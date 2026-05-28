Delivery, il vero problema dei ristoranti è la gestione (non le vendite)

Negli ultimi anni il food delivery ha cambiato profondamente il modo in cui i ristoranti si relazionano con i propri clienti. Anche se esisteva già prima della pandemia, i periodi di lockdown hanno dato una spinta incredibile a questo canale, che si è mantenuto in crescita negli anni, arrivando a diventare una componente stabile e sempre più rilevante del business dei ristoratori e contribuendo a ridefinire modelli operativi da una parte e aspettative di servizio dall'altra.

Il food delivery ormai rappresenta il 22% della spesa totale della ristorazione

Il food delivery ormai rappresenta il 22% della spesa totale della ristorazione

In un settore come l’Horeca - che in Italia vale ormai oltre 100 miliardi di euro - la crescita del delivery si inserisce in un contesto competitivo in cui efficienza, velocità e controllo dei costi sono fattori sempre più decisivi. Secondo i dati diffusi da Euromonitor, il delivery rappresenta oggi circa il 22% della spesa globale nella ristorazione: un dato che ne conferma e sottolinea il peso all’interno delle dinamiche del comparto.

Delivery nella ristorazione: criticità operative e gestione multi-piattaforma

Se da un lato il potenziale del delivery come volano del business è evidente, dall’altro la sua gestione operativa resta comunque una delle principali criticità per gli operatori. La moltiplicazione delle piattaforme, l’aggiornamento dei menu su più canali, la gestione degli ordini in tempo reale e, in molti casi, il coordinamento dei rider, rischiano di tradursi in un sistema frammentato, con un impatto negativo direttamente su efficienza e marginalità.

Una gestione centralizzata permette la modifica dei menu contemporaneamente su più piattaforme

Una gestione centralizzata permette la modifica dei menu contemporaneamente su più piattaforme

Per gestire questa complessità, diventa fondamentale poter contare su piattaforme integrate, affidandosi a strumenti e partner tecnologici in grado di semplificare la gestione quotidiana, come Cassa in Cloud. La suite di TeamSystem è infatti in grado di trasformare le attività nel settore Horeca, semplificando il lavoro quotidiano e coordinando l’intero flusso del delivery, svincolando anche i ristoratori da incombenze e complessità non necessarie, lasciandoli liberi di concentrarsi sul far crescere il loro business.

Gestione centralizzata, il nuovo modello del delivery

Il punto di partenza è la centralizzazione: tutti gli ordini provenienti dalle principali piattaforme - come Just Eat, Glovo e Deliveroo - confluiscono in un’unica interfaccia, insieme a quelli ricevuti telefonicamente o tramite app proprietarie. Un unico ambiente operativo che consente di monitorare in tempo reale lo stato delle comande, dalla ricezione alla preparazione, fino alla consegna.

Un sistema come Cassa in Cloud di TeamSystem consente di monitorare in tempo reale lo stato delle comande, anche da canali e piattaforme differenti

Un sistema come Cassa in Cloud di TeamSystem consente di monitorare in tempo reale lo stato delle comande, anche da canali e piattaforme differenti

A questo si aggiunge la gestione centralizzata di menu e listini: aggiornare una sola volta le informazioni, sincronizzandole automaticamente su tutti i canali, significa ridurre drasticamente errori, incoerenze e tempi operativi, con un impatto diretto sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione del cliente.

Intelligenza artificiale, dati e decisioni strategiche per il food service

Anche in questo contesto, il ruolo dell’Intelligenza Artificiale sta diventando progressivamente sempre più centrale. L’analisi dei dati di vendita, delle fasce orarie più performanti e delle modalità di consumo consente infatti di supportare il ristoratore nelle decisioni strategiche: dalla composizione del menu delivery alla gestione dei picchi di domanda, fino all’ottimizzazione delle risorse.

Il risultato è un modello in cui tecnologia e operatività si integrano per trasformare il delivery da elemento complesso da gestire a leva concreta di crescita. Più controllo sui processi, maggiore efficienza e una visione completa del business permettono infatti di migliorare non solo il servizio, ma anche la marginalità. E in un mercato sempre più competitivo, la capacità di gestire in modo integrato tutti i canali di vendita non rappresenta più un vantaggio accessorio, ma una condizione necessaria per restare competitivi.