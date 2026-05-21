Frutta realistica: perché tutti ne parlano e quanto durerà davvero il trend

Ha preso il via in Francia e, da circa un anno, in Italia ha fatto capolino a Napoli per poi dilagare, nel vero senso della parola. Grazie ai social la frutta realistica è diventata un must per migliaia di consumatori e, di conseguenza, per i professionisti dell’arte dolce. Oggi rappresenta un vero fenomeno di produzione e vendita. Una domanda che, a memoria, non ha mai avuto uguali.

Frutta realistica, il fenomeno social che ha conquistato la pasticceria

Si tratta di monoporzioni che riproducono un frutto, una riproduzione illusoria, perché all’interno troviamo lavorazioni diverse: stratificazioni e consistenze che si rifanno però al frutto di riferimento. Il guscio esterno è un blend di cioccolato fuso o burro di cacao che crea un film protettivo. L’universo social ha fatto da cassa di risonanza e ha creato una tendenza potente, un richiamo che per i consumatori sembra irresistibile.

La frutta realistica, monoporzioni che riproducono un frutto, pur con lavorazioni diverse all'interno

La frutta realistica, monoporzioni che riproducono un frutto, pur con lavorazioni diverse all'interno

C’è da dire che queste lavorazioni per la pasticceria contemporanea non sono una novità. Richiedono un tempo dedicato più lungo e un lavoro artigianale complesso. Ma il fenomeno non dà tregua e per certi aspetti si rivela un’opportunità. I social e la domanda creano il mercato e il prezzo di vendita vola, con un incremento di circa il 40% rispetto alle monoporzioni tradizionali. Una novità che genera curiosità e per noi una sfida creativa che sa esaltare la fantasia. Il cassetto, anche di chi stava attraversando un momento di stasi, ringrazia.

Prezzi, creatività e futuro: quanto durerà il successo della frutta realistica

Non ci si deve però focalizzare solo su questa dinamica di produzione perché, quella tradizionale, anche sul fronte della pasticceria contemporanea, deve essere sempre a portata di cliente. In molti si domandano quanto avrà ancora da dire la frutta realistica.

I pensieri e i giudizi si affollano e sono discordanti. Come opinione personale penso che sarà in rialzo ancora per tutta l’estate, poi si dovrà ridimensionare. Anche per il costo sostenuto che non tutte le famiglie possono e vogliono permettersi. In ogni caso la frutta realistica ha dato una scossa positiva al nostro settore, una ventata di aria fresca che ha saputo rigenerare lo spirito creativo e in molti casi il ritmo della quotidianità.