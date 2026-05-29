Mense ospedaliere e scolastiche, arriva il nuovo sistema per aggiornare i prezzi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha annunciato l'introduzione di nuove Linee guida sulla revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture, con l’obiettivo di rendere più uniforme e trasparente l’applicazione delle clausole di adeguamento economico previste dal Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento, elaborato attraverso un confronto con istituzioni e operatori del settore coordinato dal viceministro Edoardo Rixi, punta a ridurre incertezze interpretative e contenziosi, garantendo maggiore equilibrio nei contratti pubblici di lunga durata (particolarmente esposti alle oscillazioni dei costi energetici, delle materie prime e della manodopera), che coinvolgono diversi ambiti tra cui, in modo molto importante, il mondo della ristorazione collettiva.

Il MIT ha annunciato ha annunciato l'introduzione di nuove Linee guida sulla revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture, che interessano molto da vicino tutto il mondo della ristorazione collettiva

Il MIT ha annunciato ha annunciato l'introduzione di nuove Linee guida sulla revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture, che interessano molto da vicino tutto il mondo della ristorazione collettiva

Nelle linee guida si distingue tra revisione prezzi “straordinaria” e “ordinaria”. La revisione straordinaria si attiva quando si registrano aumenti eccezionali dei costi superiori al 5% e prevede un meccanismo di compensazione automatica pari all’80% della parte eccedente. La revisione ordinaria, invece, riguarda le normali variazioni del mercato e consente di prevedere nei contratti di lunga durata apposite clausole di indicizzazione per aggiornare i prezzi nel tempo.

Ristorazione collettiva negli appalti pubblici: il nuovo sistema di revisione prezzi

Particolare attenzione viene dedicata alla ristorazione collettiva, indicata come uno dei comparti più esposti all’incremento dei costi, sia per il forte peso della manodopera sia per l’incidenza delle materie prime alimentari. Le Linee guida propongono infatti una formula specifica per l’aggiornamento dei prezzi nei servizi di mense scolastiche, ospedaliere, aziendali e socioassistenziali.

l sistema di calcolo suggerito si basa su tre componenti: il costo del lavoro (45%), il costo delle materie prime alimentari (45%) e i costi vari generali (10%). Per il lavoro si utilizza l’indice delle retribuzioni contrattuali del settore catering e ristorazione (ATECO 562), mentre per la componente alimentare si fa riferimento all’indice NIC (Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività) relativo ai prodotti alimentari e bevande analcoliche. L’obiettivo è evitare squilibri economici che possano compromettere la qualità del servizio o mettere in difficoltà le imprese del settore, rendendo gli appalti più stabili, prevedibili e sostenibili nel tempo.

Consulta dei Servizi: soddisfazione per le nuove Linee guida

La Consulta dei Servizi ha espresso soddisfazione, definendo il provvedimento un risultato atteso da tempo dal settore. Le Linee guida sono considerate uno strumento fondamentale per rafforzare l’equilibrio contrattuale e garantire la sostenibilità economica dei servizi pubblici e privati affidati in appalto. «Il percorso che ha portato a questo risultato - fanno sapere dalla Consulta - è stato lungo e articolato, sviluppato attraverso un confronto continuo con Parlamento, Governo e istituzioni. L’obiettivo condiviso è stato quello di individuare soluzioni applicabili e coerenti con la complessità dei servizi, caratterizzati da forte incidenza del costo del lavoro e da una crescente esposizione alle oscillazioni dei prezzi di energia e materie prime».

Cos'è la Consulta dei servizi? La Consulta dei Servizi è un coordinamento nazionale che riunisce associazioni e rappresentanze delle principali filiere del comparto dei servizi, con l’obiettivo di esprimere una posizione unitaria nei confronti delle istituzioni e dei decisori pubblici su temi regolatori, economici e contrattuali che interessano il settore degli appalti. All’interno della Consulta opera anche ANIR Confindustria, l’Associazione Nazionale delle Imprese della Ristorazione Collettiva, che rappresenta le aziende attive nei servizi di ristorazione scolastica, ospedaliera, aziendale e socioassistenziale. Fanno parte della Consulta anche altre realtà rappresentative di settori strategici come facility management, sanificazione, vigilanza privata, servizi ambientali e gestione dei rifiuti, oltre ai servizi socioassistenziali ed educativi, tutti ambiti essenziali per il funzionamento quotidiano di strutture pubbliche e private.

Cos'è la Consulta dei servizi?La Consulta dei Servizi è un coordinamento nazionale che riunisce associazioni e rappresentanze delle principali filiere del comparto dei servizi, con l’obiettivo di esprimere una posizione unitaria nei confronti delle istituzioni e dei decisori pubblici su temi regolatori, economici e contrattuali che interessano il settore degli appalti.All’interno della Consulta opera anche ANIR Confindustria, l’Associazione Nazionale delle Imprese della Ristorazione Collettiva, che rappresenta le aziende attive nei servizi di ristorazione scolastica, ospedaliera, aziendale e socioassistenziale. Fanno parte della Consulta anche altre realtà rappresentative di settori strategici come facility management, sanificazione, vigilanza privata, servizi ambientali e gestione dei rifiuti, oltre ai servizi socioassistenziali ed educativi, tutti ambiti essenziali per il funzionamento quotidiano di strutture pubbliche e private.

La Consulta sottolinea inoltre come il comparto rappresenti un pilastro essenziale del funzionamento quotidiano del Paese. Secondo il gruppo di associazioni, per anni le aziende del settore hanno dovuto assorbire direttamente gli aumenti dei costi in assenza di un quadro normativo chiaro e uniforme. Le nuove Linee guida vengono quindi lette come un primo passo verso un sistema più strutturato, in cui le stazioni appaltanti potranno definire nei bandi modalità certe di revisione prezzi, basate su indici ponderati e aggiornati, inclusivi anche dell’andamento del costo del lavoro.

ANIR Confindustria e la posizione sulla revisione prezzi

Pur accogliendo positivamente il provvedimento, la Consulta si riserva una valutazione di merito una volta pubblicato il testo definitivo, auspicando stabilità normativa, applicazione omogenea e tutela della sostenibilità economica dei servizi e dei lavoratori. Allo stesso modo la pensa anche ANIR Confindustria, che si esprime attraverso le parole del suo presidente Massimo Piacenti.

Massimo Piacenti, presidente ANIR Confindustria

Massimo Piacenti, presidente ANIR Confindustria

«Attendiamo ora di conoscere il testo ufficiale delle Linee Guida - afferma Piacenti - che per il nostro settore sarà di fondamentale importanza, per valutarne contenuti, modalità applicative ed effetti concreti. Per noi, si tratta di un passaggio importante, coerente con il lavoro svolto all’interno della Consulta dei Servizi. La revisione prezzi è un obiettivo centrale della nostra azione di rappresentanza, perché riguarda la sostenibilità dei contratti, la continuità dei servizi, la qualità del Cibo Pubblico e la tenuta di un intero settore economico».