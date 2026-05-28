L’outdoor che vale come una stanza in più: il nuovo standard dei locali di lusso

Dal 1978 Unopiù rappresenta un punto di riferimento internazionale nel settore dell’arredo outdoor di design, con una proposta capace di coniugare eleganza, qualità e funzionalità. L’azienda italiana ha costruito nel tempo una visione precisa: trasformare gli spazi esterni in vere e proprie “stanze in più”, arredate con la stessa attenzione e cura dedicate all’interior design. Un approccio che oggi trova piena applicazione anche nel canale professionale e horeca, dove terrazze, rooftop, dehors e giardini sono diventati elementi strategici dell’esperienza di ospitalità.

Dehors e giardini sono diventati elementi strategici dell’esperienza di ospitalità, come al Mandarin Hotel di Blevio, sul Lago di Como

Dehors e giardini sono diventati elementi strategici dell’esperienza di ospitalità, come al Mandarin Hotel di Blevio, sul Lago di Como

Grazie a collezioni complete di arredi outdoor, strutture e complementi, Unopiù è in grado di offrire soluzioni su misura per hotel, resort, ristoranti, beach club e location di alto profilo. Dalle sedute ai tavoli, dalle pergole agli accessori, ogni proposta nasce per valorizzare gli spazi outdoor attraverso un equilibrio tra estetica e resistenza, con materiali selezionati per garantire durata e performance anche in condizioni climatiche estreme.

Arredo outdoor per hotel e ristoranti: materiali premium e soluzioni contract

Uno dei punti di forza dell’azienda è la capacità di interpretare stili differenti, dal classico al contemporaneo, collaborando con designer internazionali e proponendo collezioni senza tempo, pensate per mantenere nel lungo periodo valore estetico e qualità costruttiva. Unopiù è oggi l’unico player del settore outdoor design capace di offrire un assortimento così ampio di materiali premium: teak, alluminio, ferro battuto e corda si trasformano in progetti coerenti e personalizzabili, ideali per soddisfare le esigenze del mondo contract.

L'elegante esterno del Seta Restaurant di Milano

L'elegante esterno del Seta Restaurant di Milano

Nel corso degli anni l’azienda ha arredato alcune delle più prestigiose strutture dell’hotellerie internazionale, tra cui Bulgari Hotel, Mandarin Oriental, Four Seasons Resort Hawaii, Borgo Egnazia, Falkensteiner, W Poltu Quatu e Langosteria. Collaborazioni che confermano la capacità di Unopiù di dialogare con il settore horeca offrendo non solo prodotti, ma una vera cultura dell’outdoor living. Di tutto questo parliamo col ceo di Unopiù, Beniamino Garofalo.

Intervista a Beniamino Garofalo, ceo di Unopiù Come sta cambiando il modo di vivere gli spazi outdoor durante l’estate? “ Vediamo un’estate sempre più vissuta all’aperto, ma in modo diverso rispetto al passato. Le persone cercano luoghi rilassati, accoglienti, dove stare bene più a lungo. Per Unopiù l’outdoor è da sempre una ‘stanza in più’: uno spazio da vivere con la stessa qualità e naturalezza degli interni, tra terrazze, giardini, dehors e bordi piscina ” Beniamino Garofalo, ceo di Unopiù Quanto conta oggi il dehors nell’identità di hotel e ristoranti? “ Oggi il dehors è centrale. Non è più uno spazio aggiuntivo, ma parte dell’identità del luogo. Spesso è il primo ambiente che l’ospite vive e ricorda. Per questo cresce l’attenzione verso arredi, luce, tessuti e materiali capaci di creare continuità tra interno ed esterno ” Outdoor horeca: spazi living e arredi su misura per la nuova ospitalità Come stanno evolvendo gli spazi outdoor nella ristorazione? “ La ristorazione cerca spazi esterni sempre più flessibili e conviviali, pensati per essere vissuti molte ore al giorno. Non bastano più tavoli e sedute: oggi si progettano vere aree living outdoor, con lounge, zone relax e configurazioni più morbide e informali. L’esterno diventa parte integrante dell’esperienza gastronomica ” L'arredamento esterno del Cova di Montecarlo Quali caratteristiche deve avere oggi l’arredo outdoor per il settore hospitality? “ L’arredo outdoor per l’hospitality deve unire comfort, durata e identità estetica. Hotel e ristoranti cercano prodotti capaci di resistere a sole, acqua, salsedine e uso intensivo senza perdere qualità nel tempo. Ma cercano anche collezioni riconoscibili, coerenti con il carattere della struttura ” Bordo piscina e stile italiano: il nuovo linguaggio dell’ospitalità outdoor Che ruolo ha oggi il bordo piscina nell’esperienza di un hotel? “ Oggi il bordo piscina è uno degli spazi più vissuti e fotografati dell’hospitality contemporanea. È un luogo di relax, benessere e socialità. Per questo viene progettato con la stessa attenzione degli interni, attraverso lettini, isole e sistemi lounge capaci di creare comfort, privacy e atmosfera ” Oggi anche l'arredamento del bordo piscina ha importanza, con soluzioni capaci di creare comfort e atmosfera Quanto pesa ancora lo stile italiano nel design outdoor internazionale? “ Lo stile italiano continua a essere molto riconoscibile perché unisce eleganza e naturalezza. All’estero viene apprezzata soprattutto la nostra idea di ospitalità: spazi accoglienti, mai ostentati, pensati per far stare bene le persone. È una sensibilità molto mediterranea, che appartiene profondamente anche a Unopiù ” Outdoor tutto l’anno e sostenibilità: materiali e durata nel progetto Unopiù L’outdoor è ancora legato solo alla stagione estiva? “ La stagionalità conta sempre meno. Oggi hotel e ristoranti progettano gli spazi esterni per essere vissuti il più possibile durante l’anno. Questo richiede arredi più versatili, materiali performanti e una progettazione più evoluta. L’outdoor non è più solo legato all’estate, ma parte stabile dell’esperienza dell’ospitalità ” Arrendo outdoor importante tutto l'anno, come nel caso dell'hotel Super G di Cervinia In che modo Unopiù interpreta oggi il tema della sostenibilità? “ Per noi sostenibilità significa soprattutto durata. Un prodotto che mantiene qualità estetica e funzionale nel tempo evita sostituzioni continue e riduce l’impatto ambientale. È un approccio molto concreto, che parte dalla qualità dei materiali e da un’idea di outdoor progettata per accompagnare gli spazi per molti anni ”