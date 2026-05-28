La coppa da Champagne che resiste a 1000 lavaggi: la sfida del vetro italiano

Nel mercato dello Champagne, RCR Cristalleria Italiana racconta l’eleganza del brindisi con la coppa della collezione Melodia, pensata per esaltare ogni sfumatura delle bollicine. Linee armoniose, equilibrio perfetto e una leggerezza studiata nei minimi dettagli trasformano ogni degustazione in un’esperienza sensoriale completa.

Il bicchiere per champagne RCR Melodia, pensato per esaltare ogni sfumatura delle bollicine

Il bicchiere per champagne RCR Melodia, pensato per esaltare ogni sfumatura delle bollicine

Melodia unisce brillantezza, trasparenza e resistenza, garantendo performance elevate e sostenibilità. La forma della coppa valorizza perlage, profumi e complessità aromatica dello Champagne, accompagnando il gesto del brindisi con stile e raffinatezza.

Il punto di forza di Melodia è la perfetta combinazione di estetica retrò e robustezza, ideale per mise en place moderna e occasioni speciali. Realizzata interamente in Italia, questa linea è un simbolo di eleganza e artigianalità.

Luxion® e design italiano: perché Melodia valorizza ogni brindisi

La linea Melodia è realizzata in Luxion®, il vetro sonoro superiore brevettato da RCR e 100% riciclabile. L'utilizzo di ossidi nobili all'interno della formula del materiale garantisce un alto livello qualitativo visibile a occhio nudo e riscontrabile nella trasparenza, brillantezza e sonorità dei prodotti.

La linea Melodia è realizzata in Luxion®, il vetro sonoro superiore brevettato da RCR e 100% riciclabile

La linea Melodia è realizzata in Luxion®, il vetro sonoro superiore brevettato da RCR e 100% riciclabile

Estremamente resistente, è pensato sia per un utilizzo professionale nel mondo Horeca che casalingo. Un vetro che presenta una maggiore resistenza all'azione dei detergenti e un'eccellente resistenza e stabilità ai lavaggi in lavastoviglie, superando la soglia dei 1000 lavaggi reali senza alcuna traccia di opacizzazione.