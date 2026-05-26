Milano Ristorazione porta “Chef Ambrogio” in 70mila scuole cittadine

Sono 70mila i nuovi libretti educativi “In cucina con Chef Ambrogio” distribuiti nelle scuole servite da Milano Ristorazione, società in-house del Comune di Milano che prepara ogni giorno oltre 77mila pasti destinati alle mense scolastiche cittadine. L’iniziativa, sviluppata insieme all’Area Food Policy del Comune di Milano con il supporto di Fondazione Cariplo, punta a rafforzare la diffusione di una maggiore consapevolezza sul tema della alimentazione sana e sostenibile tra bambini e famiglie. Il libretto raccoglie ricette presenti nei menu scolastici, approfondimenti sugli ingredienti e suggerimenti pratici da riproporre anche in ambito domestico. Un progetto che amplia il percorso educativo promosso nelle scuole milanesi, trasformando il momento del pasto in un’occasione di apprendimento e partecipazione.

Da sinistra, Davide Vincenzo Dell’Acqua, presidente di Milano Ristorazione, la vicesidaca di Milano Anna Scavuzzo e Mattia Abdu, Presidente del Municipio 1 di Milano

Da sinistra, Davide Vincenzo Dell’Acqua, presidente di Milano Ristorazione, la vicesidaca di Milano Anna Scavuzzo e Mattia Abdu, Presidente del Municipio 1 di Milano

Per celebrare l’iniziativa è stato organizzato un pranzo condiviso alla presenza della vicesindaca con delega all’Educazione e alla Food Policy Anna Scavuzzo, del presidente di Milano Ristorazione Davide Vincenzo Dell’Acqua, degli alunni, degli insegnanti e del personale scolastico. «Il libretto dedicato alle ricette e ai consigli di Chef Ambrogio - spiega la vicesindaca Anna Scavuzzo - è un altro dei tanti progetti che abbiamo realizzato nel corso dell'anno con il supporto di Milano Ristorazione, confermando l’impegno nella promozione di una cultura del cibo sano e sostenibile, in linea con gli obiettivi della Food Policy Una consapevolezza che si raggiunge imparando con il divertimento, come ci permette di fare Chef Ambrogio che è diventato un vero e proprio personaggio delle nostre mense. Ci prepariamo all’estate e regaliamo ai bambini e alle bambine un libretto che li invita, col gioco, a proseguire le attenzioni verso pasti equilibrati e ricette sane, anche a casa e in famiglia: noi continueremo nei centri estivi e nelle case vacanza».

Educazione alimentare nelle scuole di Milano: coinvolti oltre 20mila studenti

Nel corso dell’anno scolastico oltre 20mila bambine e bambini hanno preso parte ai progetti di educazione alimentare promossi da Milano Ristorazione. Tra le iniziative più partecipate si conferma “Frutta a metà mattina”, il programma che anticipa il consumo della frutta durante l’intervallo scolastico per incentivare abitudini alimentari più equilibrate. Nel 2025/2026 il progetto ha coinvolto 44 scuole dell’infanzia, 47 scuole primarie e 4 scuole secondarie di primo grado, raggiungendo 917 classi e quasi 19mila alunni.

Il libretto "In cucina con Chef Ambrogio” distribuito nelle scuole servite da Milano Ristorazione

Il libretto "In cucina con Chef Ambrogio” distribuito nelle scuole servite da Milano Ristorazione

L’obiettivo è favorire una maggiore attenzione verso il consumo quotidiano di frutta e promuovere corretti stili alimentari sin dall’infanzia. Parallelamente è proseguito anche il progetto “Sacchetto Salvamerenda”, dedicato alla riduzione dello spreco alimentare. Milano Ristorazione ha distribuito 23.970 sacchetti lavabili e riutilizzabili in 114 scuole cittadine, offrendo agli studenti la possibilità di portare con sé il cibo non consumato durante il pranzo.

Laboratori e percorsi didattici per conoscere il valore del cibo

Tra le attività più apprezzate rientrano anche i “Laboratori materie prime”, realizzati insieme ai fornitori per avvicinare gli studenti alla conoscenza dei prodotti utilizzati nei menu scolastici. Pane, pomodoro, frutta e verdura sono stati al centro di visite negli stabilimenti produttivi e di attività laboratoriali e teatrali organizzate presso la Centrale dell’Acqua di Milano, anche in collaborazione con MM.

Il progetto ha coinvolto 538 utenti appartenenti a 9 scuole primarie, offrendo esperienze dirette finalizzate a valorizzare il percorso che porta gli alimenti dalla produzione alla tavola. «I risultati di quest’anno scolastico - dichiara Davide Vincenzo Dell’Acqua, Presidente di Milano Ristorazione - confermano il valore di un lavoro quotidiano che va oltre la preparazione dei pasti e coinvolge educazione, sostenibilità e attenzione alle esigenze di tutta la nostra utenza. Attraverso i progetti realizzati nelle scuole abbiamo accompagnato migliaia di bambine e bambini in percorsi dedicati alla corretta alimentazione, alla riduzione dello spreco e alla scoperta del valore del cibo».

Inclusione alimentare e sostenibilità nelle mense scolastiche

Ampia partecipazione anche per “Tutti a tavola, mangiando si impara”, il percorso esperienziale che ha coinvolto circa 950 bambini e 90 tra insegnanti, educatrici ed educatori delle scuole dell’infanzia e primarie. Il progetto ha previsto laboratori, webinar, orti didattici e visite ai centri cucina e alle cascine del territorio. Per le scuole dell’infanzia è proseguita inoltre l’esperienza “Apparecchiatura e sbucciatura”, attiva da tre anni nell’ambito del programma “Tutti a tavola: mangiando si impara” e sviluppata insieme al progetto europeo School Food 4 Change. Nell’ultimo anno scolastico hanno partecipato 369 bambini provenienti da 28 scuole dell’infanzia.

Oltre all'iniziativa “In cucina con Chef Ambrogio” sono molteplici le attività divulgative e di educazione alimentare promosse da Milano Ristorazione nelle scuole meneghine

Oltre all'iniziativa “In cucina con Chef Ambrogio” sono molteplici le attività divulgative e di educazione alimentare promosse da Milano Ristorazione nelle scuole meneghine

Sul fronte dell’inclusione alimentare, Milano Ristorazione ha distribuito oltre 65mila pasti completamente senza glutine durante la Settimana Nazionale della Celiachia, confermando l’attenzione verso esigenze alimentari specifiche e percorsi di refezione sempre più accessibili.

Spazio infine anche alla valorizzazione della gastronomia lombarda con il progetto “La tradizione in tavola”, che ha riportato nei refettori dolci simbolo del territorio come panettoncino e chiacchiere, contribuendo a far conoscere agli studenti alcune delle specialità più rappresentative della cultura culinaria regionale.