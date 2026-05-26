Ristoranti, hotel e bar: perché controllare i fornitori oggi vale più del menu

C’è una scena simbolica ne “The Godfather” (1972) del regista Francis Ford Coppola - distribuito in Italia come Il Padrino - in cui Don Vito Corleone stringe un accordo con gli altri “capifamiglia”. Una stretta di mano, una parola data, l’onore che suggella il patto. Nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza, per anni molti rapporti con i fornitori hanno funzionato esattamente così: sulla fiducia personale. «Mi fido del mio macellaio», «quel caseificio lavora con noi da vent’anni». Con l’entrata in vigore della Legge n. 75/2026, però, la fiducia da sola non basta più a proteggere un ristorante, un hotel o un wine bar.

Nel film “Il Padrino”, per Vito Corleone è sufficiente fidarsi del proprio macellaio. Ma oggi, per gli operatori Horeca, la fiducia non basta più

Nel film “Il Padrino”, per Vito Corleone è sufficiente fidarsi del proprio macellaio. Ma oggi, per gli operatori Horeca, la fiducia non basta più

Se un fornitore consegna un lotto irregolare o una falsa Dop e quel prodotto viene trovato durante un controllo ispettivo nella cella frigorifera del locale, la responsabilità amministrativa e organizzativa può ricadere anche sull’azienda acquirente nell’ambito del D.lgs. 231/2001. Tradotto in termini concreti: non sarà più sufficiente dichiarare “non lo sapevo”. Diventa fondamentale dimostrare di avere adottato controlli, procedure e verifiche preventive sulla filiera. L’Azione 2 dello “Scudo Alimentare” consiste quindi nel blindare la catena di fornitura, trasformando la fiducia commerciale in garanzie documentate e protocolli di controllo.

Come ridurre il rischio fornitore

Un’impresa Horeca strutturata non può più limitarsi a verificare il prezzo o la data di scadenza indicata sulla bolla. La conformità della filiera diventa parte integrante della tutela aziendale.

Clausole di manleva e responsabilità contrattuale

Ogni contratto di fornitura dovrebbe prevedere specifiche clausole di conformità normativa. Il fornitore deve dichiarare che la merce consegnata rispetta la disciplina vigente in materia agroalimentare, tracciabilità e autenticità delle produzioni certificate. Per le realtà più strutturate, è opportuno prevedere anche clausole di manleva che obblighino il fornitore a risarcire il locale in caso di danni economici, sanzioni o contestazioni derivanti da irregolarità della merce consegnata.

Qualifica e verifica dei fornitori

La selezione dei partner commerciali diventa oggi una misura preventiva essenziale. Creare un elenco interno di “fornitori qualificati” consente di documentare le verifiche effettuate dalla società. Tra gli elementi da richiedere:

certificazioni di filiera;

documentazione Dop e Igp;

eventuale Modello 231 aziendale;

dichiarazioni MOCA;

sistemi di rintracciabilità interna.

Se un operatore mostra resistenze nel fornire documentazione minima di conformità, quel soggetto rappresenta un potenziale rischio per l’azienda.

Il momento dello scarico rappresenta la vera linea di confine della responsabilità aziendale

Il momento dello scarico rappresenta la vera linea di confine della responsabilità aziendale

Il controllo allo scarico merci

Il momento dello scarico rappresenta la vera linea di confine della responsabilità aziendale. Il personale di cucina o magazzino deve essere formato per effettuare verifiche immediate:

integrità dei sigilli;

corrispondenza tra lotti ed etichette;

temperatura dei prodotti;

coerenza tra documenti di trasporto e merce consegnata.

Una non conformità individuata e contestata subito può evitare problemi molto più gravi in fase ispettiva.

Check-list pratica per ristoranti e hotel Area operativa Cosa verificare Azione pratica immediata Obiettivo Contratti fornitori Presenza di clausole sulla conformità normativa Aggiornare i contratti con clausole di manleva e responsabilità Ridurre il rischio economico e legale Qualifica fornitori Certificazioni DOP, IGP, MOCA e tracciabilità Creare un elenco interno di fornitori qualificati Rafforzare il controllo della filiera Accettazione merci Integrità dei sigilli e corrispondenza dei lotti Formare il personale allo scarico merci Bloccare le non conformità all’ingresso Documentazione Presenza e archiviazione digitale delle certificazioni Organizzare fascicoli digitali per ogni fornitore Facilitare verifiche e controlli ispettivi Direzione e compliance Allineamento tra acquisti, HACCP e Modello 231 Coinvolgere OdV e consulenti qualità nei controlli Integrare la filiera nel sistema di prevenzione aziendale

Il consiglio pratico per il ristoratore

Un buon punto di partenza consiste nell’analizzare i principali fornitori del locale: carne, pesce, latticini, vino, olio e prodotti certificati. Sono proprio queste categorie a concentrare i maggiori rischi reputazionali e sanzionatori. Aggiornare oggi i contratti e le procedure di acquisto significa costruire una barriera preventiva capace di tutelare il valore dell’impresa e la credibilità del brand. Dopo aver blindato la filiera, il passo successivo sarà guardare direttamente il menu e il modo in cui i prodotti vengono raccontati al cliente. Perché nella nuova normativa anche le parole - “artigianale”, “nostrano”, “tipo”, “stile” - possono trasformarsi in un rischio. E sarà proprio questo il tema della prossima puntata.

L’autore tiene a precisare che il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza legale o professionale. Per l’adeguamento ai modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 e alla normativa agroalimentare si raccomanda di avvalersi del supporto di professionisti qualificati. I riferimenti cinematografici e le eventuali immagini illustrative sono utilizzati esclusivamente a fini di commento culturale, critica cinematografica e approfondimento giornalistico.

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