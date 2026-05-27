La rivoluzione dei menu: addio alle parole fuorilegge come “artigianale” e “fatto in casa”

C’è una scena del Regista Camillo Mastrocinque girata nel 1956 entrata nella storia del cinema italiano in cui Totò e Peppino De Filippo, seduti a un tavolino, dettano la celebre lettera alla “malafemmina”. Un susseguirsi di parole enfatiche, frasi fumose e punteggiatura creativa costruite più per impressionare che per comunicare davvero qualcosa. In molti menu della ristorazione contemporanea capita spesso qualcosa di simile: descrizioni evocative, richiami territoriali generici, termini suggestivi e aggettivi utilizzati come strumenti di marketing. Fino a ieri era considerata semplice comunicazione commerciale. Con l’entrata in vigore della Legge n. 75/2026, invece, certe formule rischiano di trasformarsi in contestazioni per “commercio con segni mendaci” o frode in commercio, con possibili ricadute anche sul piano della responsabilità organizzativa prevista dal D.lgs. 231/2001.

In molti menu della ristorazione contemporanea capita di trovare descrizioni territoriali generiche e termini suggestivi. Un po' come nella lettera di Totò e Peppino alla malafemmina

In molti menu della ristorazione contemporanea capita di trovare descrizioni territoriali generiche e termini suggestivi. Un po' come nella lettera di Totò e Peppino alla malafemmina

La nuova normativa segna quindi una svolta culturale per il mondo Horeca: il menu non è più soltanto uno strumento di vendita, ma un vero documento informativo che deve essere coerente con ciò che il locale acquista, conserva e serve realmente al cliente. L’Azione 3 dello “Scudo Alimentare” consiste proprio in questo: avviare una revisione completa del linguaggio utilizzato nei menu, nelle carte dei vini e nelle comunicazioni di sala.

Le parole che oggi possono diventare un rischio

La prima area critica riguarda l’utilizzo di termini evocativi o ambigui accostati a prodotti tutelati.

Espressioni come:

“tipo”;

“stile”;

“gusto”;

“simil”;

“alla maniera di”

possono generare equivoci quando richiamano prodotti Dop o Igp non realmente utilizzati nella preparazione. Se un ingrediente non è certificato, deve essere indicato con il suo nome reale e generico, evitando richiami a denominazioni protette.

Gli aggettivi che richiedono prove documentali

Anche parole apparentemente innocue come:

“nostrano”;

“artigianale”;

“locale”;

“di nostra produzione”;

“fatto in casa”

Devono poter essere supportate da elementi verificabili. Oggi la trasparenza non riguarda soltanto la qualità percepita, ma la capacità concreta di dimostrare origine, provenienza e modalità produttiva delle materie prime. Un menu non coerente con le fatture d’acquisto o con i prodotti realmente presenti in cucina può diventare un elemento critico durante un’ispezione.

Il nuovo principio è chiaro: ciò che viene scritto sul menu deve corrispondere esattamente a ciò che entra in cucina

Il nuovo principio è chiaro: ciò che viene scritto sul menu deve corrispondere esattamente a ciò che entra in cucina

Fresco, abbattuto o surgelato: la trasparenza è obbligatoria

Uno degli aspetti più sensibili resta la corretta indicazione dello stato fisico degli alimenti. Il consumatore deve poter sapere se il prodotto servito è:

fresco;

abbattuto;

congelato;

surgelato all’origine.

La mancata indicazione dell’asterisco o delle informazioni obbligatorie continua a rappresentare una delle contestazioni più frequenti nel settore della ristorazione.

Check-list pratica per ristoranti e hotel Area del menu Cosa verificare Azione pratica immediata Obiettivo Prodotti DOP e IGP Corrispondenza tra menu e fatture d’acquisto Eliminare richiami impropri a denominazioni protette Evitare contestazioni per segni mendaci Aggettivi commerciali Uso di termini come “artigianale” o “nostrano” Conservare documentazione a supporto delle dichiarazioni Rafforzare trasparenza e credibilità Prodotti surgelati Presenza dell’asterisco e delle indicazioni obbligatorie Aggiornare menu e registro ingredienti Ridurre il rischio di frode in commercio Sala e comunicazione Coerenza tra informazioni verbali e ingredienti reali Formare il personale di sala sulle diciture corrette Evitare dichiarazioni inesatte al cliente Gestione variazioni Modifiche ingredienti durante il servizio Prevedere procedure immediate di aggiornamento delle comande Garantire tracciabilità e correttezza informativa

La regola della “corrispondenza millimetrica”

Il principio guida della nuova compliance alimentare può essere riassunto così: ciò che viene scritto sul menu deve corrispondere esattamente a ciò che entra in cucina. Se un piatto riporta “Mozzarella di Bufala Campana Dop”, quella stessa dicitura deve comparire nei documenti di acquisto e nella merce realmente utilizzata. Allo stesso modo, se durante il servizio un ingrediente certificato termina, il personale di sala deve essere istruito a comunicarlo immediatamente al cliente, evitando sostituzioni non dichiarate. La trasparenza diventa quindi parte integrante dell’esperienza gastronomica e della reputazione del locale. Dopo aver blindato la filiera e riscritto il linguaggio del menu, il passo successivo sarà organizzare le procedure interne dell’azienda: protocolli, controlli e regole operative capaci di costruire il vero “scudo” organizzativo della 231. Ed è proprio questo il tema della prossima puntata.

L'autore tiene a precisare che il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza legale o professionale. Per l’adeguamento ai modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 e alla normativa agroalimentare si raccomanda di avvalersi del supporto di professionisti qualificati. I riferimenti cinematografici e le eventuali immagini illustrative sono utilizzati esclusivamente a fini di commento culturale, critica cinematografica e approfondimento giornalistico.

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