SchoolFood4Change, così le mense scolastiche cambiano l’Europa

Le mense scolastiche europee stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle politiche ambientali, sanitarie e sociali. Con SchoolFood4Change, il progetto finanziato dall’Unione Europea e coordinato da ICLEI - Governi locali per la sostenibilità, la ristorazione scolastica si trasforma in una leva concreta per promuovere alimentazione sostenibile, educazione nutrizionale e riduzione degli sprechi alimentari.

Con il progetto SchoolFood4Change, finanziato dall’Unione Europea, la ristorazione scolastica promuove concretamente l'alimentazione sostenibile all'interno delle scuole

Con il progetto SchoolFood4Change, finanziato dall’Unione Europea, la ristorazione scolastica promuove concretamente l'alimentazione sostenibile all'interno delle scuole

Il progetto coinvolge 43 partner in 12 Paesi europei con l’obiettivo di raggiungere oltre 600mila studenti in 3mila scuole distribuite in 16 città e regioni europee. L’idea alla base di SchoolFood4Change è superare il concetto tradizionale di mensa scolastica come semplice servizio accessorio, per trasformarla in un’infrastruttura pubblica capace di incidere sulla salute collettiva, sulla filiera agroalimentare e sulla sostenibilità ambientale.

Milano Ristorazione tra i partner italiani di SchoolFood4Change

L’Italia partecipa al progetto con diversi partner istituzionali e organizzazioni legate al mondo della sostenibilità alimentare. Tra questi figurano Milano Ristorazione Spa, il Comune di Milano, Fondazione Ecosistemi, Slow Food Italia, il Comune di Nuoro e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il coinvolgimento di Milano Ristorazione assume particolare rilievo per il peso che il capoluogo lombardo ha nel panorama europeo della ristorazione scolastica.

Nelle scuole di Milano, già moltissime iniziative si sono svolte all'interno del progetto SchoolFood4Change

Nelle scuole di Milano, già moltissime iniziative si sono svolte all'interno del progetto SchoolFood4Change

Attraverso il progetto, Milano punta a sviluppare azioni pilota in collaborazione con il Comune, integrando sostenibilità ambientale, educazione alimentare e innovazione nei servizi mensa. Il Comune di Milano evidenzia come il progetto abbia l’obiettivo di creare “un nuovo paradigma della ristorazione scolastica” fondato sul rapporto tra alimentazione, salute pubblica e resilienza territoriale.

SchoolFood4Change e il nuovo modello europeo di mensa scolastica

Il progetto europeo punta a costruire un sistema alimentare scolastico più equilibrato attraverso menu con maggiore presenza di vegetali, legumi, frutta secca e ingredienti locali, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale della ristorazione collettiva. Secondo il modello promosso da SchoolFood4Change, la mensa scolastica non deve limitarsi alla somministrazione dei pasti, ma diventare uno spazio educativo capace di influenzare le abitudini alimentari delle famiglie e delle comunità locali.

Per questo il programma lavora su più livelli: educazione alimentare, formazione del personale, sostenibilità degli acquisti pubblici e riduzione degli sprechi. Tra i pilastri del progetto c’è il cosiddetto “Whole School Food Approach”, un approccio olistico che coinvolge scuole, studenti, famiglie, amministrazioni e operatori della ristorazione. L’obiettivo è creare una cultura alimentare condivisa, capace di collegare salute pubblica, ambiente e inclusione sociale.

Appalti verdi e ingredienti locali: la strategia della ristorazione collettiva

Uno degli aspetti centrali di SchoolFood4Change riguarda gli appalti pubblici sostenibili. Le amministrazioni locali vengono supportate nell’introduzione di criteri ambientali e qualitativi nei bandi di gara per la ristorazione scolastica, favorendo prodotti stagionali, biologici e provenienti da filiere corte. Il progetto sottolinea infatti come il potere d’acquisto delle mense pubbliche possa influenzare l’intera filiera agroalimentare europea. Le scelte legate agli approvvigionamenti diventano quindi uno strumento politico in grado di orientare il mercato verso modelli produttivi più sostenibili.

Parallelamente cresce l’attenzione verso la riduzione dello spreco alimentare, tema sempre più centrale nella ristorazione collettiva europea. Pianificazione dei menu, gestione delle porzioni, recupero delle eccedenze e sensibilizzazione degli studenti rappresentano elementi fondamentali del nuovo approccio promosso dal progetto.

Mense scolastiche e inclusione sociale

All’interno di SchoolFood4Change emerge con forza anche il tema dell’inclusione. Le mense scolastiche vengono considerate uno strumento per ridurre le disuguaglianze alimentari e garantire a tutti gli studenti accesso a pasti sani e bilanciati. Le mense scolastiche possono diventare dunque uno strumento concreto di inclusione sociale, soprattutto nei quartieri più fragili e tra le famiglie a basso reddito. Secondo il professor Manuel Franco, epidemiologo sociale coinvolto nel progetto, i pasti scolastici gratuiti e accessibili contribuiscono a contrastare malnutrizione, insicurezza alimentare e abbandono scolastico, offrendo ai bambini un ambiente sicuro e maggiori opportunità educative.

SchoolFood4Change sottolinea anche l’importanza di un approccio integrato tra scuole, famiglie, istituzioni e servizi sociali, capace di collegare alimentazione sana, sostenibilità ambientale e benessere collettivo. L’obiettivo è trasformare la ristorazione collettiva scolastica in una leva stabile di salute pubblica e coesione sociale, una componente strutturale quindi del welfare pubblico europeo.

Nuove competenze per la ristorazione collettiva europea

La trasformazione delle mense scolastiche implica anche un cambiamento profondo nelle competenze richieste agli operatori della ristorazione collettiva. Cuochi, tecnologi alimentari, responsabili acquisti e amministrazioni pubbliche dovranno sempre più confrontarsi con temi come sostenibilità ambientale, nutrizione, educazione alimentare e gestione degli sprechi. Il progetto europeo prevede infatti attività di formazione dedicate agli addetti delle mense scolastiche, anche per insegnanti, con l’obiettivo di sviluppare nuove professionalità capaci di coniugare qualità del servizio, equilibrio nutrizionale e riduzione dell’impatto ambientale.

Nell'ambito di FoodSchool4Change anche diverse attività di formazione dedicate agli addetti delle mense scolastiche

Nell'ambito di FoodSchool4Change anche diverse attività di formazione dedicate agli addetti delle mense scolastiche

La direzione indicata da SchoolFood4Change mostra come il futuro della ristorazione scolastica europea sarà sempre più legato alla capacità di integrare salute, sostenibilità e responsabilità sociale in un unico modello operativo. Un cambiamento che coinvolge non solo scuole e amministrazioni, ma l’intera filiera del cibo pubblico europeo.