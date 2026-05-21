Il segreto dei locali di successo? Spesso è (anche) nella divisa

Quando si apre o si rinnova un locale, ogni scelta viene ponderata con attenzione: si selezionano attrezzature performanti, si studia l’interior design, si definisce il concept gastronomico, si costruisce un’identità visiva coerente, si cura l’illuminazione e persino la mise en place. Tutto contribuisce a creare un’esperienza memorabile per il cliente. Eppure, c’è un elemento spesso sottovalutato che incide in modo diretto sulla percezione finale dell’ospite e sull’efficienza operativa del personale: la divisa. Le uniformi non sono semplici abiti da lavoro, ma veri e propri strumenti strategici.
Raccontano lo stile del locale, rafforzano l’identità del team, trasmettono professionalità e coerenza. Una brigata ben vestita comunica ordine, attenzione al dettaglio e qualità ancora prima che arrivi il primo piatto in tavola. Allo stesso tempo, capi progettati con cura migliorano il comfort e la libertà di movimento, incidendo positivamente sulle performance quotidiane di cucina e sala. In questo scenario, scegliere un fornitore affidabile fa la differenza.
Giblor’s abbigliamento professionale: qualità e posizionamento internazionale
Giblor’s rappresenta oggi un punto di riferimento nell’abbigliamento professionale di alta gamma per i settori Horeca Chefwear, medicale e wellness. Scegliere Giblor’s significa affidarsi a un partner solido, strutturato e orientato al business, capace di supportare concretamente distributori e professionisti della ristorazione nella crescita quotidiana.
Parte di un gruppo industriale con oltre 70 milioni di euro di fatturato, che comprende realtà consolidate come Rossini 1969 e Willax GmbH, il brand unisce la forza di una struttura internazionale alla cura derivante da una lunga tradizione aziendale, garantendo affidabilità, continuità e visione strategica.
Collezioni Giblor’s Made in Italy: ampiezza di gamma e design funzionale
Uno dei principali punti di forza di Giblor’s è l’ampiezza della gamma. Con quasi 6.000 referenze, il brand offre soluzioni complete per cucina, sala, hotellerie, medicale e wellness, coprendo tutte le esigenze di stile e di prezzo. Ogni capo nasce da un’attenta ricerca sui materiali e da una cura sartoriale che trasforma l’abbigliamento professionale in strumento in grado di valorizzare chi lo indossa. Il design Made in Italy, la qualità dei tessuti e l’attenzione ai dettagli permettono a ogni professionista di esprimere la propria identità con stile, senza compromessi.
Capi come la giacca Ascanio della Collezione Elegance di Giblor’s, realizzata in Tencel™ elasticizzato, leggero e resistente, studiata per offrire comodità e massima agilità. Oppure ancora, le giacche Leonardo e Alba, della Collezione Glamour di Giblor’s: eleganza senza tempo che avvolge chi le indossa. Il tessuto morbido e leggero accarezza la pelle, mentre la texture naturale del lino bollito trasmette una sensazione di freschezza.
Giblor’s e il valore di un servizio consulenziale per i propri partner
A questo si affianca un servizio clienti altamente qualificato e una rete vendita specializzata, pronta ad affiancare partner e distributori con un approccio consulenziale: dalla scelta dei capi più adatti fino alla costruzione di assortimenti coerenti con il posizionamento e le esigenze del cliente finale. Il valore del brand Giblor’s è confermato dalle scelte di alcuni dei principali protagonisti della ristorazione e dell’ospitalità.
Da quasi 20 anni, prestigiosi chef come Massimo Bottura si affidano a Giblor’s, così come importanti istituzioni del settore, tra cui la Maestro Martino Academy di Carlo Cracco, la S. Pellegrino Young Chef Academy e la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria. Numerose aziende di primo piano, come Esselunga, Nestlé, Rana, Illy, MyChef, GrandVision e S. Pellegrino, scelgono Giblor’s per vestire il proprio personale, riconoscendo nel brand soluzioni professionali che coniugano funzionalità e stile.
Logistica e rapidità: il modello operativo Giblor’s per il settore horeca
Infine, ma non meno importante, Giblor’s garantisce un servizio logistico di eccellenza. Grazie a un magazzino automatizzato di ultima generazione, il brand è in grado di evadere gli ordini in pochissime ore, assicurando puntualità e precisione.
Un vantaggio concreto per gli operatori del settore, che possono contare su disponibilità costante e tempi certi, elementi fondamentali per rispondere con tempestività alle esigenze del mercato. Investire in uniformi professionali firmate Giblor’s significa rafforzare immagine, identità e competitività, trasformando ogni dettaglio in valore concreto per il successo del locale. Una scelta strategica che unisce stile, funzionalità e qualità per distinguersi ogni giorno.
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