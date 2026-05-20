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Mense e società

IMMENSE 2026, il Cibo Pubblico torna protagonista all’Ara Pacis di Roma

IMMENSE torna a Roma il 15 settembre e si conferma appuntamento chiave per raccontare il cibo pubblico come infrastruttura sociale tra scuole, ospedali e lavoro. Un evento promosso da ANIR Confindustria

di Redazione Italia a Tavola
 
20 maggio 2026 | 10:37

IMMENSE 2026, il Cibo Pubblico torna protagonista all’Ara Pacis di Roma

IMMENSE torna a Roma il 15 settembre e si conferma appuntamento chiave per raccontare il cibo pubblico come infrastruttura sociale tra scuole, ospedali e lavoro. Un evento promosso da ANIR Confindustria

di Redazione Italia a Tavola
20 maggio 2026 | 10:37
 

Indice

Il 15 settembre 2026, all’Ara Pacis di Roma, con la sua quinta edizione torna IMMENSE, la principale manifestazione nazionale dedicata alla ristorazione collettiva e al Cibo Pubblico, promossa da ANIR Confindustria. L’edizione 2026 arriva in una fase decisiva per il comparto.

A Roma il 15 settembre 2026 torna IMMENSE, la principale manifestazione nazionale dedicata alla ristorazione collettiva e al Cibo Pubblico, promossa da ANIR Confindustria
A Roma il 15 settembre 2026 torna IMMENSE, la principale manifestazione nazionale dedicata alla ristorazione collettiva e al Cibo Pubblico, promossa da ANIR Confindustria

La ristorazione collettiva non è soltanto preparazione e distribuzione dei pasti: è una componente essenziale della vita pubblica del Paese. Ogni giorno garantisce qualità, sicurezza alimentare e continuità nei luoghi della scuola, della salute, del lavoro, dell’università e delle comunità. 

IMMENSE e la visione della Grande Ristorazione italiana

Per questo IMMENSE propone una lettura più ampia del settore, collocando la ristorazione collettiva dentro la prospettiva della Grande Ristorazione italiana: una dimensione industriale, sociale e organizzativa che tiene insieme imprese, filiere, lavoro, sostenibilità, innovazione e responsabilità pubblica.

Il presidente di ANIR Confindustria Massimo Piacenti sul palco dell'ultima edizione di IMMENSE
Il presidente di ANIR Confindustria Massimo Piacenti sul palco dell'ultima edizione di IMMENSE

Il Cibo Pubblico diventa così la chiave per raccontare il valore di un servizio che non si esaurisce nel pasto, ma riguarda salute, educazione alimentare, inclusione, coesione sociale e qualità della vita quotidiana.
Il format 2026 rafforza questa impostazione con momenti istituzionali, approfondimenti di scenario e una nuova area exhibition: uno spazio integrato dedicato al confronto tecnico, all’incontro tra aziende, partner e filiera e alla valorizzazione di soluzioni e progettualità per il comparto.

Prospettive della ristorazione collettiva del futuro

IMMENSE sarà un luogo di contenuti, relazioni e opportunità, ma anche uno spazio di proposta sui dossier che orientano il futuro del settore: procurement, sostenibilità economica, qualità misurabile, innovazione, lavoro e competenze. Con IMMENSE 2026, ANIR Confindustria intende rafforzare il profilo pubblico, industriale e sociale della ristorazione collettiva: perché il pasto giusto nasce da un sistema giusto.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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