputo unire professionalità e sentimento in un’atmosfera davvero speciale.

Come potete vedere, Abi Professional è sempre in movimento: cresce, innova, valorizza il talento e continua a costruire occasioni di incontro e di crescita per tutti i soci. Un ringraziamento particolare va inoltre all’azienda Ciana Pietro 1960, che con la consueta qualità e professionalità realizza i premi destinati ai nostri concorsi, contribuendo a rendere ancora più prestigiosi e significativi i riconoscimenti assegnati ai partecipanti. Ed è proprio questo spirito, fatto di passione, dedizione e visione condivisa, che ci porterà ad affrontare con entusiasmo il prossimo appuntamento nazionale.

Ad maiora.