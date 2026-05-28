Il “Vergani-Navarra” di Ferrara vince il campionato di pasticceria degli alberghieri

L’Iis “Vergani-Navarra” di Ferrara ha conquistato il primo posto all’ottava edizione del Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d’Italia, manifestazione promossa dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc) insieme al ministero dell’Istruzione e del merito e all’Istituto professionale di Stato per i servizi enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera “Karol Wojtyla” di Catania. Secondo posto per l’Iiss “Cillario Ferrero” Arte Bianca di Neive (Cn), terzo l’Ipsseoa “P. Piazza” di Palermo. L’evento, ricordiamo, ha coinvolto oltre 20 scuole e più di 40 futuri pasticcieri provenienti da tutta Italia.

Il podio dell’ottava edizione del Campionato nazionale di pasticceria degli alberghieri

“Briu” conquista la giuria tra Sicilia e creatività contemporanea

A firmare la vittoria sono stati gli studenti Daniel Muca e Beatrice Aleida Zaccaria con “Briu”, una proposta composta da praline al limone e pistacchio di Bronte e cioccolatini alla ricotta e arancia di Sicilia. Una creazione pensata per interpretare il tema scelto per questa edizione, “La Sicilia, profumi e sapori di un’isola dalle molteplici contaminazioni”, attraverso ingredienti simbolo del territorio ospitante, lavorazioni raffinate e un equilibrio tra innovazione e tradizione che ha convinto la giuria. La proposta del team emiliano si è distinta anche per l’eleganza estetica delle preparazioni e per la capacità di trasformare alcuni dei sapori più rappresentativi della Sicilia in un’esperienza contemporanea e raffinata. Un lavoro che ha evidenziato competenze tecniche, sensibilità creativa e spirito di squadra, elementi sempre più centrali nella formazione dei professionisti del comparto.

Il podio, la giuria e le parole del presidente Fipgc

Secondo posto per l’Iiss “Cillario Ferrero” Arte Bianca di Neive con il team tutto al femminile composto da Giorgia Sandri e Sara Appendino, che ha conquistato la giuria con “Battito Mediterraneo”, un dessert ispirato all’Etna e alla cultura gastronomica siciliana. La proposta ha valorizzato ingredienti come Limone dell’Etna Igp, yuzu, mandorla di Avola, pistacchio di Bronte, ricotta, arancia di Sicilia, caffè Alfolì e fiori di sambuco. Sul podio anche l’Ipsseoa “P. Piazza” di Palermo con le studentesse Maria Picciurro e Asia Massei, protagoniste con il dessert “Risveglio in Sicilia”, una creazione che ha raccontato l’anima autentica dell’isola attraverso profumi intensi, richiami agrumati e lavorazioni raffinate. A valutare i concorrenti è stata una giuria presieduta dal presidente Fipgc Matteo Cutolo e composta dai maestri pasticcieri Cesare Sciambarruto, Filippo Nici, Salvatore Ravese, Giuseppe Arena, Antonio De Santis, dalla rappresentante del ministero dell’Istruzione e del merito Lidia Scollo, da Maria Buffa dell’Ufficio scolastico regionale e da Salvo Filangieri, delegato della Renaia.

Il presidente Fipgc Matteo Cutolo

«Competizioni come il Campionato nazionale degli istituti alberghieri sono fondamentali per la crescita delle nuove generazioni di professionisti. Non si tratta solo di una gara, ma di un percorso formativo che unisce tecnica, creatività e confronto, portando studenti e docenti a misurarsi con standard elevati e con la complessità reale del mestiere - ha dichiarato il presidente Cutolo. Dietro ogni creazione c’è studio, ricerca e sperimentazione continua: un lavoro che spinge i partecipanti a uscire dalla routine e a crescere professionalmente. Il valore più grande di queste esperienze resta il confronto diretto tra giovani talenti, professionisti e giurie qualificate, da cui tutti escono arricchiti, al di là del risultato finale». L’appuntamento è ora per il 2027 a Ferrara: al primo classificato, oltre al trofeo, è infatti affidato anche l’onore di ospitare il Campionato nazionale degli istituti alberghieri del prossimo anno.