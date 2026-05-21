Il segreto dei locali di successo? Spesso è (anche) nella divisa

Quando si apre o si rinnova un locale, ogni scelta viene ponderata con attenzione: si selezionano attrezzature performanti, si studia l’interior design, si definisce il concept gastronomico, si costruisce un’identità visiva coerente, si cura l’illuminazione e persino la mise en place. Tutto contribuisce a creare un’esperienza memorabile per il cliente. Eppure, c’è un elemento spesso sottovalutato che incide in modo diretto sulla percezione finale dell’ospite e sull’efficienza operativa del personale: la divisa. Le uniformi non sono semplici abiti da lavoro, ma veri e propri strumenti strategici.

Nel mondo della ristorazione, le uniformi possono essere veri e propri strumenti strategici

Nel mondo della ristorazione, le uniformi possono essere veri e propri strumenti strategici

Raccontano lo stile del locale, rafforzano l’identità del team, trasmettono professionalità e coerenza. Una brigata ben vestita comunica ordine, attenzione al dettaglio e qualità ancora prima che arrivi il primo piatto in tavola. Allo stesso tempo, capi progettati con cura migliorano il comfort e la libertà di movimento, incidendo positivamente sulle performance quotidiane di cucina e sala. In questo scenario, scegliere un fornitore affidabile fa la differenza.

Giblor’s abbigliamento professionale: qualità e posizionamento internazionale

Giblor’s rappresenta oggi un punto di riferimento nell’abbigliamento professionale di alta gamma per i settori Horeca Chefwear, medicale e wellness. Scegliere Giblor’s significa affidarsi a un partner solido, strutturato e orientato al business, capace di supportare concretamente distributori e professionisti della ristorazione nella crescita quotidiana.

Parte di un gruppo industriale con oltre 70 milioni di euro di fatturato, che comprende realtà consolidate come Rossini 1969 e Willax GmbH, il brand unisce la forza di una struttura internazionale alla cura derivante da una lunga tradizione aziendale, garantendo affidabilità, continuità e visione strategica.

Collezioni Giblor’s Made in Italy: ampiezza di gamma e design funzionale

Uno dei principali punti di forza di Giblor’s è l’ampiezza della gamma. Con quasi 6.000 referenze, il brand offre soluzioni complete per cucina, sala, hotellerie, medicale e wellness, coprendo tutte le esigenze di stile e di prezzo. Ogni capo nasce da un’attenta ricerca sui materiali e da una cura sartoriale che trasforma l’abbigliamento professionale in strumento in grado di valorizzare chi lo indossa. Il design Made in Italy, la qualità dei tessuti e l’attenzione ai dettagli permettono a ogni professionista di esprimere la propria identità con stile, senza compromessi.

La giacca Ascanio della Collezione Elegance di Giblor’s, realizzata in Tencel™

La giacca Ascanio della Collezione Elegance di Giblor’s, realizzata in Tencel™

Capi come la giacca Ascanio della Collezione Elegance di Giblor’s, realizzata in Tencel™ elasticizzato, leggero e resistente, studiata per offrire comodità e massima agilità. Oppure ancora, le giacche Leonardo e Alba, della Collezione Glamour di Giblor’s: eleganza senza tempo che avvolge chi le indossa. Il tessuto morbido e leggero accarezza la pelle, mentre la texture naturale del lino bollito trasmette una sensazione di freschezza.

Giblor’s e il valore di un servizio consulenziale per i propri partner

A questo si affianca un servizio clienti altamente qualificato e una rete vendita specializzata, pronta ad affiancare partner e distributori con un approccio consulenziale: dalla scelta dei capi più adatti fino alla costruzione di assortimenti coerenti con il posizionamento e le esigenze del cliente finale. Il valore del brand Giblor’s è confermato dalle scelte di alcuni dei principali protagonisti della ristorazione e dell’ospitalità.

La giacca firmata Giblor's per la S. Pellegrino Young Chef Academy

La giacca firmata Giblor's per la S. Pellegrino Young Chef Academy

Da quasi 20 anni, prestigiosi chef come Massimo Bottura si affidano a Giblor’s, così come importanti istituzioni del settore, tra cui la Maestro Martino Academy di Carlo Cracco, la S. Pellegrino Young Chef Academy e la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria. Numerose aziende di primo piano, come Esselunga, Nestlé, Rana, Illy, MyChef, GrandVision e S. Pellegrino, scelgono Giblor’s per vestire il proprio personale, riconoscendo nel brand soluzioni professionali che coniugano funzionalità e stile.

Logistica e rapidità: il modello operativo Giblor’s per il settore horeca

Infine, ma non meno importante, Giblor’s garantisce un servizio logistico di eccellenza. Grazie a un magazzino automatizzato di ultima generazione, il brand è in grado di evadere gli ordini in pochissime ore, assicurando puntualità e precisione.

Il magazzino automatizzato di Giblor's

Il magazzino automatizzato di Giblor's

Un vantaggio concreto per gli operatori del settore, che possono contare su disponibilità costante e tempi certi, elementi fondamentali per rispondere con tempestività alle esigenze del mercato. Investire in uniformi professionali firmate Giblor’s significa rafforzare immagine, identità e competitività, trasformando ogni dettaglio in valore concreto per il successo del locale. Una scelta strategica che unisce stile, funzionalità e qualità per distinguersi ogni giorno.