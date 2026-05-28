Ristoranti e hotel sotto controllo: come cambia il ruolo dell’Organismo di vigilanza

C’è una scena memorabile ne “Gli Intoccabili” (1987) del Regista Brian De Palma in cui la squadra guidata da Eliot Ness prepara le sue ispezioni sul campo. Nessuno si fida soltanto dei report scritti o delle dichiarazioni ufficiali: gli agenti vanno direttamente nei depositi, controllano casse, registri e movimenti della merce per capire dove si nasconde davvero l’irregolarità. Nel settore Horeca, l’applicazione della Legge n. 75/2026 e dei modelli organizzativi previsti dal D.lgs. 231/2001 richiede oggi lo stesso approccio operativo. Scrivere procedure perfette non basta più. Serve qualcuno che controlli concretamente se quelle procedure vengono rispettate ogni giorno tra cucina, dispensa, celle frigorifere e sala. È qui che entra in gioco l’Organismo di Vigilanza (OdV), il soggetto indipendente incaricato di verificare il funzionamento reale del Modello 231 aziendale nelle quattro componenti chiave:

Mappatura delle aree a rischio: Analisi dei processi aziendali (es. acquisti, gare, gestione finanziaria, sicurezza sul lavoro) potenzialmente esposti ai reati previsti dal decreto. Codice Etico: Il documento ufficiale che definisce l'insieme dei valori e delle regole di condotta aziendale. Sistema di Controllo e Procedure: Protocolli interni, separazione dei ruoli e flussi informativi che impediscono l'agire indisturbato e a fini illeciti. Sistema Disciplinare: Insieme di sanzioni applicabili in caso di violazione delle procedure del Modello o del Codice Etico.

Anche nel film "Gli intoccabili" nessuno si fida soltanto dei report scritti o delle dichiarazioni ufficiali: gli agenti vanno direttamente nei depositi, controllano casse, registri e movimenti della merce

Anche nel film "Gli intoccabili" nessuno si fida soltanto dei report scritti o delle dichiarazioni ufficiali: gli agenti vanno direttamente nei depositi, controllano casse, registri e movimenti della merce

Con l’estensione della responsabilità ai reati agroalimentari, l’OdV non può più limitarsi ad analizzare documenti amministrativi o contratti in ufficio. Deve diventare una presenza attiva nella vita operativa del locale, collaborando con responsabili HACCP, direzione e personale di cucina. L’Azione 5 dello “Scudo Alimentare” consiste quindi nell’attivare controlli interni continui e canali di segnalazione protetta capaci di prevenire anomalie prima dell’arrivo delle autorità ispettive.

Il nuovo ruolo dell’Organismo di Vigilanza nell’Horeca

Per garantire una reale efficacia del Modello 231, l’OdV deve verificare che il sistema di prevenzione funzioni davvero nella pratica quotidiana.

Non basta controllare “se esistono le procedure”. Occorre verificare:

se vengono applicate;

se il personale le conosce;

se le registrazioni sono aggiornate;

se esistono comportamenti elusivi o prassi irregolari.

La riforma agroalimentare impone quindi un approccio molto più operativo e ispettivo.

I controlli che l’OdV dovrebbe effettuare

1. Ispezioni a sorpresa in magazzino e dispensa

Le verifiche senza preavviso rappresentano uno degli strumenti più efficaci.

L’obiettivo è confrontare:

i prodotti realmente presenti;

i lotti registrati;

le fatture di acquisto;

il menu attivo in sala;

le preparazioni dichiarate.

Se il menu riporta un ingrediente Dop o Igo, la relativa materia prima deve essere effettivamente presente e tracciabile.

Un sistema informatico mal configurato può generare irregolarità sistematiche difficili da giustificare durante un’ispezione

Un sistema informatico mal configurato può generare irregolarità sistematiche difficili da giustificare durante un’ispezione

2. Controllo dei sistemi cassa e delle comande

I terminali informatici oggi rappresentano un punto critico spesso sottovalutato.

L’OdV dovrebbe verificare che non esistano:

codici “fantasma”;

sostituzioni automatiche;

descrizioni fuorvianti;

scorciatoie operative che alterano la reale composizione del piatto.

Un sistema informatico mal configurato può infatti generare irregolarità sistematiche difficili da giustificare durante un’ispezione.

Whistleblowing: la sicurezza passa anche dalle segnalazioni interne

Nessun organismo di controllo può presidiare una cucina ventiquattro ore su ventiquattro. Per questo la normativa sul Whistleblowing assume oggi un ruolo centrale anche nel comparto Horeca. Le aziende devono mettere a disposizione dei personali canali sicuri e riservati per consentire la segnalazione di anomalie senza timore di ritorsioni.

Quando il dipendente diventa il primo presidio di legalità

Aiuto cuochi, commis, magazzinieri, camerieri e responsabili di sala spesso sono i primi ad accorgersi di comportamenti irregolari.

Per esempio:

utilizzo sistematico di ingredienti diversi da quelli dichiarati;

alterazioni delle etichette;

utilizzo improprio di prodotti congelati;

ingresso di merce senza documentazione;

pressioni operative per “non dire nulla al cliente”.

Senza un canale protetto, queste situazioni rischiano di rimanere sommerse fino all’arrivo di un controllo ufficiale. Con il Whistleblowing, invece, l’azienda può intercettare il problema prima che si trasformi in un illecito contestato dalle autorità.

Check-list pratica per ristoranti e hotel Area di Controllo Cosa verificare Azione pratica immediata Obiettivo Magazzino e celle frigorifere Coerenza tra lotti, fatture e prodotti presenti Programmare verifiche ispettive interne Individuare anomalie prima dei controlli Sistemi cassa e comande Presenza di codici o varianti non autorizzate Revisionare software e terminali Evitare alterazioni operative Organismo di Vigilanza Frequenza dei controlli sul campo Pianificare audit periodici documentati Rafforzare l’efficacia del Modello 231 Whistleblowing Presenza di canali protetti per segnalazioni Attivare piattaforma o casella dedicata Favorire la prevenzione interna Personale Conoscenza delle procedure aziendali Informare dipendenti sulle tutele anti-ritorsione Creare cultura della legalità Direzione Gestione delle non conformità Documentare azioni correttive e sanzioni interne Dimostrare vigilanza attiva dell’azienda

La prevenzione vale più della difesa

Nel nuovo scenario normativo, la vera forza di un’azienda Horeca non sarà dimostrare di non aver mai avuto problemi, ma dimostrare di aver costruito un sistema serio per individuarli, correggerli e impedirne la ripetizione. Se durante un’autoverifica emerge una non conformità e l’azienda interviene immediatamente con azioni correttive documentate, la posizione difensiva cambia radicalmente anche sotto il profilo della responsabilità 231. Una struttura fatta di controlli, protocolli e verifiche continue rischia però di fallire se il personale non viene formato correttamente. Per questo nella sesta e ultima puntata parleremo dell’ultimo anello dello “Scudo Alimentare”: la formazione operativa di cucina, sala e personale stagionale.

L'autore tiene a precisare che il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza legale o professionale. Per l’adeguamento ai modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 e alla normativa agroalimentare si raccomanda di avvalersi del supporto di professionisti qualificati. I riferimenti cinematografici e le eventuali immagini illustrative sono utilizzati esclusivamente a fini di commento culturale, critica cinematografica e approfondimento giornalistico.

Contenuto live caricato dinamicamente. Se non appare, abilita JavaScript.